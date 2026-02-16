Когда выстрелит стрелка? Дмитрий Храмов, Юрий Перелыгин, Татьяна Ахмерова и Алина Георгиевская о развитии места встречи рек Волги и Самары

архитектор

Когда мы в 2008 году придумывали свой «Артполис», основой концепции этого проекта стали исследования Хлебной площади (и всего района) и перезапуск центра города. Отсюда началось развитие города, и все слои культурного ландшафта локации уникальны: от исторических до функциональных. Так что стрелка – это точка роста, точка развития, точка экспансии и точка первичности. Здесь сливаются не только две реки, но и множество смыслов. Здесь нашли отражение все этапы становления Самары: от древнего города до современного мегаполиса. И это ощущение Междуречья создает особенное совершенно ощущение природы – это важно подчеркивать, и показывать, и выявлять. В общем, если говорить о потенциале развития этого места, он просто громадный.

Наша версия проекта развития стрелки называлась историко-архитектурный археологический парк Хлебная площадь. Это была довольно объемная работа, которая учитывала важность локации и предлагала варианты ее поэтапной ревитализации. Мы планировали создать каркас общественных пространств, который помог бы задать некий вектор развития, органично переплетаясь с тканью городского пространства. После того, как в рамках «Артполиса» в районе прошло несколько фестивалей и рейвов, стало понятно, что люди готовы сюда приходить, что этот район им интересен и стрелку нужно развивать.

Потом началась подготовка к футбольному чемпионату и было принято решение перенести на стрелку стадион. В рамках своей учебной студенческой лаборатории мы подготовили около тридцати вариантов размещения стадиона на стрелке и организовали в областной библиотеке большую выставку макетов. «Спортивное» решение вопроса вполне вписывалось в нашу «парковую» концепцию: к спортивной доминанте несложно подтянуть другие культурные функции и институции. По итогам выставки и обсуждений, мы выбрали финальную концепцию Центра современной культуры «Артполис», который должен быть стать ядром на мельнице Соколова, продолжаясь в Элеваторе конференц-залом. И этот элеватор-парк должен быть стать входными воротами на спортивную стрелку.

В 2014 году мы повезли эту историю на архитектурный форум в Санкт-Петербург, но после того, как мы вернулись в Самару, наш проект резко задвинули, а на сцене появился «Ленгипрогор». К слову, мы им даже какие-то рабочие материалы передавали, надеясь на коллаборацию. Увы. «Ленгипрогор» начал свою деятельность с нарезки участков под жилую застройку с разными заинтересантами и застройщиками. И это могло закончиться очень грустно, потому что вряд ли кто-то из потенциальных покупателей озаботился бы сохранением идентичности пространства. Мне кажется, роль жилого района для стрелки не подходит. Как ни крути, единственное решение здесь – это парк, который создает каркас общественных пространств. И культурный центр как функциональная доминанта пространства. Говорить о каком-то жилье на стрелке абсурдно. Потому что любое жилье – это все равно некие приватные пространства, которые в конечном итоге блокируют подходы к воде. То есть вариант с распродажей участков под жилье просто убьет уникальность пространства: я уверен, что стрелка должна быть открытым общественным пространством для всех. Тем более что любая другая структура – неважно, жилье это будет, офисы или торговые центры – гарантирует транспортный коллапс.