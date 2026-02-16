Когда выстрелит стрелка? Дмитрий Храмов, Юрий Перелыгин, Татьяна Ахмерова и Алина Георгиевская о развитии места встречи рек Волги и Самары

Место встречи двух – Волги и Самары – рек уже который год – и тут можно смело писать век! – притягивает внимание властей, предпринимателей и урбанистов, которые сходятся в одном: у этой локации огромный потенциал. А вот варианты использования этого потенциала у всех разные, поэтому только за последние двадцать лет город увидел несколько масштабных – и не очень! – проектов развития стрелки: от матрешек в стиле кич до урбанистики из будущего. Чтобы понять, почему этот район так важен для города и какой сценарий развития стрелки станет окончательным, поговорили с авторами некоторых проектов и архитекторами.
Самарская стрелка пережила несколько этапов трансформации: от естественного природного образования до промышленной зоны. Когда-то князь Засекин заложил здесь крепость, с которой началась Самара, потом здесь построили порт, чтобы развозить по стране нефть, керосин и мазут (неудивительно, что на немецких картах Куйбышева времен Второй мировой стрелка отмечена как зона хранения нефти), а потом этот район на какое-то время выпал из городской жизни – ярким примером запустения можно считать легендарный элеватор, которому до сих пор не могут придумать достойный функционал. Сегодня, когда варианты проектов по обустройству стрелки появляются едва ли не каждый год, поверить в то, что были времена, когда этот район не попадал в новостные ленты, трудно. Впрочем, обо всем по порядку.
Культурный парк со спортивным акцентом
Один из первых громких проектов развития стрелки предложили Дмитрий и Мария Храмовы, которые хотели развивать локацию через искусство и планировали превратить заброшенные промышленные территории в арт-кластеры. Их проект предполагал сохранение фасада построенной в XIX веке мельницы Соколовых и размещение в этом здании центра современной культуры, включающего художественные галереи, школу современного искусства, арт-резиденцию, киноклуб, творческие мастерские.
Дмитрий Храмов
архитектор
Когда мы в 2008 году придумывали свой «Артполис», основой концепции этого проекта стали исследования Хлебной площади (и всего района) и перезапуск центра города. Отсюда началось развитие города, и все слои культурного ландшафта локации уникальны: от исторических до функциональных. Так что стрелка – это точка роста, точка развития, точка экспансии и точка первичности. Здесь сливаются не только две реки, но и множество смыслов. Здесь нашли отражение все этапы становления Самары: от древнего города до современного мегаполиса. И это ощущение Междуречья создает особенное совершенно ощущение природы – это важно подчеркивать, и показывать, и выявлять. В общем, если говорить о потенциале развития этого места, он просто громадный.
Наша версия проекта развития стрелки называлась историко-архитектурный археологический парк Хлебная площадь. Это была довольно объемная работа, которая учитывала важность локации и предлагала варианты ее поэтапной ревитализации. Мы планировали создать каркас общественных пространств, который помог бы задать некий вектор развития, органично переплетаясь с тканью городского пространства. После того, как в рамках «Артполиса» в районе прошло несколько фестивалей и рейвов, стало понятно, что люди готовы сюда приходить, что этот район им интересен и стрелку нужно развивать.
Потом началась подготовка к футбольному чемпионату и было принято решение перенести на стрелку стадион. В рамках своей учебной студенческой лаборатории мы подготовили около тридцати вариантов размещения стадиона на стрелке и организовали в областной библиотеке большую выставку макетов. «Спортивное» решение вопроса вполне вписывалось в нашу «парковую» концепцию: к спортивной доминанте несложно подтянуть другие культурные функции и институции. По итогам выставки и обсуждений, мы выбрали финальную концепцию Центра современной культуры «Артполис», который должен быть стать ядром на мельнице Соколова, продолжаясь в Элеваторе конференц-залом. И этот элеватор-парк должен быть стать входными воротами на спортивную стрелку.
В 2014 году мы повезли эту историю на архитектурный форум в Санкт-Петербург, но после того, как мы вернулись в Самару, наш проект резко задвинули, а на сцене появился «Ленгипрогор». К слову, мы им даже какие-то рабочие материалы передавали, надеясь на коллаборацию. Увы. «Ленгипрогор» начал свою деятельность с нарезки участков под жилую застройку с разными заинтересантами и застройщиками. И это могло закончиться очень грустно, потому что вряд ли кто-то из потенциальных покупателей озаботился бы сохранением идентичности пространства. Мне кажется, роль жилого района для стрелки не подходит. Как ни крути, единственное решение здесь – это парк, который создает каркас общественных пространств. И культурный центр как функциональная доминанта пространства. Говорить о каком-то жилье на стрелке абсурдно. Потому что любое жилье – это все равно некие приватные пространства, которые в конечном итоге блокируют подходы к воде. То есть вариант с распродажей участков под жилье просто убьет уникальность пространства: я уверен, что стрелка должна быть открытым общественным пространством для всех. Тем более что любая другая структура – неважно, жилье это будет, офисы или торговые центры – гарантирует транспортный коллапс.
Трансформация в жилой район и раздача лотов
Проект института «Ленгипрогор» предполагал возвращение канала между стрелкой и городом плюс интенсивную застройку локации, которая, по мнению общественности, угрожала целостности исторического ландшафта. Кроме всего прочего, команда из Санкт-Петербурга предлагала снос части исторической застройки, что сплотило в неприятии проекта и экспертов, и активистов. Но помешали реализации проекта вовсе не возмущение горожан и заявления экспертов о том, что строить жилые здания на стрелке нельзя из-за соседства – всего сто километров – волжско-камского каскада Куйбышевского водохранилища и опасности затопления.
Юрий Перелыгин
главный инженер ООО «Ленгипрогор»
В 2014 году наш проект по развитию самарской стрелки был утвержден на этапе проекта планировки на уровне мэрии и губернатора. И уже была разработана документация некоторых объектов – ЗАГС, например – и создана организационная структура под каждого конкретного будущего инвестора и его лот: от Хлебной площади до больших объектов на самой стрелке. Но до реализации так и не дошло. Мне кажется, причиной тому стало отсутствие институциональной преемственности власти: стоило сменить нескольких управленцев, которые курировали проект, работы по нему тут же затормозились и дальнейшего развития он не получил. Эстафету никто не принял, и все занялись какими-то другими проектами и задачами. Такая судьба постигла не только наш проект – история знает много подобных примеров. Я иногда читаю новости и вижу, что с этой локацией ведется какая-то работа, поэтому не сомневаюсь, что рано или поздно территорию стрелки доведут до ума. А может, и про наш проект вспомнят.
Как бы там ни было, стрелку нельзя оставлять без внимания, потому что это очень важный для города район! Тут и историческая ценность, потому что со стрелки началась Самара: именно здесь стояли две первые крепости, из которых вырос город. Тут сохранилась Екатерининская сетка кварталов, очень удобная для человека. Здесь есть объекты недвижимости, которые представляют из себя историческую ценность, и я сейчас не имею в виду промышленную зону. И, наконец, нигде в Самаре больше нет такого роскошного отрезка набережной, как на стрелке. Да, там есть опасность наводнения, если будет прорвана плотина и так далее. Поэтому для города важно восстановить историческую справедливость и вернуть центр Самары в эту точку.
Так бы могло выглядеть здание ЗАГСа на стрелке, если бы проект команды «Ленгипрогора» дошел до стадии реализации
Музейно-выставочный центр современного искусства «СТАНЦИЯ / STATION» из проекта Дмитрия и Марии Храмовых
Многофункциональный ландшафтный парк с разработкой общественно-деловой зоны по проекту Татьяны Ахмеровой
От матрешек к трапециям
Когда городу показали проект «Притоки Волги», разработанный архитекторами Томасом Ходгкинсоном и Игорем Кабановым, многие подумали, что это розыгрыш: здания в форме матрешек казались не очень удачной шуткой. Но никто и не думал шутить: весной 2024 года проект, предполагающий перенос грузового порта, строительство многоуровневой набережной, концертного зала, выставочного, инновационного и торгового центров и ЗАГСа, был утвержден областным правительством. И дома-матрешки, которые планировалось назвать в честь Волги и ее притоков – Самара, Большой Иргиз, Кама и так далее – оставались его – проекта – изюминкой. Довести «Притоки Волги» до реализации помешала сложность финансовой модели и отсутствие инвесторов, готовых рискнуть. Поэтому в конце 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о начале архитектурного конкурса по обновлению территории на стрелке рек Волги и Самары. Одним из участников конкурса стала выпускница СамГТУ Татьяна Ахмерова, которая предложила разместить на стрелке общественно-культурный центр с мостом-галереей и киноконцертным комплексом, чтобы подчеркнуть многофункциональность и архитектурную выразительность локации.
Татьяна Ахмерова
архитектор
Стрелка и самарский элеватор, как мне кажется, объекты, которые на слуху у любого самарского архитектора. И я не исключение. Когда преподаватель Расим Вальшин предложил мне выбрать в качестве дипломного проекта стрелку, я сомневалась, потому что знала, что проектов было уже много, и у всех экспертов свое видение этой территории – боялась, что будет сложно. Тем не менее во всех предыдущих проектах я видела моменты, о которых думала: «Я бы сделала по-другому». Ну, и в конце концов решилась сделать. А большое количество проектов, как мне кажется сейчас, говорит лишь о том, что территория актуальна и «поиск» все еще идет.
Концепцию моего проекта «Многофункциональный ландшафтный парк на стрелке рек Волга и Самара», над которым я плотно работала в течение года, можно описать тремя словами: многофункциональность, парк, доступность. Значительная часть работы заключалась в анализе мирового и отечественного опыта, поиске референсов и идей. А так как проект очень объемный и включает в себя градостроительный блок и архитектурные объекты (урбан-виллы и киноконцертный комплекс), разноплановых ориентиров было много. Отдельно могу выделить парк Сяохэ в Ханчжоу, в котором промышленную территорию адаптировали под парк, Музей современного искусства «Три глыбы» от бюро a-fact, в котором мне понравилась работа с рельефом, и, конечно, московский ландшафтный парк Зарядье. А незадолго до окончания работы мне посчастливилось побывать в новом казанском театре Галиаскара Камала, и он тоже вдохновил меня в работе над моим киноконцертным комплексом.
Стрелка – это «исток» города, который обладает большим градостроительным, историческим и природным потенциалом. И моя концепция заключалась в идее наполнить эту уникальную территорию совмещением функций так, чтобы она принадлежала городу и активно использовалась в любое время. Отсюда в проекте появилось слово «многофункциональность». Общественные функции на уровне планировки соседствуют с жилыми, и территория становится живой. Образ территории – ландшафтный парк – формирует стрелку комфортной и привлекательной для жителей и гостей города, а также поддерживает ее изначальный природный потенциал. Парк на слиянии двух рек! Наклонные плоскости кварталов позволяют зеленым зонам продолжаться не только вдоль набережных, но и проникать внутрь застройки. Благодаря этому территория воспринимается как единое зеленое пространство, где объемы застройки полноценно используются внутри и снаружи.
Я представляла свой проект летом в министерстве градостроительства и после в правительстве Самарской области. Мне было очень приятно представить свои идеи на таком уровне. Но в реальности я предполагаю, что работа с этой территорией гораздо глубже и сложнее, чем кажется. Прежде чем речь пойдет о концепциях и тем более застройке, предстоит решить еще много предварительных вопросов. Поэтому пока, как мне кажется, это все развитие моего проекта. Но если предварительные вопросы получится решить, я считаю правильной идею проводить открытый конкурс. И я с улучшенной версией своего проекта обязательно буду участвовать. Или буду рада применить свой опыт в разработке альтернативного проекта.
А дальше, это главное…
Давать прогнозы в современном мире – дело неблагодарное, поэтому ограничимся подборкой фактов и цитат. Министр градостроительной политики области Андрей Грачев в своих интервью отмечает, что развитие стрелки – многолетний проект, который будет реализован поэтапно с акцентом на рекреацию и культурные функции. В настоящий момент ведется анализ исторических, архитектурных, промышленных, ландшафтных и природных аспектов территории и подготовка конкурсных мероприятий по разработке концепции развития стрелки. Ясно только одно: городские власти поставили перед собой задачу по превращению стрелки в новую «изюминку» Самары и мечтают создать общественный и деловой центр, который станет драйвером для развития прилегающих территорий.
Алина Георгиевская
руководитель архитектурного бюро SOTA
Стрелка – это мечта! Как самая ценная драгоценность, которую страшно потерять или испортить, но потенциал и реальную ценность которой до сих пор никто не оценил. Несколько поколений архитекторов и градоначальников предлагали проекты стрелки, мечтая о лучшем архитектурном и функциональном решении. Но никто его так и не нашел.
Стрелка – это промышленная историческая территория, самое начало Самары во всех смыслах. Это 120 гектаров до улицы Комсомольской, включающих территорию грузового речного порта, частную и публичную собственность, исторические кварталы, в том числе особняк Субботина-Шихобалова, и, конечно, транспортные связи в виде мостов и железнодорожных путей. Еще в 2017 году с коллегами из «Октогона» мы подробно разбирали каждый аспект этой сложной территории, предлагая этапное развитие. Но, на мой взгляд, парадокс в том, что каждая перечисленная сложность – большая ценность.
Стрелке нужен мастер-план. За все годы он так и не был разработан, поэтому и не возникло единого образа и механизма работы. При этом будет ошибкой работать со стрелкой, как с чистым листом, вырезав полностью речной порт. Это должен быть редевелопмент промышленной территории. Речной порт с его инфраструктурой, грузовыми кранами и прочим – это уже след, часть идентичности, а значит, и добавленная стоимость. Территории нужна стратегия на десятилетия (без гигантизма!), с возможностью экономике – жизни – вносить свои коррективы, мастер-план с гибким и вариативным сценарием. Учитывая, что пропускная способность порта используется лишь на двадцать пять процентов, если успешный перенос состоится, то и порт может быть модернизирован до более высокого уровня уже на новом месте.
Решение для стрелки не должно быть простым в стиле «позовем одного девелопера и застроим все стеклом». Сложная среда, следы истории и современный уровень комфорта. Это место, куда постепенно нужно запускать жизнь, а значит, важны смыслы и уклады самарского жителя. Эстетически нас привлекает разнообразие: разные фактуры, разные типологии жилья, качественный уровень благоустройства. Человеку, который поездил по стране и миру, почти нечего купить из жилья в Самаре. Конкуренция за покупателя среди застройщиков – необходимый минимум для экономической модели. Речной вайб, общение и еда (рядом же та самая Хлебная площадь!), культура и образование, музыка, кино, природа и закаты. Мне представляется именно такая стрелка. И все это не в одном торговом центре или концертном зале, а в качестве распределенной структуры, куда хочется приходить, возможно, объединенной большим парком с каким-нибудь привлекательным знаковым объектом – откуда вид на целых две реки!
Текст: Денис Либстер
Иллюстрация: Илья Дядюра
Фото: Мария Беляева, Олеся Ши, Томас Ходгкинсон, архивы пресс-служб
