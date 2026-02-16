Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

Когда выстрелит стрелка? Дмитрий Храмов, Юрий Перелыгин, Татьяна Ахмерова и Алина Георгиевская о развитии места встречи рек Волги и Самары

Место встречи двух – Волги и Самары – рек уже который год – и тут можно смело писать век! – притягивает внимание властей, предпринимателей и урбанистов, которые сходятся в одном: у этой локации огромный потенциал. А вот варианты использования этого потенциала у всех разные, поэтому только за последние двадцать лет город увидел несколько масштабных – и не очень! – проектов развития стрелки: от матрешек в стиле кич до урбанистики из будущего. Чтобы понять, почему этот район так важен для города и какой сценарий развития стрелки станет окончательным, поговорили с авторами некоторых проектов и архитекторами. 

Самарская стрелка пережила несколько этапов трансформации: от естественного природного образования до промышленной зоны. Когда-то князь Засекин заложил здесь крепость, с которой началась Самара, потом здесь построили порт, чтобы развозить по стране нефть, керосин и мазут (неудивительно, что на немецких картах Куйбышева времен Второй мировой стрелка отмечена как зона хранения нефти), а потом этот район на какое-то время выпал из городской жизни – ярким примером запустения можно считать легендарный элеватор, которому до сих пор не могут придумать достойный функционал. Сегодня, когда варианты проектов по обустройству стрелки появляются едва ли не каждый год, поверить в то, что были времена, когда этот район не попадал в новостные ленты, трудно. Впрочем, обо всем по порядку.

Культурный парк со спортивным акцентом

Один из первых громких проектов развития стрелки предложили Дмитрий и Мария Храмовы, которые хотели развивать локацию через искусство и планировали превратить заброшенные промышленные территории в арт-кластеры. Их проект предполагал сохранение фасада построенной в XIX веке мельницы Соколовых и размещение в этом здании центра современной культуры, включающего художественные галереи, школу современного искусства, арт-резиденцию, киноклуб, творческие мастерские. 

Дмитрий Храмов

архитектор

Когда мы в 2008 году придумывали свой «Артполис», основой концепции этого проекта стали исследования Хлебной площади (и всего района) и перезапуск центра города. Отсюда началось развитие города, и все слои культурного ландшафта локации уникальны: от исторических до функциональных. Так что стрелка – это точка роста, точка развития, точка экспансии и точка первичности. Здесь сливаются не только две реки, но и множество смыслов. Здесь нашли отражение все этапы становления Самары: от древнего города до современного мегаполиса. И это ощущение Междуречья создает особенное совершенно ощущение природы – это важно подчеркивать, и показывать, и выявлять. В общем, если говорить о потенциале развития этого места, он просто громадный.

Наша версия проекта развития стрелки называлась историко-архитектурный археологический парк Хлебная площадь. Это была довольно объемная работа, которая учитывала важность локации и предлагала варианты ее поэтапной ревитализации. Мы планировали создать каркас общественных пространств, который помог бы задать некий вектор развития, органично переплетаясь с тканью городского пространства. После того, как в рамках «Артполиса» в районе прошло несколько фестивалей и рейвов, стало понятно, что люди готовы сюда приходить, что этот район им интересен и стрелку нужно развивать.

Потом началась подготовка к футбольному чемпионату и было принято решение перенести на стрелку стадион. В рамках своей учебной студенческой лаборатории мы подготовили около тридцати вариантов размещения стадиона на стрелке и организовали в областной библиотеке большую выставку макетов. «Спортивное» решение вопроса вполне вписывалось в нашу «парковую» концепцию: к спортивной доминанте несложно подтянуть другие культурные функции и институции. По итогам выставки и обсуждений, мы выбрали финальную концепцию Центра современной культуры «Артполис», который должен быть стать ядром на мельнице Соколова, продолжаясь в Элеваторе конференц-залом. И этот элеватор-парк должен быть стать входными воротами на спортивную стрелку. 

В 2014 году мы повезли эту историю на архитектурный форум в Санкт-Петербург, но после того, как мы вернулись в Самару, наш проект резко задвинули, а на сцене появился «Ленгипрогор». К слову, мы им даже какие-то рабочие материалы передавали, надеясь на коллаборацию. Увы. «Ленгипрогор» начал свою деятельность с нарезки участков под жилую застройку с разными заинтересантами и застройщиками. И это могло закончиться очень грустно, потому что вряд ли кто-то из потенциальных покупателей озаботился бы сохранением идентичности пространства. Мне кажется, роль жилого района для стрелки не подходит. Как ни крути, единственное решение здесь – это парк, который создает каркас общественных пространств. И культурный центр как функциональная доминанта пространства.  Говорить о каком-то жилье на стрелке абсурдно. Потому что любое жилье – это все равно некие приватные пространства, которые в конечном итоге блокируют подходы к воде. То есть вариант с распродажей участков под жилье просто убьет уникальность пространства: я уверен, что стрелка должна быть открытым общественным пространством для всех. Тем более что любая другая структура – неважно, жилье это будет, офисы или торговые центры – гарантирует транспортный коллапс.

Трансформация в жилой район и раздача лотов

Проект института «Ленгипрогор» предполагал возвращение канала между стрелкой и городом плюс интенсивную застройку локации, которая, по мнению общественности, угрожала целостности исторического ландшафта. Кроме всего прочего, команда из Санкт-Петербурга предлагала снос части исторической застройки, что сплотило в неприятии проекта и экспертов, и активистов. Но помешали реализации проекта вовсе не возмущение горожан и заявления экспертов о том, что строить жилые здания на стрелке нельзя из-за соседства – всего сто километров – волжско-камского каскада Куйбышевского водохранилища и опасности затопления.  

Юрий Перелыгин

главный инженер ООО «Ленгипрогор»

В 2014 году наш проект по развитию самарской стрелки был утвержден на этапе проекта планировки на уровне мэрии и губернатора. И уже была разработана документация некоторых объектов – ЗАГС, например – и создана организационная структура под каждого конкретного будущего инвестора и его лот: от Хлебной площади до больших объектов на самой стрелке. Но до реализации так и не дошло. Мне кажется, причиной тому стало отсутствие институциональной преемственности власти: стоило сменить нескольких управленцев, которые курировали проект, работы по нему тут же затормозились и дальнейшего развития он не получил. Эстафету никто не принял, и все занялись какими-то другими проектами и задачами. Такая судьба постигла не только наш проект – история знает много подобных примеров. Я иногда читаю новости и вижу, что с этой локацией ведется какая-то работа, поэтому не сомневаюсь, что рано или поздно территорию стрелки доведут до ума. А может, и про наш проект вспомнят.

Как бы там ни было, стрелку нельзя оставлять без внимания, потому что это очень важный для города район! Тут и историческая ценность, потому что со стрелки началась Самара: именно здесь стояли две первые крепости, из которых вырос город. Тут сохранилась Екатерининская сетка кварталов, очень удобная для человека. Здесь есть объекты недвижимости, которые представляют из себя историческую ценность, и я сейчас не имею в виду промышленную зону. И, наконец, нигде в Самаре больше нет такого роскошного отрезка набережной, как на стрелке. Да, там есть опасность наводнения, если будет прорвана плотина и так далее. Поэтому для города важно восстановить историческую справедливость и вернуть центр Самары в эту точку.

Так бы могло выглядеть здание ЗАГСа на стрелке, если бы проект команды «Ленгипрогора» дошел до стадии реализации

Так бы могло выглядеть здание ЗАГСа на стрелке, если бы проект команды «Ленгипрогора» дошел до стадии реализации

Музейно-выставочный центр современного искусства «СТАНЦИЯ / STATION» из проекта Дмитрия и Марии Храмовых

Музейно-выставочный центр современного искусства «СТАНЦИЯ / STATION» из проекта Дмитрия и Марии Храмовых

Многофункциональный ландшафтный парк с разработкой общественно-деловой зоны по проекту Татьяны Ахмеровой

Многофункциональный ландшафтный парк с разработкой общественно-деловой зоны по проекту Татьяны Ахмеровой

От матрешек к трапециям

Когда городу показали проект «Притоки Волги», разработанный архитекторами Томасом Ходгкинсоном и Игорем Кабановым, многие подумали, что это розыгрыш: здания в форме матрешек казались не очень удачной шуткой. Но никто и не думал шутить: весной 2024 года проект, предполагающий перенос грузового порта, строительство многоуровневой набережной, концертного зала, выставочного, инновационного и торгового центров и ЗАГСа, был утвержден областным правительством. И дома-матрешки, которые планировалось назвать в честь Волги и ее притоков – Самара, Большой Иргиз, Кама и так далее – оставались его – проекта – изюминкой. Довести «Притоки Волги» до реализации помешала сложность финансовой модели и отсутствие инвесторов, готовых рискнуть. Поэтому в конце 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о начале архитектурного конкурса по обновлению территории на стрелке рек Волги и Самары. Одним из участников конкурса стала выпускница СамГТУ Татьяна Ахмерова, которая предложила разместить на стрелке общественно-культурный центр с мостом-галереей и киноконцертным комплексом, чтобы подчеркнуть многофункциональность и архитектурную выразительность локации.

Татьяна Ахмерова

архитектор

Стрелка и самарский элеватор, как мне кажется, объекты, которые на слуху у любого самарского архитектора. И я не исключение. Когда преподаватель Расим Вальшин предложил мне выбрать в качестве дипломного проекта стрелку, я сомневалась, потому что знала, что проектов было уже много, и у всех экспертов свое видение этой территории – боялась, что будет сложно. Тем не менее во всех предыдущих проектах я видела моменты, о которых думала: «Я бы сделала по-другому». Ну, и в конце концов решилась сделать. А большое количество проектов, как мне кажется сейчас, говорит лишь о том, что территория актуальна и «поиск» все еще идет.

Концепцию моего проекта «Многофункциональный ландшафтный парк на стрелке рек Волга и Самара», над которым я плотно работала в течение года, можно описать тремя словами: многофункциональность, парк, доступность. Значительная часть работы заключалась в анализе мирового и отечественного опыта, поиске референсов и идей. А так как проект очень объемный и включает в себя градостроительный блок и архитектурные объекты (урбан-виллы и киноконцертный комплекс), разноплановых ориентиров было много. Отдельно могу выделить парк Сяохэ в Ханчжоу, в котором промышленную территорию адаптировали под парк, Музей современного искусства «Три глыбы» от бюро a-fact, в котором мне понравилась работа с рельефом, и, конечно, московский ландшафтный парк Зарядье. А незадолго до окончания работы мне посчастливилось побывать в новом казанском театре Галиаскара Камала, и он тоже вдохновил меня в работе над моим киноконцертным комплексом.

Стрелка – это «исток» города, который обладает большим градостроительным, историческим и природным потенциалом. И моя концепция заключалась в идее наполнить эту уникальную территорию совмещением функций так, чтобы она принадлежала городу и активно использовалась в любое время. Отсюда в проекте появилось слово «многофункциональность». Общественные функции на уровне планировки соседствуют с жилыми, и территория становится живой. Образ территории – ландшафтный парк – формирует стрелку комфортной и привлекательной для жителей и гостей города, а также поддерживает ее изначальный природный потенциал. Парк на слиянии двух рек! Наклонные плоскости кварталов позволяют зеленым зонам продолжаться не только вдоль набережных, но и проникать внутрь застройки. Благодаря этому территория воспринимается как единое зеленое пространство, где объемы застройки полноценно используются внутри и снаружи.

Я представляла свой проект летом в министерстве градостроительства и после в правительстве Самарской области. Мне было очень приятно представить свои идеи на таком уровне. Но в реальности я предполагаю, что работа с этой территорией гораздо глубже и сложнее, чем кажется. Прежде чем речь пойдет о концепциях и тем более застройке, предстоит решить еще много предварительных вопросов. Поэтому пока, как мне кажется, это все развитие моего проекта. Но если предварительные вопросы получится решить, я считаю правильной идею проводить открытый конкурс. И я с улучшенной версией своего проекта обязательно буду участвовать. Или буду рада применить свой опыт в разработке альтернативного проекта.

А дальше, это главное…

Давать прогнозы в современном мире – дело неблагодарное, поэтому ограничимся подборкой фактов и цитат. Министр градостроительной политики области Андрей Грачев в своих интервью отмечает, что развитие стрелки – многолетний проект, который будет реализован поэтапно с акцентом на рекреацию и культурные функции. В настоящий момент ведется анализ исторических, архитектурных, промышленных, ландшафтных и природных аспектов территории и подготовка конкурсных мероприятий по разработке концепции развития стрелки. Ясно только одно: городские власти поставили перед собой задачу по превращению стрелки в новую «изюминку» Самары и мечтают создать общественный и деловой центр, который станет драйвером для развития прилегающих территорий.

Алина Георгиевская

руководитель архитектурного бюро SOTA

Стрелка – это мечта! Как самая ценная драгоценность, которую страшно потерять или испортить, но потенциал и реальную ценность которой до сих пор никто не оценил. Несколько поколений архитекторов и градоначальников предлагали проекты стрелки, мечтая о лучшем архитектурном и функциональном решении. Но никто его так и не нашел.

Стрелка – это промышленная историческая территория, самое начало Самары во всех смыслах. Это 120 гектаров до улицы Комсомольской, включающих территорию грузового речного порта, частную и публичную собственность, исторические кварталы, в том числе особняк Субботина-Шихобалова, и, конечно, транспортные связи в виде мостов и железнодорожных путей. Еще в 2017 году с коллегами из «Октогона» мы подробно разбирали каждый аспект этой сложной территории, предлагая этапное развитие. Но, на мой взгляд, парадокс в том, что каждая перечисленная сложность – большая ценность. 

Стрелке нужен мастер-план. За все годы он так и не был разработан, поэтому и не возникло единого образа и механизма работы. При этом будет ошибкой работать со стрелкой, как с чистым листом, вырезав полностью речной порт. Это должен быть редевелопмент промышленной территории. Речной порт с его инфраструктурой, грузовыми кранами и прочим – это уже след, часть идентичности, а значит, и добавленная стоимость. Территории нужна стратегия на десятилетия (без гигантизма!), с возможностью экономике – жизни –  вносить свои коррективы, мастер-план с гибким и вариативным сценарием. Учитывая, что пропускная способность порта используется лишь на двадцать пять процентов, если успешный перенос состоится, то и порт может быть модернизирован до более высокого уровня уже на новом месте. 

Решение для стрелки не должно быть простым в стиле «позовем одного девелопера и застроим все стеклом». Сложная среда, следы истории и современный уровень комфорта. Это место, куда постепенно нужно запускать жизнь, а значит, важны смыслы и уклады самарского жителя. Эстетически нас привлекает разнообразие: разные фактуры, разные типологии жилья, качественный уровень благоустройства. Человеку, который поездил по стране и миру, почти нечего купить из жилья в Самаре. Конкуренция за покупателя среди застройщиков – необходимый минимум для экономической модели. Речной вайб, общение и еда (рядом же та самая Хлебная площадь!), культура и образование, музыка, кино, природа и закаты. Мне представляется именно такая стрелка. И все это не в одном торговом центре или концертном зале, а в качестве распределенной структуры, куда хочется приходить, возможно, объединенной большим парком с каким-нибудь привлекательным знаковым объектом –  откуда вид на целых две реки!

Текст: Денис Либстер
Иллюстрация: Илья Дядюра
Фото: Мария Беляева, Олеся Ши, Томас Ходгкинсон, архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: