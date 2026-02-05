Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Время провалиться под землю: 11 февраля на «Станкозаводе» пройдет лекция Петра Якубсона

Золотая лихорадка прошла, но в Самаре до сих пор ищут сокровища – правда не в россыпях, а в лабиринтах подземных пространств. Какие они – богатства города? Узнаем на лекции «Наследие самарских подземелий», которая пройдет 11 февраля на «Станкозаводе». Петр Якубсон – спелеолог, экскурсовод и член регионального отделения ВООПИиК – раскроет все секреты и расскажет, что притягивает к нам специалистов из других регионов и стран. Начало – в семь вечера. 

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Андрей Сапрыкин

