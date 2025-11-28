Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Предновогодний маркет-тур: четыре зимних ярмарки, которые нельзя пропустить

Новый год уже тут! Готовим теплые шарфы, вишлисты и отправляемся на поиски рождественского настроения! А Собака.ru уже и карту по лучшим маркетам города составила: вдохновляемся живописью вместе с Союзом художников России, ищем винтаж на «Станкозаводе», испытываем удачу в лотерее от фудхолла Picture’s и создаем адвент-календарь на мастер-классе от «Трех синих трамваев». Как говорится – на Деда Мороза надейся, но и сам не плошай.

29 ноября

Союз художников России

Вдохновиться искусством и настроиться на праздники спешим в выставочный зал Союза художников. Уже в эту субботу открывается большая зимняя ярмарка мастеров города. Авторская керамика, изящная графика профессиональных художников, эксклюзивные украшения ручной работы – желанные подарки для самых творческих личностей!

6-7 декабря

Центр труда и отдыха «Станкозавод»

Самый уютный и красочный маркет декабря возвращается! Уникальные сувениры, гаражная распродажа, книжная ярмарка и мастер-классы по росписи пряников – отличный повод собрать всю семью и весело провести время. А горячие напитки не дадут замерзнуть и подарят то самое чувство наступившей зимы.

13-14 декабря

Фудхолл Picture’s

Бесплатная сахарная вата, теплая предновогодняя атмосфера, подарки (которых точно не найти в магазинах!), мастер-классы для малышей и лотерея для каждого покупателя – что еще нужно, чтобы уловить джингл-бэнс-настроение, которое уже витает в воздухе?

20-21 декабря

«Три синих трамвая»

Сделать пряничный домик, смастерить новогоднюю композицию или придумать адвент-календарь на весь грядущий год? Не стоит выбирать и раздумывать – есть целых два дня, чтобы разобраться с этим на мастер-классах в «Проливошной». 

Текст: Ирина Никифорова
Фото: архивы пресс-служб

