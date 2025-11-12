Город встречают по стеле: жителей региона приглашают принять участие в конкурсе на разработку въездных стел

Минуточку внимания: АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» при поддержке Министерства градостроительной политики объявила открытый конкурс на разработку въездных стел. К участию приглашают как отдельных авторов и архитекторов, так и целые коллективы, от которых будет зависеть, какие символы станут визитной карточкой региона.

Планируется, что выбранные экспертами работы (будущие стелы!) разместят на тех трассах и магистралях, которые встречают жителей и гостей области. А теперь – к действию: заявки будут принимать до 12 декабря.