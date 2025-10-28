Финансы и искусство: в Самаре открылось новое пространство А-Клуба

В жилом комплексе «Гранд Империалъ» открылось обновленное пространство А-Клуба – private banking «Альфа-Банка». Интерьер выстроен в современной концепции фиджитал, где физическое и цифровое дополняют друг друга, создавая атмосферу уединенного клуба. На стенах – кураторская подборка работ галереи G1, одного из ведущих арт-пространств России. Между зонами отдыха и переговорными расположились бар и библиотека с изданиями по архитектуре, дизайну и культуре брендов. Фирменная алая подсветка и черная уточка – символ А-Клуба – завершают визуальный образ локации.

Церемонию открытия провели управляющий «Альфа-Банком» по Самарской области Сергей Нагайцев и директор по работе с клиентами А-Клуба Илья Степанов. После приветственных речей гости отправились в зал «Кристалл» отеля Lotte, где состоялся спектакль мастерской Николая Фоменко.