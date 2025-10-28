Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Финансы и искусство: в Самаре открылось новое пространство А-Клуба

В жилом комплексе «Гранд Империалъ» открылось обновленное пространство А-Клубаprivate banking «Альфа-Банка». Интерьер выстроен в современной концепции фиджитал, где физическое и цифровое дополняют друг друга, создавая атмосферу уединенного клуба. На стенах – кураторская подборка работ галереи G1, одного из ведущих арт-пространств России. Между зонами отдыха и переговорными расположились бар и библиотека с изданиями по архитектуре, дизайну и культуре брендов. Фирменная алая подсветка и черная уточка – символ А-Клуба – завершают визуальный образ локации.

Церемонию открытия провели управляющий «Альфа-Банком» по Самарской области Сергей Нагайцев и директор по работе с клиентами А-Клуба Илья Степанов. После приветственных речей гости отправились в зал «Кристалл» отеля Lotte, где состоялся спектакль мастерской Николая Фоменко.

Алина Назарова

Старший вице-президент, директор по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Банка»

Мы стремились создать не просто обновленное пространство, а место, которое станет особой точкой притяжения, куда действительно хочется возвращаться. Здесь private banking сочетается с творчеством, а забота о клиенте проявляется в каждой детали.

Текст: Елизавета Гончарова
Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: