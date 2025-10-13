Катерина Ревинская: «Самару не просто так называют городом-курортом!»

«Сегодня люди ждут от нас чего-то больше, чем знакомство с интересной локацией»

Признайтесь: ощущаете груз ответственности, который лежит на человеке, отвечающем за знакомство туристов с Самарой?

Честно говоря, я не придаю, может, какой-то такой исключительной важности и ценности своему личному вкладу в «Город-Курорт». Конечно, я понимаю, что я основатель проекта и десять лет отбираю экскурсии. Но все время хочется оставить все лавры своей команде: гидам, менеджерам и маркетологам. Они работают ничуть не меньше меня, просто меня чаще видно в прессе – статус «медийного лица» обязывает.

Десять лет назад все началось с того, что вы начали рассказывать истории о Самаре и подарили городу новый формат экскурсий. Что изменилось за годы вашей работы?

Многое! «Город-Курорт» меняется каждый год: мы стараемся не пропускать тренды и новые запросы, чтобы оставаться актуальными и интересными. И если, допустим, несколько лет назад экскурсию можно было придумать «на коленке», сегодня каждый новый продукт требует тщательной проработки! Десять лет назад люди еще многого не видели, у них было желание открывать для себя что-то новое, и это желание отлично сочеталось с возможностью ездить по всему миру. Сегодня многие откровенно пресытились путешествиями, а из туризма по большому счету остался только внутренний. В какое-то время на это можно было смотреть как на положительный момент: пик интереса к путешествиям по стране в целом и по Самарской области в частности пришелся на послепандемийный 2020 год. Но сегодня можно констатировать, что этот пик позади: люди ждут от нас чего-то больше, чем знакомство с интересной локацией, поэтому мы смещаем свои предложения в область ивентов и шоу. Недавно, например, мы устраивали мэппинг-шоу на «Даче со слонами». И тут, знаете, возникают определенные сложности: с одной стороны, у проекта есть бизнес-задачи, решение которых требует смены вектора, с другой, большая часть нашей команды – историки, которым не очень интересен ивент-формат.

Смена вектора означает появление новых продуктов и предложений? Чем-то уже готовы удивить в ближайшее время?

Прямо сейчас у нас в разработке десять маршрутов. Новую постановку в коллаборации с театром из Сызрани все уже оценили: показали спектакль «Вий» на берегу озера. Ночь, декорации, музыка – все прошло роскошно! Конечно, любое мероприятия на природе – это всегда риск, но мы думаем, у нас все получилось.

«В нашей сфере нельзя позволить себе режим дрейфа: либо ты все время плывешь, либо тебя потопят»

Театральная постановка – это совсем не экскурсия! «Город-Курорт» ждет резкий поворот?

Не резкий – плавный! Мы будем осторожно менять курс, как большой и тяжелый корабль. Потому что этот поворот все-таки необходим: запросы меняются даже у корпоративных клиентов.

Можете спрогнозировать, насколько долгоиграющим будет этот тренд на шоу и когда все снова полюбят экскурсии с историей?

В этой сфере сложно прогнозировать. Честно говоря, мы даже не ожидали, что курс придется менять, но этот новый тренд не локальный – он всемирный! Сегодня очень востребован гастрособытийный туризм: с изысками и необычными сюжетами. Что-то в стиле избинга, который недавно покорил Москву. Думаю, что еще лет пять будем жить на этой волне.

Итак, мы выяснили, что за десять лет «Город-Курорт» изменился и продолжит меняться в ближайшее время. А что насчет основателя этого проекта? Как изменилась Катерина Ревинская?

Сильно изменилась! Раньше я всего боялась и мне было страшно пробовать что-то новое. Сегодня у меня намного больше уверенности в себе, в своих проектах и в том, что мы идем верной дорогой. Я очень прокачалась как руководитель, хотя и не училась нигде – планирую в ближайшее время устранить это упущение. Но в приоритете все-таки не бизнес-образование, а дети: не хочется упустить детство своей второй дочки. А все деньги мира я еще успею заработать, мне так кажется.

Есть вероятность, что перейдете в режим дрейфа?

Нет, дрейф был в прошлом году, когда я только родила. И то на минималках! В нашей сфере нельзя позволить себе режим дрейфа: либо ты все время плывешь, либо тебя потопят. Вроде бы «Город-Курорт» – один из лидеров отрасли, но постоянно появляются новые – молодые и дерзкие! – игроки. Поэтому нужно все время быть на плаву, и ни о каком дрейфе не может быть и речи! Сейчас я живу в очень жестком тайминге: до обеда работаю по максимуму, а после трех наступает «детское» время, которое я провожу с дочками. Для меня очень важно, чтобы у дочек была мама, а не тетя из интернета.

«Самару не просто так называют городом-курортом!»

А какой «Город-Курорт» нравится вам больше: тот немного наивный, с которого все начиналось, или мощный лидер индустрии, в которого он превратился сегодня?

Второй, конечно! Это же мы с командой его таким сделали и разогнали до этих оборотов. Началось-то все с экскурсий, которые я проводила по фану, когда поняла, что сделать карьеру в РЖД у меня не получится: мне прямым текстом сообщили, что руководителями становятся только мужчины.

Получается, город должен быть благодарен за то, что вы родились девушкой! А у вас есть за что благодарить «Город-Курорт»?

Да, конечно! Я понимаю, что становлюсь лучше, хотя и учусь обычно, танцуя на граблях. Но я могу сказать так: за десять лет работы я никому не дала повода сказать обо мне что-то плохое! Для меня это важно. Но еще важнее то, что мы с командой вносим большой вклад в популяризацию внутреннего туризма не только в Самаре, но и по всей России. И то, что у нас получается доносить до людей простой факт: классно жить и отдыхать можно не только в Москве и Санкт-Петербурге, и Самару не просто так называют городом-курортом.