Ольга Тюмина: «Хочу, чтобы наш большой ресурс – двенадцать тысяч образцов пуповинной крови! – был использован по максимуму для лечения крайне сложных заболеваний»

«И первый ребенок, и семитысячный – это большое счастье»

Представим, что итоги года нужно было бы подводить осенью – какие важные пункты вы бы внесли в этот список?

Первый – и очень важный – семитысячный ребенок, который появился на свет благодаря нашим репродуктивным технологиям. Второй пункт связан не только с репродуктивными, но и с клеточными технологиями, которыми мы занимаемся в центре «Династия», – это создание отделения производства биомедицинских клеточных продуктов. Это наша совместная работа с Самарским государственным медицинским университетом. В следующем году у пациентов появится возможность применять самые современные клеточные технологии в клиниках СамГМУ. Сейчас мы находимся в процессе лицензирования. Самара будет третьим городом в России, в котором у онкогематологических пациентов появится возможность воспользоваться лечением биомедицинскими клеточными продуктами.

И третье важное событие – это разработка и внедрение метода «Адоптивной иммунотерапии натуральными киллерами пуповинной крови» – нового направления в лечении онкологических заболеваний с использованием пуповинной крови как источника естественных киллерных клеток.

Семь тысяч человек – это маленький городок. Появление на свет каждого малыша для вас – это важное событие?

Мои чувства никогда не притупляются – такие события просто не могут стать обыденностью. И первый ребенок, и семитысячный – это большое счастье.

Когда вы впервые поняли, что ваша работа меняет представление о жизни?

Это было в 2003 году, когда Министерство здравоохранения поручило мне создать Поволжский банк гемопоэтических клеток, ныне – центр «Династия» – я стояла у его истоков. Именно тогда ощутила ту долю ответственности, которую возложили на меня – совсем еще юную девушку. Мне нужно было создать то, аналогов чему на тот момент в России просто не существовало. Я направила письмо во Францию, в госпиталь Сент-Луис, известному гематологу Элиан Глюкман, которая первая в 1988 году провела успешную трансплантацию клеток пуповинной крови, с просьбой о возможности визита. Я хотела узнать, как организована заготовка и криохранение пуповинной крови изнутри. И у нас все получилось: сейчас Самарский публичный банк пуповинной крови является самым крупным в Российской Федерации, мы интегрированы в международную сеть банков крови.

Какой один момент в вашей карьере вам хотелось бы пережить заново?

Когда первый образец пуповинной крови был отправлен пациенту с лейкозом в Нидерланды. Тогда еще не было транспортных компаний, которые могли бы осуществить такую доставку, – и я решила сделать это сама. То чувство, что ты делаешь очень важное дело для человечества, запомнилось мне навсегда.

«Чаще всего у меня лето! А когда осень, я поднимаю себе настроение музыкой и плаванием»

Приходилось ли за эти двадцать лет принимать профессиональные решения руководствуясь интуицией, а не доказательными данными? И есть ли вообще место интуиции в медицине?

Конечно, есть. Интуиция основана на той базе знаний, которые профессионал получает в результате своей работы. Постоянно практикуясь, ты применяешь все методы, которые доказаны, и уже интуитивно понимаешь, в какой ситуации какая методика будет эффективнее.

А импульсивные поступки могут быть?

И здесь отвечу: «Да!» Но тут важно отметить, что импульсы и эмоции – они, прежде всего, связаны с нашим взаимоотношением с пациентами. Мы все проходим обучение по работе с конфликтами и регулярно обучаем наш медицинский персонал навыкам стрессоустойчивости. Пациент может быть недовольным и грубым, а мы должны оставаться спокойными, культурными и нести свою миссию – помогать людям несмотря ни на что.

Если бы эмоции во время работы можно было сравнить с погодными явлениями, то какая погода или сезон чаще всего были бы за вашим окном?

Чаще всего у меня лето! А когда осень, то я поднимаю себе настроение музыкой и плаванием.

Что чаще всего играет в вашем плейлисте?

Классическая музыка! Очень люблю Генделя, Бетховена и современных композиторов, например, Yiruma.

Есть ли у вас необычные способы похвалить себя?

Я покупаю билет на какой-нибудь интересный спектакль или концерт.

Что любите больше?

Балет! В Самарском театре оперы и балета имени Шостаковича очень хорошие спектакли. Хожу и на все премьеры, и на уже полюбившиеся постановки: например, несколько раз была на балете «Три маски короля», «Лебедином озере», «Баядерке», а еще очень понравилась потрясающая опера «Сказки Гофмана».

«Моя мечта – разработка эффективного иммунобиологического лекарства от онкологических заболеваний»

Снится ли вам работа?

Да, и нередко. И это объяснимо – больше половины жизни я провожу на работе. Во сне я обычно решаю какие-то вопросы, с которыми я ложусь спать. И это очень удобно: ответы приходят ко мне именно ночью, во время отдыха.

А о чем вы мечтаете?

Сегодня пуповинная кровь применяется для трансплантации пациентам с онкогематологической патологией как источник гемопоэтических клеток – и это первое направление. Второе – это регенеративная медицина, лечение неврологических патологий таких, как аутизм и детский церебральный паралич. Сейчас мы открываем третье направление – это создание биомедицинских клеточных препаратов на основе клеток пуповинной крови. Моя мечта – разработка эффективного иммунобиологического лекарства от онкологических заболеваний. А еще я хочу, чтобы наш большой ресурс – двенадцать тысяч образцов пуповинной крови! – был использован по максимуму для лечения крайне сложных заболеваний.