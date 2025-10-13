Рената Насыбуллина: «Архитектура – это не произведение искусства: она не существует в отрыве от функциональности»

«Любой архитектурный проект проходит от стадии идей и мечтаний до финального результата через стадию боли и пыли на стройке»

Что находится в твоем творческо-архитектурном бэкграунде за последний год?

На самом деле за прошедший год было много классных проектов. Например, в прошлом году Клуб молодых архитекторов «ДОМ:А» участвовал в фестивале «Архстояние». Для нас – совсем маленького комьюнити – это было суперсобытие. И, конечно, нельзя не отметить работу над реконструкцией галереи «Виктория»

Масштаб «Виктории» ощущался уже в самом начале работ?

Два года назад, когда только начинались работы с галереей, мы были еще совсем молодым бюро. Да, волновались, но понимали, куда идем и насколько это будет сложный объект с точки зрения реализации. Во-первых, в процессе задействовано много участников. Во-вторых, работу утяжеляет и сложная типология здания.

Сейчас ожидания и реальность совпадают?

Каждый архитектурный проект начинается с прекрасных мечтаний. Мы изучали то, чем и как живет галерея «Виктория», думали о концепции и представляли красивые картинки с финальным результатом. Но в то же время мы не забывали, что любой архитектурный проект проходит от стадии идей и мечтаний до финального результата через стадию боли и пыли на стройке. Это тяжело, грязно и долго, но надеюсь, что у нас все получится.

Первый результат вашей работы уже заметен?

Да, уже вырисовываются очертания: рендеры, которые мы делали, слегка проявляются в жизни. Но, конечно, самые важные детали – мебель и уникальные интерьерные элементы – еще в будущем. Сейчас перед нами находится чистый белый лист.

Видела, что ты работала и совместно с проектом «Путь реки»…

Да, и это тоже было очень значимо. Сам проект делали уже довольно давно, а в этом году волонтеры начали устанавливать те объекты, которые мы спроектировали. Для меня это особенно трепетная история, потому что мы делали очень полезные вещи для всех, кто любит Волгу, Самару и Самарскую Луку.

С проектом «Путь реки» мы с самого начала: я и мой муж присутствовали на первом собрании, когда эта инициатива только зарождалась. А потом основатели проекта – Татьяна Суркова и Петр Якубсон – предложили нашему бюро присоединиться в качестве проектировщиков. Согласились не думая: я люблю все, что связано с Заволгой и ее вернакулярной архитектурой.

На что ты делаешь больший акцент в своей работе: на функциональность или на эстетику?

Архитектура – это не произведение искусства: она не существует в отрыве от функциональности. Ты можешь сделать что-то невероятно красивое и нефункциональное, и тогда оно просто не будет работать. Для меня главное – это не реализация собственных творческих амбиций, а то, как люди будут пользоваться тем, что создано мной.

«Я даже немного завидую молодым ребятам, потому что они смелее и свободнее: у моего поколения было гораздо больше предубеждений, связанных с профессией»

Пыль, грязь и стройка: твои представления о профессии в самом начале пути оказались реалистичными?

С самого начала у меня были очень четкие представления о профессии, потому что моя мама – архитектор: с восьмого класса я помогала ей в работе. Долгое время моя работа делилась на две вселенные: в одной – я делала довольно простую и не всегда интересную для меня работу, а во второй, преподавая в университете, давала волю творчеству. Но со временем все изменилось: теперь на основной работе невероятно интересно и даже весело, а университет стал более рутинной (но очень важной!) историей.

Мама настаивала на выборе специальности?

Нет, она поступала очень деликатно: когда мне было лет пять, она, к примеру, в качестве развлечения предлагала склеить вместе с ней макет домика. Так что эта часть жизни всегда была со мной. Помню, что в раннем детстве я мечтала быть продавцом в магазине: думала, что бесплатно смогу есть вообще все, что буду продавать…

Насколько сегодня архитектурное комьюнити подвижное? Есть ли в нем место молодым и сверхновым?

Это непростой вопрос. В Самаре это максимально сложно: у нас есть сформированный костяк опытных и состоявшихся архитекторов. Отчасти поэтому многие ребята уезжают в столицу – кажется, что там подняться по карьерной лестнице гораздо проще. Для меня особенно важно то, что мы делаем с Клубом молодых архитекторов «ДОМ:А», – создаем условия в городе, которые помогают сверхновым оставаться здесь – жить и творить. И мне кажется, что нам есть чем гордиться.

Я даже немного завидую молодым ребятам, потому что они смелее и свободнее: у моего поколения было гораздо больше предубеждений, связанных с профессией. Мне казалось, что ничего интересного меня не ждет – не будет того, что заставит мое сердце трепетать.

Но оно есть?

Конечно! Большая часть моей профессии связана с творчеством: я могу реализовываться и рассказывать о своих чувствах в собственных проектах. Для меня это самая большая ценность.