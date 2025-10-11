Мария Иванова: «Не ищи, где лучше, а улучшай, где ты есть – это одно из главных правил в моей жизни»

«Не ищи, где лучше, а улучшай, где ты есть»

Как думаете, куда уходят корни вашего стремления сделать больше, чем достаточно, и заморочиться – к такой формулировке мы пришли в одном из последних разговоров?

Как бы пафосно это ни звучало, но все дело в любви к родному городу. Не ищи, где лучше, а улучшай, где ты есть – это одно из главных правил в моей жизни. Когда-то я услышала этот тезис от уважаемого мной человека, он мне откликнулся, и я, как модно сейчас говорить, перевела слова в дела, сделав это своей миссией. В каком-то смысле мне было не так уж сложно это сделать: основная сфера моей деятельности предполагает изменение города. И речь идет не о каких-то фигуральных изменениях: мы действительно изменяем внешний вид Самары. И я на своем рабочем месте прилагаю максимум усилий для того, чтобы не просто делать свою работу, а выстраивать коммуникацию с городом через девелопмент. Мы с коллегами стараемся создавать проекты, которые прославляют город, и гордимся тем, что благодаря нашей работе Самара попадает в федеральную повестку, когда во всех новостных лентах страны пишут о том, что самарский проект выиграл престижный конкурс. И, конечно, наши проекты меняют структуру города и его градостроительную ткань, закладывая фундамент для комфортной жизни наших детей и внуков, чтобы лет через десять-двадцать нам не было стыдно смотреть им в глаза.



А еще нельзя не отметить простую и довольно логичную связь: девелопмент – это очень созидательная сфера деятельности. Сначала тебе хочется строить не просто дома, а давать людям нечто большее, а потом у этого «хочется» постепенно расширяются границы, и ты начинаешь открывать для себя новые направления. И в каждом новом направлении, которое я для себя открываю, мне хочется достичь экспертного уровня, чтобы тебя не воспринимали как любителя – читай: дилетанта! – с инициативой. Потому что, если к тебе не будут прислушиваться люди, которые принимают решения, изменить ничего не получится! Так было и с женским футболом, когда я искала аргументы для чиновников, доказывая им, что городу нужна женская футбольная команда, и с современным молодым самарским искусством, когда мое хобби совпало с миссией нашей девелоперской компании и мы открыли «ЗИМ Галерею». Сегодня это творческое пространство известно за пределами Самары, но для нас гораздо важнее другое: оно помогает развивать самарское арт-сообщество, формировать рынок искусства и сохранять работы, которые создают самарские художники, в городе – они остаются у местных коллекционеров.

Обычно в пассионарии уходят люди, которые не обременены семьей: бурная и кипучая деятельность становится для них своеобразной отдушиной. У вас четверо детей и, скажем так, есть куда потратить свободное время. Откуда берутся силы на развитие всего-всего?

Я получаю энергию, участвуя в развитии самарского арта, поддерживая женский молодежный футбол и занимаясь девелопментом – это и есть моя майнинговая фабрика. Моя жизнь буквально! Я не могу без творческой энергии. У меня нет вот этого «после семи вечера я не отвечаю на звонки», но я не знаю, что такое выгорание. Я, например, вот уже много лет питаюсь определенным образом, но для меня это не борьба: я не считаю дни до окончания диеты, потому что это не диета, а мой осознанный выбор, мой образ жизни. Когда что-то становится частью твоей жизни, оно перестает быть ограничением.



С моей многофронтальной активностью такая же история: я так живу. Я даже не знаю, это моя работа или это мой такой какой-то кайф. Иногда, вообще, ощущаешь себя героиней кино: так получилось, когда мы в 2019 году с юниорской футбольной командой, на которую в нашем городе никто не обращал внимания, собрались и поехали в Данию на Dana Cup. Это была авантюра с большой буквы! Ехали на поезде до Берлина, потом на головах друг у друга на автобусе. Нас никто серьёзно не воспринимал, а мы этот кубок выиграли, и про наших девчонок писали европейские и потом уже и самарские газеты! Конечно, когда они вернулись домой, их сразу «заметили» и встречали у поезда с цветами.



Я помню Марию Иванову как редактора журнала, посвященного недвижимости, и прекрасного эксперта в этой сфере. В какой момент произошел переход к девелопменту и современному искусству?

В тот самый момент, когда мне захотелось делать больше! Решила, что хватит заниматься информационным обеспечением недвижимости, захотела заниматься недвижимостью, но подняться «над рынком», и попала – это стало подарком судьбы! – в Российской аукционной дом, где получила возможность формировать цивилизованный рынок. Потому что считаю, что только аукцион может определить справедливую рыночную цену и установить четкие правила игры.

А где у нас сегодня обучают на аукционистов?

Никто этому не учит, и это одна из самых больших проблем, потому что аукционистами становятся все кому не лень: от бизнес-тренеров до ведущих свадеб. Но проведение аукциона – это не перформанс! Кстати, в Российский аукционный дом я пришла руководителем филиала: передо мной стояла задача по реализации непрофильных активов крупных корпораций. И решение стать аукционистом я приняла фактически сама: проводила аукционы с молотком, когда все предпочитали электронные торги. Мы ездили по стране и продавали объекты, стоимость которых превышала сотни миллионов рублей: на таких аукционах нельзя было ошибаться или веселить публику. И главным вызовом для меня было продать объект с превышением.

Этот опыт серьезных аукционов помог вам, когда вы перешли на современное самарское искусство?

Безусловно! И я рада, что в Самаре уже шесть лет подряд проводится аукцион современного искусства под патронажем галереи «Виктория», появляются частные галереи, а творчество локальных художников выходит за городские границы. Недавно мы компанией ездили на популярную ярмарку современного искусства Cosmoscow и находили работы самарских художников на стендах столичных галерей. Это круто! Так, в том числе, Самара формирует свою самоидентификацию и какой-то такой внутренний патриотизм: я считаю, что мы уже давно не провинциальный город.



У вас вообще бывают моменты слабости или усталости?

Бывают, конечно! Иногда уныние накатывает. В такие моменты меня спасают две вещи: или я иду сразу в театр – благо, у нас в городе репертуар скроен так, что почти каждую неделю можно «переключиться» на прекрасное – на оперу и балет, или отправляюсь в путь. Я вообще домосед, поэтому любая поездка для меня – вызов и концентрация позитивной энергии. Могу сесть в машину и поехать к дочери в Казань, на какую-нибудь выставку в Москву, на VK Fest или в соседний город погулять.

Чего не хватает Самаре, чтобы претендовать на статус «идеальный город»?

Самаре не хватает любви самарцев. По моим ощущениям, мы недооцениваем свой город. Самара все время немного недолюбленная какая-то, недоласканная. А еще нашему городу не хватает общественных пространств и крупных инфраструктурных проектов, которые можно было бы назвать точками притяжения, которые бы давали повод гордиться своим городом. Сегодня все складывается так, что мы гордимся только историей и наследием прошлых лет. А мне хочется гордиться тем, что с нами происходит здесь и сейчас, потому что традиции – это не обязательно история, мы с вами их тоже можем создавать. Вот этого настоящего нам очень не хватает!