Наталья Мартынова: «Я учусь не «причинять добро», а помогать клиенту найти его собственный голос в интерьере»

Вот уже много лет декоратор и совладелица галереи интерьера «Фабрика» Наталья Мартынова смешивает волжский вайб с эстетикой лучших дизайнеров планеты и наполняет жизнь города-курорта – и дома его обитателей! – яркими деталями, без которых она – жизнь – скучна и неинтересна, и стильной мебелью, которая создает атмосферу тепла и уюта. Поговорили с ней о том, как меняются вкусы и предпочтения общества, стоит ли следить за трендами и как не потерять себя в многообразии стилей и жанров.

Что привело вас в сферу дизайна и почему выбор пал именно на нее?

Это была любовь с первого взгляда. Вернее, с первого помещения.

Идею для бизнеса предложила мама – ей понравилось пространство и она предложила сделать в нем что-то, а я как раз делала ремонт в квартире и остро ощущала, как не хватает мест, где можно найти по-настоящему классную мебель и декор. Не просто вещи, а характеры, истории, настроение. Я всегда любила создавать атмосферу, а тут появился шанс сделать место, где красота становится осязаемой. Не раздумывала ни секунды.

Предпочтения клиентов «Фабрики» как-то изменились за последние десять лет?

Люди стали более открытыми и смелыми, ищут не просто функциональность – они хотят эмоций, истории, личного мифа. И это прекрасно.

А ваши взгляды/подходы и принципы  они остались неизменными или трансформируются по ситуации?

Раньше я думала, что знаю, как будет лучше. Теперь я скорее слушаю. Интуиция — мой главный инструмент. Я учусь не «причинять добро», а помогать клиенту найти его собственный голос в интерьере. Но есть и неизменное: я по-прежнему верю, что красота спасет мир. Просто теперь я понимаю, что у каждого она своя.

Что для вас важнее: помочь красоте спасти этот мир или угадать желание покупателя? 

Угадать желание – это тактическая победа. А помочь красоте спасти мир – это стратегия. Я за стратегию. А вообще, это очень забавно и непредсказуемо всегда, мы даже делаем ставки между собой, когда делаем заказы: что зайдет, а что нет. Иногда «ну вот это тооочно не купят»  забирают в первый день.

«Мы не учим вкусу, а создаем пространство для диалога»

Ощущаете ли вы груз ответственности за формирование вкуса у людей, которые приходят в «Фабрику», или это не ваша зона ответственности?

Никакого груза – только легкость и любопытство. Мы не учим вкусу, а создаем пространство для диалога. Мы показываем лучшее, что есть в мире: от культовых  брендов до молодых дерзких студий – и наблюдаем, как разные люди находят «свое».

Какое из своих – и «фабричных» – достижений вы считаете самым важным? 

То, что мы  остались верны себе. За эти тринадцать лет нам удалось создать не просто магазин, а сообщество. Место, где люди встречаются, спорят, вдохновляются. Где дизайн становится языком общения. Мы всегда на острие трендов, но главное – доказали, что дизайн может быть не только функциональным, но и эмоциональным, способным вызывать радость, удивление, восхищение. Вот это и есть та самая стратегия – когда красота действительно спасает мир, пусть даже начинается это с одного интерьера.

«Мама дала самый главный урок – никогда не сдаваться!»

Что помогает вам не сбиваться с выбранного курса, на какие маяки вы ориентируетесь и откуда черпаете энергию для движения и развития?

У нас семейный бизнес: мама, сестра и я. Когда кто-то проваливается, остальные подхватывают. Мама дала самый главный урок – никогда не сдаваться. Не как лозунг, а как ежедневную практику. С энергией по-разному, но очень большая часть моей жизни посвящена вопросам духовности и саморазвития. Стало ясно, что состояние первично, а KPI подтянется.

Есть какие-то ритуалы, которые помогают настроиться на рабочий день?

«Фабрика» – это точно не про воркхард, так что мои утренние ритуалы скорее про состояние, чем про дисциплину. Настроиться на день мне помогает медитация или тренировка. Иногда записываю по утрам свои мысли и прописываю планы. 

Текст: Денис Либстер
Фото: Аида Вальшина

