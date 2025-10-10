Ольга Колсанова: «Я хочу, чтобы вся наша сфера стала легальной и безопасной»

«Я никогда не смотрела на свою работу как на бизнес»



Многие открывают маленькие косметологические кабинеты, но не все способны «вырастить» из этого кабинета солидную клинику. Где вы берете вот это желание двигаться вперед и расширяться?

Начну с главного: я никогда не смотрела на свою работу как на бизнес, хотя в последнее время наши масштабы вынуждают использовать какие-то бизнес-модели. С самого начала косметология была для меня любимой работой: возвращаясь домой из Санкт-Петербурга после окончания обучения по косметологии, я уже точно понимала, что открою свое дело. Частная практика предоставляла большие возможности для профессиональной реализации. Несмотря на многие сложности, с которыми пришлось столкнуться в начале пути своей частной практики, я была нацелена на эффективный результат. Знаете, что бы я сделала, если бы на меня внезапно «свалился» миллион долларов? Вложила бы в развитие клиники! Мне нравится открывать новые сферы и новые направления, привлекая талантливых врачей и специалистов к работе. Я всегда стремилась и стремлюсь быть в курсе тенденций в сфере медицины, здравоохранения и законов, регулирующих деятельность медицинских учреждений. Эти знания очень помогают мне в работе главным внештатным специалистом Минздрава Самарской области.

То есть вы уходили из государственной медицины, чтобы вернуться – в какой-то мере – в государственную медицину?

Косметология в большинстве своем – это частная практика. Нам удалось наладить коммуникацию с местными органами: Роспотребнадзором, Росздравнадзором, Роскомнадзором, Минздравом и другими. И они – органы власти – готовы с нами разговаривать. Мне кажется, это можно считать показателем уровня! Но дело не только – и не столько! – в уровне: для меня это, в первую очередь, возможность делиться опытом и знаниями и шанс привести косметологию в легальное русло. Этот процесс сложный и неспешный, но игра стоит свеч. Я хочу, чтобы вся наша сфера стала легальной и безопасной.

А можно говорить о том, что жизнь человека, которому вы помогли стать красивее и здоровее, становится лучше? Получает ли он какой-то импульс?



Однозначно! Внешний вид имеет значение, и нет никакого резона отрицать это. Главное, не скатываться в «одинаковость», но сейчас этот тренд постепенно сходит на нет. Но вот что интересно: я очень много езжу по миру, всегда стараюсь оценить уровень развития косметологии и вижу, что во всем мире к красоте относятся по-разному!



«Не ошибается же только тот, кто ничего не делает!»



Вы сейчас буквально ответили на вопрос, который я хотел задать: почему во всем мире считают, что русские не улыбаются?

Если ты не можешь изменить мир, меняйся сам! Если я иду по улице и улыбаюсь, мне нельзя не ответить улыбкой – человек «зеркалит» тебя на автомате. Так что все просто: хотите, чтобы мир вам улыбался, начните улыбаться сами!

А ваша улыбка не расслабляет подчиненных?

Я надеюсь, что нет! Наоборот, они знают, что я довольно требовательный руководитель: улыбаюсь всегда, но вопросы решаю жестко. С другой стороны, я никогда не увольняю людей. Дело даже не в том, что стараюсь видеть в каждом человеке только хорошее: просто, когда оказывается, что человек «не тянет» какие-то задачи, стараюсь выжать из наших отношений все, что могу, пытаюсь найти у него какие-то плюсы и перевести на другое направление.

Тяжело переживаете, когда ошибаетесь в людях?

Да нет! Не ошибается же только тот, кто ничего не делает. А я уверена, что только оптимизм дает тебе силы.

Что вы хотите обязательно успеть в этой жизни и сильно расстроитесь, если не успеете?

Я мечтаю отправиться в кругосветное путешествие! Чтобы вот прямо выбросить симку в море и уплыть месяца на три-четыре! Не знаю только, получится ли когда-нибудь это сделать.