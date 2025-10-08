Алена Лочехина: «Если я чувствую и вижу, что действительно нужна поддержка, обязательно ее окажу»

«Бывает, что я разговариваю по телефону с подопечным и чувствую, что мои руки начинают трястись от эмоций»

Как выстраивается личная граница между собственной эмпатией и профессиональной волонтерской дистанцией?

Это у каждого волонтера получается индивидуально, нет каких-то четко сформированных механизмов. У нас были ситуации, когда волонтер долгое время ездил в один и тот же дом престарелых, привязывался к одной из бабушек, а после ее смерти просто не мог посещать это учреждение. В такие моменты надо либо сменить локацию, либо дать себе время на адаптацию.

Лично вы выстраиваете дистанцию с подопечными?

Всегда по-разному. Например, есть подопечные, с которыми эта дистанция просто необходима: одни начинают попрошайничать, другие – выстраивать такое общение, которое негативно сказывается на личном состоянии волонтеров, в том числе и моем. Бывает, что я разговариваю по телефону с подопечным и чувствую, что мои руки начинают трястись от эмоций. Так случается, например, когда кто-то грубо выражает свою обиду на то, что мы оказываем «недостаточно помощи». Конечно, здесь нужно уметь расставлять границы – прервать звонок, отдышаться и перезвонить.

Как удается восстанавливать ресурс?

Помогает общение с другими волонтерами. Все люди, которые остаются с нами надолго, замечательные, талантливые, отзывчивые! Восстанавливаю силы и благодаря хобби: в свободное время рисую. Люблю читать, слушать музыку, выращивать растения на огороде и проводить время с семьей.

Какой микроритуал делает каждый ваш день особенным?

Я очень люблю есть и читать одновременно.

«Когда вижу, что помощь нужна, а возможности помочь нет, наизнанку вывернусь, но найду выход»

Легко ли вы отказываете людям?

Для меня это очень трудно. Отказывать тяжело всем, даже профессиональным попрошайкам. Но так получается, что я редко отказываю подопечным. Когда вижу, что помощь нужна, а возможности помочь нет, наизнанку вывернусь, но найду выход. К тому же меня окружают отзывчивые люди, которые всегда придут на помощь.

Что для вас важнее: соблюдение правил организации или индивидуальные потребности подопечного?

Конечно, второе. Оказание волонтерской помощи чаще всего строится на индивидуальном подходе. Бывает такое, что по установленным правилам та или иная бабушка не имеет права получить помощь, например, потому что у нее нет справки об инвалидности. Но если я чувствую и вижу, что действительно нужна поддержка, обязательно ее окажу.

Есть ли то, что истощает вас эмоционально в вашей волонтерской деятельности?

В качестве специалиста по развитию волонтерства очень сильно расстраивают ситуации, когда к нам обращаются корпоративные волонтеры с целью организации поездки в дом престарелых, просят провести для них обучающие вебинары, а потом – просто пропадают. Я подробно и с душой рассказываю им, как грамотно подходить к решению сложных вопросов и как избежать ошибок при общении с пожилыми людьми. Потом оказывается, что никто из прошедших вебинар так и не начал свой волонтерский путь. Это обесценивает мой труд.

Как изменилась работа волонтерских проектов за последний год?

Я бы расширила этот временной период до трех с половиной лет. У нас – и, как мне кажется, у многих других волонтерских организаций – стало гораздо меньше пожертвований: как денежных, так и вещевых, продуктовых. А еще стало меньше волонтеров, которые нам так нужны: мы нуждаемся и в поющих артистах, и в творческих людях, которые могут проводить мастер-классы, и в автоволонтерах.

Молодежи стало крайне мало, но это и понятно, потому что наша сфера волонтерства наиболее тяжелая. Как-то священники, с которыми мы проводили прямой эфир в одном из региональных медиа, сказали: «Для того, чтобы любить бездомную жучку, нужна душа. А для того, чтобы любить чужого старика, нужна очень большая душа». И далеко не у всех она вырастает до таких размеров за всю жизнь.

«Моя бабушка научила меня взвешенно и обдуманно принимать важные жизненные решения»

Как и когда в вас появилось то самое желание помогать другим?

Это очень сложный вопрос. Двадцать лет назад я даже не могла подумать, что буду заниматься волонтерской деятельностью. Все пришло само собой. В 2009 году мой брат-архитектор проектировал дом престарелых в Подмосковье, а передо мной стояла задача подготовить весь презентационный материал. Я много и долго изучала вопросы, касающиеся интернатов, пыталась понять, какие из них считаются действительно хорошими, читала истории людей, которые жили в этих домах. Сначала я стала «внучкой по переписке» – участвовала в программе от благотворительного фонда «Старость в радость», после – подключилась к волонтерской деятельности лично.

Вы были близки со своими бабушками и дедушками?

Очень. Фотография одной из бабушек всю жизнь стоит на моем столе. Она умерла, когда мне было всего четырнадцать лет, и мне не хватает ее до сих пор. Моя бабушка научила меня взвешенно и обдуманно принимать важные жизненные решения.

Что в вашей жизни давно нуждается во внимании?

Мне не хватает общения с моими детьми и внуками! Я уделяю им слишком мало времени из-за плотного рабочего графика.