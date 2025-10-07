Алена Таран: «Играть вдолгую – это работать, думая о том, как будут жить твои дети и внуки»

«У этого объекта такая богатая история, что сложно вообще говорить о бизнесе!»



Откройте свой секрет: с чего начинаются такие масштабные проекты, как «Кухмистерская»?



С любви! Я очень люблю Самару, хотя сама родилась в Киргизии: мои родители уезжали туда, и я вернулась на Волгу, когда мне исполнилось пять лет. С тех пор я жила в Москве, уезжала жить за границу, но меня всегда тянуло сюда – этот город навсегда в моем сердце!

Всегда хотел спросить: к какой сфере вы относите «Кухмистерскую»? Это строительство или ресторанный бизнес?



Мне кажется, что это девелоперство, потому что мы развиваем объект недвижимости. Но у этого объекта такая богатая история, что сложно вообще говорить о бизнесе. Тем более что мы открывались без партнеров. И дело не в какой-то принципиальной позиции: в те годы – а мы говорим о 2014 годе – Самара была никому не нужна, поэтому мы не получили никаких предложений о сотрудничестве от федеральных игроков. Пришлось довериться профессионалам из нашей команды: я собрала вокруг себя экспертов в разных областях и примерила роль, как сейчас модно говорить, вдохновителя проекта. Конечно, я порой вторгаюсь в операционную работу, но стараюсь не увлекаться микроменеджментом. И – возможно, это покажется вам смешным – я уверена, что Альфред Филиппович мне помогает: посылает хороших людей в команду и ограждает от плохих.



Интересно! А как вы думаете, фон Вакано смог бы добиться успеха в современных условиях?



Думаю, да! Самара – купеческий город, а купцы, вообще, товарищи специфические. Это не дворяне, а предприниматели: они смотрят на мир в краткосрочной перспективе. В этом плане Альфред фон Вакано сильно выделялся на общем фоне: он был одним из немногих, кто предпочитал долгосрочное планирование и вкладывался в перспективное развитие.

А что для вас означает краткосрочная перспектива?



Для меня коротко – это пять-десять лет. Этого времени в России – стране больших возможностей и очень серьезных рисков – хватает, чтобы сорвать куш. А играть вдолгую – это работать, думая о том, как будут жить твои дети и внуки. И вот, с одной стороны, я прекрасно понимаю тех, кто выбирает «короткую» стратегию, но сама стараюсь жить с прицелом на долгосрочное планирование. И детей растить с любовью к нашей стране и к нашему городу.



А вот «Кухмистерская» – она уже миновала этап краткосрочного планирования?



Для нее в принципе нет возможности выбрать краткосрочную стратегию – нам доступно только долгосрочное планирование! Нам не просто нельзя в этом здании, к примеру, магазин открыть: мы даже не можем позволить себе быть средним рестораном – только одним из лучших! Потому что это здание и через сотню лет будет украшением города. Наша фишка и наша сила в стабильности: мы всегда будем классно готовить, у нас всегда будут классные шефы и мы всегда будем отличаться от других мест. Люблю читать отзывы, которые пишут о «Кухмистерской»: мне нравится, что она находит отклик у людей.

Вас, как предпринимателя, не сковывает эта «ограниченность» проекта?

Вовсе нет! Больше скажу: считаю, что Самаре очень повезло, что у нее есть «Кухмистерская» – не в каждом городе есть ресторан такого уровня! Это же практически живая история дореволюционной России! К тому же я люблю классику и старинные рестораны: мода и тренды приходят и уходят, а классический стиль – это навсегда. Есть в нем что-то фундаментальное и основательное! И вот смотрите, как интересно получается: с одной стороны, я очень рада, что помогла сохранить для города «Кухмистерскую» и вдохнуть в здание новую жизнь. А с другой – мне очень обидно за Самару, потому что она не отличается особой привлекательностью среди российских городов. Если взять какой-нибудь Нижний Новгород, Казань, Красноярск или Новосибирск, мы очень сильно сдаем: молодежь из Самары уезжает, потому что здесь сложно расти. И так будет до тех пор, пока мы не перестанем посматривать на Москву и не начнем развивать локальные традиции. Но в целом ответа на вопрос, как удержать молодежь, у меня нет – тут нужна комплексная работа.



Давайте перейдем от глобальных проблем к личным вопросам: что нужно для того, чтобы вы считали день хорошим?



В этом плане у меня все довольно просто: я не мечтаю о том, чтобы что-то улучшить в своей жизни: у меня все хорошо уже сейчас. Конечно, порой случаются какие-то сложности, но считаю так: проснулась, ничего не болит – и уже хорошо!



Есть какой-то ритуал, который помогает вам влиться в рабочие будни?



Да! Это пять чашек эспрессо! Я без кофе не могу!

Какое у вас самое главное правило жизни, которое вы никогда не сможете нарушить?



Для меня главное, чтобы мне было не стыдно за себя, чтобы у меня не было повода корить себя за не очень чистые помыслы. И пока получается!