Анна Готлиб: «Мы уже давно забыли, что социология – это, вообще-то, критическая наука!»

«В социологию легко войти, но из нее трудно выйти!»

Скажите, социология – это то, о чем вы мечтали в детстве?

Нет, я никогда о ней не мечтала. В старших классах я жила в Туркмении и думала, что буду филологом. Во многом благодаря отцу, который обожал литературу и собрал прекрасную библиотеку. Меня печатали в скромной газете нашего маленького города, и я собиралась поступать в МГУ на филфак, пока мне не объяснили, что об этом мне с моей фамилией можно даже не мечтать. Поэтому сначала я приехала в Куйбышев и поступила в Политех, а потом уехала на Урал, чтобы все-таки поступить на филфак. Потом я вернулась в Куйбышев – вышла замуж за Леонида Лехциера: мы учились в одной группе в Политехе. Он помог мне устроиться работать в известном в Куйбышеве проектном институте. Конечно, сидеть у кульмана и рисовать какие-то насосные станции мне совсем не нравилось, поэтому я очень обрадовалась случайной встрече с известным ученым Евгением Молевичем, который приехал к нам, в Политех, из Свердловска: он пригласил меня в социологическую лабораторию, которую организовал при кафедре философии моего бывшего института. Это была первая такая лаборатория в Поволжье, и я прекрасно помню, что сказала мне женщина, которая показывала мне дорогу, когда я в первый раз пришла на работу: «В социологию легко войти, но из нее трудно выйти!» Так, в общем-то, и получилось.

Чем же она вас привлекла, эта загадочная наука социология?

Да не такая уж она и загадочная! Просто я никогда не могла жить в тесных рамках «маленького» мира: мне всегда было интересно, что происходит в обществе. А кроме этого в социологии оказались востребованы те умения, которые у меня к этому времени сложились: я говорю про умение сочетать математику, цифры с хорошим русским языком. Когда наша лаборатория начинала работать, ни у кого из нас не было социологического образования, потому что его на тот момент просто не существовало в стране. Поэтому нашим философам и филологам было труднее, чем мне: обработка первичных данных в классическом социологическом исследовании, которую мы тогда делали вручную, предполагает знание математики. Не сказать, чтобы я сильно любила математику, но пять лет в политехническом провела все-таки не зря.



«В социологии важны не только цифры, но и их трактовки, поэтому человек по-прежнему играет главную роль»

Я же правильно понимаю: вы одна из тех, кто сформировал российскую социологию?

Не российскую – скорее региональную. Наша лаборатория на самом деле была первой, и мы двадцать лет работали на предприятиях города, прежде чем открылся факультет социологии. На наших глазах происходило рождение методик исследований и выбор оптимального инструментария. Мы подсчитывали результаты с помощью логарифмических линеек и даже представить не могли, что через пару десятков лет эти расчеты возьмет на себя машина, которая считает намного быстрее. Впрочем, в социологии важны не только цифры, но и их трактовки, поэтому человек по-прежнему играет главную роль: машина дает связи, а он их анализирует. Известный российский социолог и философ Наталья Никитична Козлова, с которой мы дружили в последнее время, часто говорила так: «Математика – это хорошее дело, но все-таки мы-то ставим содержательные задачи».

Расскажите, пожалуйста, чем важна социология? Можно ли говорить о том, что вы, по сути, пишете летопись для потомков?

Сравнение с летописью хорошее! И оно правильное, потому что мы описываем реальность специфическим языком социологии. Но тут важно упомянуть про один важный нюанс: социологию можно называть летописью только в том случае, когда она честная. И, конечно, определение «летопись» подходит не для всех типов социологических исследований. Социология никогда не станет физикой, потому что мы изучаем не полезные ископаемые или минералы, а людей. А в случае с людьми никогда нельзя быть уверенным в том, что они говорят правду. Поэтому появился другой тип социологии или, я бы сказала, другое поле социологическое: поле качественных исследований, близких к журналистике и литературе – математики там нет. Такие исследования помогают понять мотивы поведения людей, смыслы, которыми они наделяют события вокруг себя. Мы видим индивидуальную историю каждого человека, которого опрашиваем, и эта история всегда так или иначе вписана в общий социальный контекст. Мы же не можем жить вне контекста!

А трудно оставаться в социологии не сервильной?

Ну, честно говоря, быть вообще трудно. Всегда! Потому что идешь против течения, против идеологии, против пропаганды, против всего. И дело даже не в том, что идешь против, а в том, что есть масса рычагов, которые задействуются, когда ты идешь против. Я ведь помню эти страшные товарищеские собрания времен Советского Союза. Сегодня у нас есть несколько крупных исследовательских центров в Москве, и у меня огромные вопросы к тем, кто работает в некоторых из них. А ответы простые: деньги и постоянство заработка. И вроде как социологи периодически устраивают им обструкцию и бойкот, но потом все как-то затихает, и все снова дружат.

«Я всегда много работала и никогда не рассчитывала на то, что будет легко»

Два вопроса к вам как к социологу с огромным практическим стажем: нравятся ли вам изменения в обществе и можно ли выделить какой-то общий вектор этих изменений?

Ну как они могут нравиться? Вот недавно у нас одна девушка делала исследование инноваций в школах и принесла мне интервью с учителями, которые все вдруг почувствовали свою необходимость и занимаются воспитанием детей. Это же ужас, а не воспитание: пропаганда, разговоры о важном… Если говорить обобщенно, я всегда считала, что опросы – это база для демократического общества. А когда общество тоталитарное, какую правду они могут помочь узнать? Люди же не дураки и просто скажут, то, что от них хотят услышать, потому что все понимают, что анонимность опросов весьма условная. К тому же сегодня редкое исследование проходит без нарушений норм, которые обеспечивают ему достоверность и объективность. В итоге зачастую получается кривое зеркало.

Давайте свернем в хорошее: чему хотите научить своих студентов?

Я шестнадцать лет руководила кафедрой методологии социологических и маркетинговых исследований на нашем соцфаке – я сама придумала это название, когда защитила докторскую. Но больше всего мне хочется научить студентов не столько владеть инструментами социологического исследования, сколько любить жизнь, которая вокруг них протекает, и хотеть понять, как она устроена. Потому что это очень интересно на самом деле. И, конечно, мне бы очень хотелось научить их оставаться честными, потому что сервильная социология – это просто ужас и полное забвение профессии. Мы уже давно забыли, что социология – это, вообще-то, критическая наука. И то, что она нужна не для того, чтобы «доказать», что мы живем в самой лучшей стране в мире. Другое дело, что социологи, конечно, как и все сегодня, молчат. И мы снова говорим о времени, когда молчание можно назвать поступком. Поэтому меня вдохновляют мои умные, думающие студенты и те исследования, которые мы с ними проводим. Недавно, например, исследовали, на основании каких данных принимают решение врачи – открыли для себя много интересного.

Как проходит день профессора, которого в институте называют Супер Готлиб?

Что, правда так называют? Интересно! А дни бывают разные, но чаще всего нужно делать сто дел одновременно! Вот, например, нужно написать так называемый «Отзыв ведущей организации» – семь страниц! – на диссертацию о развитии ветеринарии мелких животных в стране. А я не имею никакого отношения ни к мелким животным, ни к ветеринарии. Правда, в диссертации это рассматривается как вариант института медицины, а социологией медицины я занимаюсь уже довольно давно. Да и научный руководитель автора диссертации — это моя бывшая дипломница, которая единственная из всех наших студентов стала доктором наук. Я ей отказать не могу.

Последний вопрос: есть ли какой-то жизненный принцип, который вы пронесли через годы?

Я всегда много работала и никогда не рассчитывала на то, что будет легко. Да мне, собственно, и не было никогда легко, так что я как-то к этому привыкла. Я и студентам говорю, что труд очень важен, и внуков учу тому, что если себя щадишь, не вкладываешься по полной, то все на корню и загнется. Мне кажется, это и есть мой главный принцип.