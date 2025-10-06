Алла Шахматова: «Все начинается с любви, и, дай Бог, чтобы в этой любви мы растворялись, когда все закончится»

«Все начинается с любви»

Откуда вы черпаете энергию для рабочих подвигов? Где находится этот источник?

Моя бабушка – известный математик – учила детей математике и бесконечно любила своих учеников, тех детей, которые вырастали на ее глазах и становились взрослыми людьми. Она всегда говорила, что любить легче, чем ненавидеть. Да, я искренне люблю людей, люблю жизнь и люблю то, что я делаю. Мне, вообще, кажется, что любовь — это самое главное чувство. Все начинается с любви, и, дай Бог, чтобы в этой любви мы растворялись, когда все закончится.

Любовь и работа в музее – отличное название для книги!

Согласна! Но кроме любви нужно отметить еще одно: нельзя ограничивать музей какой-то определенной возрастной категорией! Нужно стараться охватить как можно больше людей, увлечь всех, кто заходит в наши двери, помочь им влюбиться в культуру и искусство. Знаете, когда мы готовились к выставке одного шедевра «Бурлаки на Волге», я вспомнила, что в фондах нашего музея хранится бурлацкая лямка, и почему-то я подумала, что она – эта лямка – чем-то напоминает изгиб нашей Самарской Луки. И когда Илья Ефимович Репин встретился с этим местом, он оказался впряжен в Луку: воспоминания о красоте наших мест остались с ним на всю жизнь и – почему бы и нет? – изменили его жизненный путь. А если развить эту мысль, можно сказать, что мы, люди, рожденные на берегах Волги, тоже «впряглись» в эту лямку. Каждый по-своему. Мне, например, это помогает искать вдохновение для работы. Я люблю подходить к любому процессу с разных сторон: отойти, посмотреть, найти нестандартное решение. Может быть, этого требует художник, живущий в моей душе: смотреть не на количество выставок по плану, а искать проекты, которые тронут людей.

Художник, который стал директором

А это вы уже отвечаете на вопрос, который я только собирался задать: то, что вы – художник, помогает управлять музеем или, наоборот, мешает?

Трудно понять, плюс это или минус, но я такая, какая я есть. Где-то мой внутренний художник помогает в деятельности музея, а в каких-то моментах, возможно, и тормозит. В любом случае важно соблюдать баланс, потому что любой перевес окажет скорее негативное влияние на рабочий процесс. Но то, что у меня есть возможность – пусть и по ночам! – писать – это мне сильно помогает. Для меня это возможность немного перезарядиться. А энергию для работы я беру от людей: как человек очень сомневающийся, я очень нуждаюсь в какой-то поддержке. Она помогает сохранять веру в то, что иду правильным путем. Хотя эта поддержка, наверное, необходима всем творческим людям. А еще для меня важна, знаете, связь времен и поколений: я никогда не забываю о том, с какими сложностями и препятствиями сталкивалась Аннэта Яковлевна Басс, которую я называю небесным покровителем нашего музея. Собственно, музей и был ее жизнью. И то, что мы сегодня говорим о молодых представителях современного и уличного искусства, которые имеют возможность выставляться в наших залах – это и ее заслуга. Мне бы очень хотелось поддерживать с ней некую связь. И не только с ней, но и со своими близкими, которых больше нет с нами. Видимо, когда становишься старше, все больше ощущаешь вот эту тонкую нить.

В моем мире Вселенная постоянно играет с нами в игру «Горячо-холодно»: когда сворачиваем не туда, становится холоднее. И наоборот. Вы замечаете такие знаки на своем пути?

Я давно поняла одно: когда все совсем плохо, это нужно принять и понять. Когда кажется, что опустился на самое дно, это отличная возможность оттолкнуться от него и подняться к свету. Такая вот простая мудрость. Как бы ты ни старался, у тебя не получится все время оставаться на вершине, нужно быть готовым к спадам. Такое же часто бывает: вчера человек был на коне, а сегодня все изменилось. И отношение общества к нему тоже сразу меняется: все вдруг одномоментно отворачиваются от него и глаза отводят. Вот в этот момент надо обязательно подойти к человеку и протянуть руку, сказать, что все хорошо. Всегда нужно стараться делать добро.

Для этого нужно обладать определенной смелостью!

Это просто очень важно. Тем более что каждый сегодня может оказаться в такой ситуации. Сегодня не нужно быть художником, чтобы перекрасить кого-то из красного в черный, а полутонов у нас не любят. Мне помогает вера в то, что завтра будет новый день, что все в жизни циклично. И с музеем такая же ситуация: если сосредоточиться только на главных «китах» музейной деятельности – я говорю о хранении, изучении и реставрации экспонатов – институция будет обречена на то, чтобы оставаться «пыльной шкатулкой». Никто не захочет приходить в такой музей за новыми знаниями. Для меня музей — это живой организм, в котором есть все органы чувств: слух, зрение, обоняние. Мне кажется, что искусством нужно не только восторгаться: его нужно носить, его нужно трогать, им надо дышать, им надо жить. Это же бесконечный процесс: пройдет совсем немного времени, и работы тех ребят, которые сегодня пытаются найти новые формы и форматы, тоже станут музейными экспонатами. Пока жив музей, он будет идти рядом с теми поколениями, которые живут на этой земле. Музей может меняться, но музей — это вечность. У нас есть фонды — это самый главный остов, фундамент завтрашнего дня.



«Разве может родиться что-то хорошее в тепличных условиях?»

Каков процент из того, что хранится в фондах, получается показывать?

У нас нет возможности показать больше процента из того, что у нас есть: не хватает выставочных площадей. Помогают теплые отношения между музеями: у коллег большой интерес к нашим коллекциям, а мы можем привозить и показывать шедевры, которые хранятся у них. Редкая крупная выставка федеральных музеев проходит без нашего участия, и прямо сейчас работают двадцать пять внешних выставок, на которых представлены картины из наших фондов. Мы работаем с Музеем импрессионизма, Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, и этот список постоянно растет. Конечно, нехватка площадей – это не единственная сложность. Трудностей хватает. С другой стороны, разве может родиться что-то хорошее в тепличных условиях?

Признайтесь честно: жалели когда-нибудь о том, что взвалили на свои хрупкие плечи этот ответственный груз?

У меня с самого начала был страх, и он, в принципе, особо не угасает. Когда мне семь лет назад сделали предложение, я приняла его только потому, что мне было очень страшно. И чем больше я понимаю, как должен работать музей, тем больше становится груз ответственности. Потому что я понимаю, сколько должен держать в голове человек, который управляет музеем. А я же не управленец, я пришла из очень творческой среды. На сегодняшний день я поняла главное: чтобы такая махина работала, нужно, чтобы каждым направлением занимались специалисты. Нельзя заставлять инженера заниматься экономикой или пиаром. А еще очень важно взаимопонимание: мне кажется, у нас сложилась отличная команда, и я благодарна каждому сотруднику музея. Потому все наши проекты – результат масштабной командной работы и доверия.