Пенные секретики: Инга Пеннер поделится итогами собственного расследования об Альфреде и Владимире фон Вакано

Легенды и мифы пенной столицы не утихают: историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер провела расследование, основанное на исторических фактах и данных из архивов, и узнала много (даже очень!) интересных фактов из жизни Альфреда и Владимира фон Вакано. Чем в начале XX века Самара была привлекательна для шпионов со всего мира? И где в городе чаще всего проходили конспиративные встречи? Слушаем, запоминаем, а в конце лекции коллективно обсуждаем.

Явки и пароли: 11 сентября, семь вечера, «ЗИМ Галерея». Только никому!