Что оставил после себя «ВолгаФест»? Воспоминания о Проране, новые открытия и левитирующий арт-объект «Облачные дома»

Юбилейный «ВолгаФест» вновь вышел за пределы одного берега Волги: самобытный и по-настоящему заволжский остров Проран – он же Поджабный – второй год подряд принимал гостей крупного фестиваля на своей земле. «Сотворение Прорана» – первый проект культурного центра «Явь», созданного в этом году юристом Олегом Жуковым, большая работа, в ходе которой были проведены антропологические и архивные исследования развития места и его инфраструктуры. Интервью с местными жителями и детальный – буквально ювелирный! – фактчекинг специалистов-историков и архивистов помогли узнать больше об истории острова второй половины XX века и исправить имеющиеся фактические неточности.

Фантастические левитирующие «Облачные дома» художника Андрея Сяйлева стали завершением проекта. Главное волшебство начиналось, как и всегда, после заката: внутри голубых домиков загорался свет, а в окнах виднелись жильцы – светящиеся облака. Арт-объект стал своеобразным историческим памятником-напоминанием о непростом для Прорана периоде, когда семьдесят лет назад сильное наводнение уничтожило несколько жилых домов на острове.