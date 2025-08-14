Попасть на Неделю моды, пройти под парусом и стать участником карнавала: что можно успеть до конца лета

Если кто-то мечтает освободить книжные шкафы и полки от старых книг (чтобы сразу же накупить новых, разумеется!), Летний книжный маркет в «Саду наличников», который пройдет 17 августа, поможет исполнить эту мечту! Ненужные бумажные книги в хорошем состоянии можно – до 16 августа – оставить в независимом книжном «Зеленая дама», все собранные на маркете деньги пойдут на восстановление Дома с часами, а книги, которые не купят, разъедутся по самарским библиотекам.