Попасть на Неделю моды, пройти под парусом и стать участником карнавала: что можно успеть до конца лета

Небо уже вовсю дышит осенью, но у нас еще есть время добавить в свою жизнь немного огня, чтобы лето запомнилось надолго. Собрали пять возможностей, которые доступны на этой неделе.
Каждый, кому еще не исполнилось тридцать пять лет, может стать моделью на московской Неделе моды: 31 августа проект «Территория моды» собирается показать на ВДНХ сборное дефиле и объявляет народный кастинг моделей. Подробности, условия и требования уточняйте у организаторов, а очный кастинг пройдет уже завтра в пространстве «ЦЕХ» на «Станкозаводе».
В субботу 16 августа на Жигулевском море пройдет открытый чемпионат Самарской губернии по парусному спорту в классе «доска с крылом»: в Хрящевке ждут виндсерферов и вингфойлеров, которые хотят попробовать свои силы и побороться за титул. Стартовый взнос не нужен!
Всех, кто всю жизнь мечтал побывать на карнавале ждут в субботу 16 августа в Струковском саду: в честь юбилея фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь» в карнавальном шествии, которым всегда открывается фест, разрешили принять участие всем, кто изготовит для себя карнавальный атрибут.
Сделать первый шаг к регулярным пробежкам по утрам поможет беговая экскурсия по живописному историческому центру Самары, которую команда отеля HolidayHall Samara организует совместно с VolgaMan в субботу 16 августа. В девять утра гид Любовь Ионова от центрального входа отеля отправится в непринужденное путешествие по городу-курорту, которое закончится на террасе HolidayHall Samara.
Если кто-то мечтает освободить книжные шкафы и полки от старых книг (чтобы сразу же накупить новых, разумеется!), Летний книжный маркет в «Саду наличников», который пройдет 17 августа, поможет исполнить эту мечту! Ненужные бумажные книги в хорошем состоянии можно – до 16 августа – оставить в независимом книжном «Зеленая дама», все собранные на маркете деньги пойдут на восстановление Дома с часами, а книги, которые не купят, разъедутся по самарским библиотекам.
Фото: Архивы пресс-служб, социальные сети VolgaMan
