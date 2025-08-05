Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дворовый движ! Третьяковка в Самаре и проектная школа для подростков «Каскад. Проект как метод» запускают лабораторию «Выходи во двор»

Закрываем ноутбуки и возвращаемся во двор – хотя бы на неделю! Филиал Третьяковской галереи в Самаре совместно с московской проектной школой для подростков «Каскад. Проект как метод» запускают лабораторию «Выходи во двор». С 11 по 16 августа ребята от четырнадцати до семнадцати лет будут знакомиться с художественными и музыкальными методами «присвоения» пространства, создавать временные арт-объекты и звуковые маршруты, много исследовать мир вокруг себя и фантазировать – а куда без этого! 

Завершит насыщенную неделю коллективная поп-ап выставка и хэппенинг, важной частью которых станут посетители галереи – и не только.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: