Дворовый движ! Третьяковка в Самаре и проектная школа для подростков «Каскад. Проект как метод» запускают лабораторию «Выходи во двор»

Закрываем ноутбуки и возвращаемся во двор – хотя бы на неделю! Филиал Третьяковской галереи в Самаре совместно с московской проектной школой для подростков «Каскад. Проект как метод» запускают лабораторию «Выходи во двор». С 11 по 16 августа ребята от четырнадцати до семнадцати лет будут знакомиться с художественными и музыкальными методами «присвоения» пространства, создавать временные арт-объекты и звуковые маршруты, много исследовать мир вокруг себя и фантазировать – а куда без этого!

Завершит насыщенную неделю коллективная поп-ап выставка и хэппенинг, важной частью которых станут посетители галереи – и не только.