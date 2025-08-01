Аня Малыгина: «Я просто выбрала свою мечту!»

В этом году детская танцевальная студия «Фитнес-Детки» собирается отмечать свое десятилетие. Решили, что это весомый повод поговорить с ее основательницей – Аня Малыгина поделилась с особенностями формата своей студии и рассказала, с чего все началось десять лет назад.
Как вы пришли к работе с детьми?
Проявленность, которая существует сейчас, исходила от сердечности, с которой я веду свое дело. При это говоря «Я», подразумевается «Мы»: моя команда тренеров, управляющая Ольга Перепелкина – нас уже шесть филиалов. В данном случае «Я» – это душа моего дела, которое сейчас процветает. Мне кажется, секрет успеха в том, что мы сами не знаем этого секрета. Кстати, мне часто задают вопрос на обучениях, которые я провожу: «Как вы пришли к успеху?» А мне кажется, что все просто: я просто выбрала свою мечту! И как-то так получилось, что она очень выстрелила – во многом благодаря душе, которую мы вкладываем в том, что мы делаем. А может, секретным ингредиентом моего успеха стало мое музыкальное образование, которое повлияло на атмосферу в наших студиях и ценности, на которых строится наша философия. Когда спорт встречается с музыкой, всегда получается что-то яркое и интересное.
Можете вспомнить, с чего все началось десять лет назад?
Я все детство занималась спортивной гимнастикой и спортивной аэробикой. А когда мне исполнилось восемнадцать лет, я оплатила свое обучение, поехала в московскую «Академию Wellness» и – после изучения анатомии, физиологии и биомеханики – стала фитнес-тренером. После этого я много работала со взрослыми, а когда стала мамой, начала вести в скверике возле дома тренировки для малышей.
И эти занятия проходили настолько круто, что мамы, которые приводили ко мне детей, настойчиво предлагали мне открыть собственное тренировочное пространство. Поэтому, когда стало холодно, я нашла свой первый зал и набрала первую группу. Потом вторую, потом еще одну. И постепенно я дошла до момента, когда уже не могла набирать новые группы – просто не успевала их вести. Пришлось брать второго тренера и создать для него систему обучения, которая потом легла в основу подготовки наших инструкторов.
Ваша студия — это не только тренировки! Почему детям так нравятся приходить в «Фитнес-Детки»?
Потому что мы предлагаем им уникальный формат. Наш лозунг прост: тренировать детей – это искусство! В нашей работе органично сочетается общая физическая подготовка, растяжка и танцевальное направление, которые обычно идут порознь. Мы принимаем участие в фестивалях, у нас есть собственный продакшн, который дает возможность снимать для своих воспитанников клипы и реализовывать сценическую проявленность детей на сто процентов. Мы делаем довольными всех: у родителей закрывается много потребностей, а их здоровые, красивые и медийные дети получают счастливое детство без достигаторства и спорта больших достижений!
При этом я никогда не называю нашу студию семьей: у нас все четко, структурно, интеллигентно и построено на сервисе и взаимном уважении. Мы работаем с претензиями родителей, воспитываем творческое мышление у детей и развиваем каждого тренера. Мы не семья, мы – команда. Правильная команда, где есть уважение друг к другу.
Что для вас самое главное в вашем деле?
Для меня главное – не потерять тот вайб, с которого все начиналось десять лет назад, не превратиться в какой-то конвейер.
Именно поэтому наши тренеры регулярно общаются с психологами, которые не только помогают им избежать выгорания, но еще и разбирают взаимоотношения с родителями, анализируют конфликты на тренировках и обсуждают, куда мы движемся. Кстати, мой психолог однажды поделился со мной интересным методом: если в какой-то момент запутался или заблудился, нужно идти в начало пути, чтобы найти мотивацию, с которой начинал.
Так вот, ответ на ваш вопрос простой: для меня самое главное – это проводить классные, интересные тренировки для детей.
А есть ли у вас какая-то мечта, которая еще не сбылась?
Есть! Мне хочется, чтобы наши дети стали участниками какого-нибудь крутого телепроекта на федеральном канале или на какой-то медийной платформе. Мы уже принимали участие в одном шоу на «Первом канале», но оно, к сожалению, закрылось. Просто нам есть чем удивить зрителя: все наши девочки очень красивые и классно танцуют. И, если в ближайшее время мы не дождемся приглашений, придется создавать такой детский проект самостоятельно!
Текст: Денис Либстер
Фото: Эльдар Март
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