Аня Малыгина: «Я просто выбрала свою мечту!»

Можете вспомнить, с чего все началось десять лет назад?

Я все детство занималась спортивной гимнастикой и спортивной аэробикой. А когда мне исполнилось восемнадцать лет, я оплатила свое обучение, поехала в московскую «Академию Wellness» и – после изучения анатомии, физиологии и биомеханики – стала фитнес-тренером. После этого я много работала со взрослыми, а когда стала мамой, начала вести в скверике возле дома тренировки для малышей.

И эти занятия проходили настолько круто, что мамы, которые приводили ко мне детей, настойчиво предлагали мне открыть собственное тренировочное пространство. Поэтому, когда стало холодно, я нашла свой первый зал и набрала первую группу. Потом вторую, потом еще одну. И постепенно я дошла до момента, когда уже не могла набирать новые группы – просто не успевала их вести. Пришлось брать второго тренера и создать для него систему обучения, которая потом легла в основу подготовки наших инструкторов.

Ваша студия — это не только тренировки! Почему детям так нравятся приходить в «Фитнес-Детки»?

Потому что мы предлагаем им уникальный формат. Наш лозунг прост: тренировать детей – это искусство! В нашей работе органично сочетается общая физическая подготовка, растяжка и танцевальное направление, которые обычно идут порознь. Мы принимаем участие в фестивалях, у нас есть собственный продакшн, который дает возможность снимать для своих воспитанников клипы и реализовывать сценическую проявленность детей на сто процентов. Мы делаем довольными всех: у родителей закрывается много потребностей, а их здоровые, красивые и медийные дети получают счастливое детство без достигаторства и спорта больших достижений!

При этом я никогда не называю нашу студию семьей: у нас все четко, структурно, интеллигентно и построено на сервисе и взаимном уважении. Мы работаем с претензиями родителей, воспитываем творческое мышление у детей и развиваем каждого тренера. Мы не семья, мы – команда. Правильная команда, где есть уважение друг к другу.

Что для вас самое главное в вашем деле?

Для меня главное – не потерять тот вайб, с которого все начиналось десять лет назад, не превратиться в какой-то конвейер.

Именно поэтому наши тренеры регулярно общаются с психологами, которые не только помогают им избежать выгорания, но еще и разбирают взаимоотношения с родителями, анализируют конфликты на тренировках и обсуждают, куда мы движемся. Кстати, мой психолог однажды поделился со мной интересным методом: если в какой-то момент запутался или заблудился, нужно идти в начало пути, чтобы найти мотивацию, с которой начинал.

Так вот, ответ на ваш вопрос простой: для меня самое главное – это проводить классные, интересные тренировки для детей.