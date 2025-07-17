Как будет звучать «ВолгаФест»? В рамках юбилейного ивента пройдет шоукейс-фестиваль «Волга шепчет»

Юбилейный «ВолгаФест» не за Жигулевскими горами: с 22 по 24 августа набережная снова – в десятый раз! – наполнится той самой любовью к городу на Волге, интерактивами, сувенирами, едой, танцами и, конечно, музыкой.

Кстати, в рамках феста пройдет шоукейс-фестиваль «Волга шепчет»: музыкантам из России удастся познакомить жителей и гостей Самары со своим творчеством и перенять опыт у лидеров музыкальной индустрии со всей страны. Ни на что не намекаем, но намекнем: заявки на участие принимаются только до 1 августа.