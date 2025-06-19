Хаос в городе: гаражная распродажа, зеленый своп и пенный забег

Приготовьтесь попрощаться! Обещаем – слез не будет – расстаемся только с лишним: несем вещи на гаражную распродажу, меняемся домашними растениями в Surf Coffee и – внезапно – избавляемся от калорий на забеге от «Бутылиста».
Гаражная распродажа от Натальи Денежкиной
Освободить пространство в доме, расстаться с лишними вещами и найти новые сокровища – отправляемися на «Станкозавод»! Уже 21 и 22 июня в центре труда и отдыха пройдет гаражная распродажа, где можно не только продать свои аутфиты, но и приобрести новые – от локальных брендов или селективного секонд-хэнда.
Цветочный своп от SC x Globe и фитодизайнера Насти Россо
Настоящий праздник зелени и общения ждет всех пятницу в Surf Coffee на Некрасовской. Берем горшочных жителей и приходим знакомиться с новыми! Аромат кофе, цветов и улыбок – то, что и нужно для завершения рабочей недели. Бонусом – полезные советы по уходу за домашним садом и интересные знакомства.
Пенный забег от «Бутылиста»
Неожиданный гость нашей подборки, но мы все объясним: прощаться нужно не только с ненужными вещами, но и с калориями (хоть потом они и вернутся обратно). В эту субботу «Бутылист» соберет всех любителей пенного совершить марш-бросок по маршруту от Молодогвардейской и обратно, по Волжскому проспекту. Старт – от боттлшопа. Выносливость и скорость можно оставить дома – с собой берем только шутки, юмор и веселье. Главное правило марафона – бежать за пенным – это все равно бежать!
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб
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