Хаос в городе: гаражная распродажа, зеленый своп и пенный забег

Пенный забег от «Бутылиста»

Неожиданный гость нашей подборки, но мы все объясним: прощаться нужно не только с ненужными вещами, но и с калориями (хоть потом они и вернутся обратно). В эту субботу «Бутылист» соберет всех любителей пенного совершить марш-бросок по маршруту от Молодогвардейской и обратно, по Волжскому проспекту. Старт – от боттлшопа. Выносливость и скорость можно оставить дома – с собой берем только шутки, юмор и веселье. Главное правило марафона – бежать за пенным – это все равно бежать!

Текст: Ирина Никифорова

Фото: Архивы пресс-служб