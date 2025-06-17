Анти-рейн! Что делать в Самаре в дождливую погоду?

Ловим котическое настроение

Приятно смотреть на дождливую погоду за окном, а вдвойне приятно делать это с теми, кто не любит мочить лапки и успокаивающе мурчит. За дверями котокафе «ЧуКОТка» – полсотни пушистых с нетерпением ждут компаньонов для игр. В котейне можно провести досуг за чтением, игрой в PlayStation, раскрашиванием альбомов арт-терапии и, конечно, настолками. Чай и кофе с печеньками для посетителей бесплатные.

На этой неделе котики защитят настроение от дождливой грусти: они зовут на вечерний релакс. Главное – записаться заранее. Во вторник и четверг расслабляемся и входим в состояние покоя на хатха-йоге: с собой нужно прихватить удобную одежду и коврик. Расслабиться после рабочей недели поможет котопросмотр фильма «Амели» – он запланирован на пятницу.