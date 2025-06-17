Анти-рейн! Что делать в Самаре в дождливую погоду?

Неделя проходит как-то не по-летнему: нас – до конца выходных! – ожидают дожди, грозы и молнии. Но мы не дадим подсадить себя на погодные качели: идем обниматься с котиками, смотрим кино без билетов, отмокаем в термах и наконец-то находим время для тура по музеям.Неделя проходит как-то не по-летнему: нас – до конца выходных! – ожидают дожди, грозы и молнии. Но мы не дадим подсадить себя на погодные качели: идем обниматься с котиками, смотрим кино без билетов, отмокаем в термах и наконец-то находим время для тура по музеям.
Ловим котическое настроение
Приятно смотреть на дождливую погоду за окном, а вдвойне приятно делать это с теми, кто не любит мочить лапки и успокаивающе мурчит. За дверями котокафе «ЧуКОТка» – полсотни пушистых с нетерпением ждут компаньонов для игр. В котейне можно провести досуг за чтением, игрой в PlayStation, раскрашиванием альбомов арт-терапии и, конечно, настолками. Чай и кофе с печеньками для посетителей бесплатные.
На этой неделе котики защитят настроение от дождливой грусти: они зовут на вечерний релакс. Главное – записаться заранее. Во вторник и четверг расслабляемся и входим в состояние покоя на хатха-йоге: с собой нужно прихватить удобную одежду и коврик. Расслабиться после рабочей недели поможет котопросмотр фильма «Амели» – он запланирован на пятницу.
Идем в кино без билета
В четверг видеосалон «Бутылиста» прокручивают пленку «Короли Догтауна». Венеция в фильме – не город на воде, а место с заброшенными бассейнами и улочками. Там и тренируются наши революционеры в мире роликовых досок, а позже – выходят в большой бизнес. Слава обрушилась на скейтбордистов также резко, как гром посреди поволжья. И в обоих случаях история – основана на реальных событиях.
А посетители Barber Otto в этот же день могут отогнать дождь возгласами: «Джонни Рико! Джонни Рико!». «Звездный десант» – фильм про героя, который решил бросить университет ради фронта под конец XXIII века. Все, что его ждет, боевик с инопланетными разумными жуками и элементы подростковой драмы в армии.
Отмокаем в термах
Льет как из ведра, и мы не про недельный прогноз синоптиков. Меняем погодные минусы на жаркие плюсы в «Самарских термах». Меньше всего в такую погоду хочется намокнуть, но водные процедуры летом – часть досуга. Жару тут, кстати, как будто замариновали. И надолго. Посетители смогут удержать летний настрой в банях и саунах. Активный образ жизни поддерживают не только прогулка по всем точкам комплекса, но и аква-аэробика. А для ценителей движа – вечеринки и совместные парения, обязательно парения.
Устраиваем культ-хоппинг
Не тратим время на грусть – идем на выставки! Прорываемся сквозь тучи и освещаем себе путь к искусству, как в свое время сделали русские авангардисты. Только отличается маршрут – мы направляемся в филиал Третьяковской галереи в Самаре. Наблюдаем за диалогом кисти русских и французских художников и смазываем тучные краски будней на выставке «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда».
Как выглядит настоящее? Время? Искусство? Сейчас непредсказуемо все: и какая погода за окном будет, в том числе. Музей Модерна показывает фантазии людей ушедших столетий. Летающие машины, новый мир продвинутого ремесла и добрые соседи: размах крыльев воображения огромен.
Первая капля дождя приземлилась на макушку. Тревога, растерянность, потеря ощущения пространства. Куда бежать? Мы перестраиваем маршрут в «ЗИМ Галерею» и на экспозицию стрит-артиста NGC_1797 и открываем завесу нахлынувших эмоций за просмотром картин. Время предначертано в среду.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Яна Николаева, архивы пресс-служб
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