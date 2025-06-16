Целое «ПОLЕ» возможностей: как выглядит и для кого работает место отдыха и досуга в Самаре

В месте отдыха и досуга «ПОLЕ» собираются люди, придерживающиеся осознанного и взвешенного подхода к жизни, уверенные в том, что от йоги, медитации, релаксации и работы со специалистами гораздо больше пользы, чем от самокопания и поиска псевдосоветов в интернете. Основатель пространства и фасилитатор практик саморегуляции и восстановления Ксения Акимова на собственном примере доказала, что мечты – даже самые смелые! – могут стать реальностью – благодаря целеустремленности, внутренней честности и капельке волшебства.

«Первый год мы учились ходить, сейчас – исследуем мир вокруг и ищем своих людей»

От мечты до реализации «ПОLЕ» был один шаг? Или этот путь занял долгое время?

Мечта открыть такое пространство появились давно, а реализовать ее мне удалось почти случайно – и совсем недавно, всего два года назад. Оно словно ждало своего часа. Десять лет я преподаю кундалини-йогу и другие практики: долгое время арендовала площадки для работы, но всегда хотела найти его – свой настоящий дом.

Сразу ли было понятно, что здесь будет не только йога?

Поначалу я хотела отдать одно помещение под занятия йогой, а в другой части – открыть веганское кафе. Я попросила помощи у Кристины Зайнуллиной – основательницы «То самое тесто» и «Зозо». И как же я благодарна ей, что она меня отговорила. Помещение действительно не адаптировано под общепит.

Кристина подала мне идею – сделать кабинеты под аренду. Это совпало с моим желанием продвигать идею о ментальной гигиене и о нормализации медитативных техник. В общем, расширять возможности для осознанной заботы о себе в городе, так же, как это происходит по всему миру. Так, концепция места буквально рождалась на глазах – я прописывала ее под уже имеющееся помещение.

Были ли какие-то ожидания при открытии пространства – даже те, которые, со временем не оправдались?

Конечно! Самое большое – и, как показала практика, неоправданное – ожидание – это знатно пошуметь в городе просто потому, что мы такие классные. Но в реальности все оказалось не так просто: я столкнулась со сложностями из-за отсутствия опыта – и весь первый год буквально шла методом проб и ошибок. Классно, что я вовремя поняла, что от них никуда не деться: нужно было время, чтобы к нам пришли именно «наши» люди, которым близки наши ценности и концепция. Я перестала стараться понравиться всем и тревожиться по каждому поводу — и это принесло облегчение.

Сейчас, спустя время, могу точно сказать, что этот процесс принятия был очень похож на мой подход в йоге: первые годы преподавания я была уверена, что это нужно всем. Но потом поняла, что моя задача не в том, чтобы доказывать важность практики, а быть в этом честной.

Есть множество других техник саморегуляции и самоисследования – важно найти не самый лучший, а подходящий конкретному человеку. Поэтому мне радостно, что в «ПОLE» есть место разным направлениям. Именно в этом и есть путь нашего нестандартного коворкинга для помогающих специалистов.

Почему «ПОLЕ» – это не йога-студия в классическом понимании?

С самого начала было понятно: это не будет классическим центром с наемными сотрудниками. Я не хотела превращать пространство в систему с контролем и директивой. Мне было важно, чтобы специалисты приходили сюда, как к себе домой, чтобы чувствовали свободу, но при этом еще и понимали уровень ответственности. Поэтому формат аренды оказался самым честным и экологичным.

Я хочу здесь видеть только вольных художников, тех, которые горят идеей. Первый год мы учились ходить, сейчас – исследуем мир вокруг и ищем своих людей. «ПОLЕ» — это пространство, которое вдохновляет и растет вместе с теми, кто в нем.

Что дает этот проект не другим, а лично тебе?

Свободу. Место, где я могу быть собой, не подстраиваться ни под формат, ни под ожидания. И когда я теряю вектор – я нахожу его именно здесь, вспоминаю, зачем вообще все это было нужно. И в такие моменты понимаю: оно – работает.