Целое «ПОLЕ» возможностей: как выглядит и для кого работает место отдыха и досуга в Самаре

В месте отдыха и досуга «ПОLЕ» собираются люди, придерживающиеся осознанного и взвешенного подхода к жизни, уверенные в том, что от йоги, медитации, релаксации и работы со специалистами гораздо больше пользы, чем от самокопания и поиска псевдосоветов в интернете. Основатель пространства и фасилитатор практик саморегуляции и восстановления Ксения Акимова на собственном примере доказала, что мечты – даже самые смелые! – могут стать реальностью – благодаря целеустремленности, внутренней честности и капельке волшебства.
«Первый год мы учились ходить, сейчас – исследуем мир вокруг и ищем своих людей»
От мечты до реализации «ПОLЕ» был один шаг? Или этот путь занял долгое время?
Мечта открыть такое пространство появились давно, а реализовать ее мне удалось почти случайно – и совсем недавно, всего два года назад. Оно словно ждало своего часа. Десять лет я преподаю кундалини-йогу и другие практики: долгое время арендовала площадки для работы, но всегда хотела найти его – свой настоящий дом.
Сразу ли было понятно, что здесь будет не только йога?
Поначалу я хотела отдать одно помещение под занятия йогой, а в другой части – открыть веганское кафе. Я попросила помощи у Кристины Зайнуллиной – основательницы «То самое тесто» и «Зозо». И как же я благодарна ей, что она меня отговорила. Помещение действительно не адаптировано под общепит.
Кристина подала мне идею – сделать кабинеты под аренду. Это совпало с моим желанием продвигать идею о ментальной гигиене и о нормализации медитативных техник. В общем, расширять возможности для осознанной заботы о себе в городе, так же, как это происходит по всему миру. Так, концепция места буквально рождалась на глазах – я прописывала ее под уже имеющееся помещение.
Были ли какие-то ожидания при открытии пространства – даже те, которые, со временем не оправдались?
Конечно! Самое большое – и, как показала практика, неоправданное – ожидание – это знатно пошуметь в городе просто потому, что мы такие классные. Но в реальности все оказалось не так просто: я столкнулась со сложностями из-за отсутствия опыта – и весь первый год буквально шла методом проб и ошибок. Классно, что я вовремя поняла, что от них никуда не деться: нужно было время, чтобы к нам пришли именно «наши» люди, которым близки наши ценности и концепция. Я перестала стараться понравиться всем и тревожиться по каждому поводу — и это принесло облегчение.
Сейчас, спустя время, могу точно сказать, что этот процесс принятия был очень похож на мой подход в йоге: первые годы преподавания я была уверена, что это нужно всем. Но потом поняла, что моя задача не в том, чтобы доказывать важность практики, а быть в этом честной.
Есть множество других техник саморегуляции и самоисследования – важно найти не самый лучший, а подходящий конкретному человеку. Поэтому мне радостно, что в «ПОLE» есть место разным направлениям. Именно в этом и есть путь нашего нестандартного коворкинга для помогающих специалистов.
Почему «ПОLЕ» – это не йога-студия в классическом понимании?
С самого начала было понятно: это не будет классическим центром с наемными сотрудниками. Я не хотела превращать пространство в систему с контролем и директивой. Мне было важно, чтобы специалисты приходили сюда, как к себе домой, чтобы чувствовали свободу, но при этом еще и понимали уровень ответственности. Поэтому формат аренды оказался самым честным и экологичным.
Я хочу здесь видеть только вольных художников, тех, которые горят идеей. Первый год мы учились ходить, сейчас – исследуем мир вокруг и ищем своих людей. «ПОLЕ» — это пространство, которое вдохновляет и растет вместе с теми, кто в нем.
Что дает этот проект не другим, а лично тебе?
Свободу. Место, где я могу быть собой, не подстраиваться ни под формат, ни под ожидания. И когда я теряю вектор – я нахожу его именно здесь, вспоминаю, зачем вообще все это было нужно. И в такие моменты понимаю: оно – работает.
«Получасовая медитация дает больше расслабления, чем секс»
Какие направления есть в «ПОLЕ»?
На данный момент есть несколько видов йоги и функциональные тренировки Animal Flow, у нас проводят поэтические тренинги, расстановки, социальные игры, работают со звуком через речь, голос и вокалотерапию, организуют сеансы биоэнергетического массажа и остеоправки. А еще – гонг-релаксация, дыхательные и медитативные практики. В «ПОLЕ» работают психологи и другие помогающие специалисты, в общем так много всего – я даже часто путаюсь.
Кстати, запрос на расслабляющие сессии оказался самым популярным: нам приходилось порой организовывать по две групповых сессии подряд, чтобы вместить всех желающих. Даже представители бизнеса заказывают сессии для своих команд и постоянных клиентов. Ну, и сертификаты на гонг сразу стали интересным и необычным подарком.
Есть ли четко сформулированная философия всего проекта?
В основу проекта легли пять ценностей, первая из которых – профессионализм. Нет, я не провожу кастинг и не проверяю дипломы, но всегда стараюсь разговаривать лично. Сразу чувствуется, зачем человек пришел к нам: либо он действительно живет этим делом, либо просто «ищет аудиторию». Пространство – это живой фильтр.
Мы за комфорт и эстетику, уют и чистоту – это действительно значимо. Также мне важно показывать, что психотерапия, дыхательные практики, работа с телом – это вовсе не про магию: это часть ментальной гигиены современного человека, а само пространство – это не только стены, а медиаплощадка, где можно – и нужно! – говорить о важном.
Конечно, я обращаю особое внимание на безопасность, но пока что это самый сложный пункт. Мы стремимся к тому, чтобы здесь формировалась система поддержки – как для клиентов, так и для специалистов. Да, нам еще есть куда расти, но именно это и вдохновляет: мы создаем среду, где можно быть в доверии.
Насколько эта концепция открытого пространства понятна самарской публике?
Конечно, при открытии у меня были сомнения, поймет ли нас город или нет. Самара – это не Москва, и у нас не так развит горизонтальный менеджмент, и культура осознанности перемешана с магическим мышлением. Но чем больше я в этом варюсь, тем сильнее понимаю – люди устали. Им нужно место, где можно выдохнуть: без глянца, без магии, без странных обещаний – просто прийти, почувствовать себя лучше, чуть ближе к себе. И оказывается, таких людей в городе очень много. «ПОLЕ» стало местом, где люди с разным опытом, но с близкими ценностями наконец-то объединяются.
Сразу ли видно по человеку, что он пришел действительно заниматься и разбираться в себе?
Я не оцениваю. Каждый приходит за своим. Кто-то – просто отдохнуть, кто-то – что-то поменять в себе. Я преподаю для того, чтобы идти дальше самой, поддерживать свою практику, делиться и развиваться. А каждый возьмет столько, сколько готов унести.
С какими запросами чаще всего приходят?
От поиска отдыха после работы до кардинальных изменений в своей жизни. Чаще всего, конечно, люди ищут способ просто расслабиться и переключиться. Например, мало кто знает, что получасовая медитация дает больше расслабления, чем секс.
«Не хочу быть конечным пользователем – я хочу быть каналом»
Ты пятнадцать лет в йоге, десять из них – преподаешь. Как все начиналось?
Я пришла в кундалини-йогу в 21 год, после очень тяжелого периода – зависимости. Втянулась быстро. Уже через полгода поняла, что во мне многое изменилось: я стала спокойнее и устойчивее. Но главное пришло позже. Никакой мистики: я продолжила практиковать – и жизнь начала стремительно меняться. В какой-то момент я сказала себе: «Вау. Я живу свою лучшую – из возможных – жизнь».
Я вообще не планировала преподавать, но в какой-то момент это стало необходимым. Для того, чтобы поддерживать личную практику, мне было важно взять обязательство перед людьми, и я начала вести первые классы, передавать опыт, знания и энергию. Через это я получила доступ к чему-то большему, чем я сама. К полю, к потоку и к возможности быть частью чего-то важного.
На что хватает времени помимо йоги?
Например, я обожаю мотоциклы! Это увлечение сначала начал муж, а я подхватила около семи лет назад. И даже регулярно участвовала в соревнованиях! Но вот ездить по городу боялась достаточно долго – только в этом году начала по-настоящему кайфовать от процесса.
Иногда мне кажется, что я живу сразу несколько жизней: успеваю уделять внимание детям, друзьям, дому и саду, получаю второе высшее и параллельно учусь на фасилитатора дыхательных церемоний. И при этом не забываю про мотоспорт. Все это уживается во мне, и каждое из этих направлений дает сил и возможности максимально наслаждаться жизнью.
Что общего между мотоциклами и медитациями?
Все! Медитация – это процесс концентрации, когда ты удерживаешь свое внимание, например, на дыхании, мантре или позе. Езда на мотоцикле – та же работа с умом, только здесь ты не можешь отвлечься – это небезопасно. И там, и там развиваются новые нейронные связи, работает тело и сознание. Куда смотришь, туда и едешь – все как в жизни.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
Визаж, прическа: Яна Сафронова (Daria Alikhanova Studio)
Комментарии (0)