Руками трогать: что унести с собой из самарских музеев

Керамические конфеты, кружки с мерчем, браслеты, платки с принтами и даже космические собаки – все это – и не только! – можно увидеть в музеях и галереях города. Рассказываем о самых интересных и оригинальных находках, которые – к слову – вполне могли бы стать настоящими выставочными экспонатами.