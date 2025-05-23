Руками трогать: что унести с собой из самарских музеев

Керамические конфеты, кружки с мерчем, браслеты, платки с принтами и даже космические собаки – все это – и не только! – можно увидеть в музеях и галереях города. Рассказываем о самых интересных и оригинальных находках, которые – к слову – вполне могли бы стать настоящими выставочными экспонатами.
Сувенирный магазин самарского филиала Третьяковки – остров сокровищ! Здесь есть все: от сумочек в виде банки черной икры до лимитированной коллекции футболок с вышивкой «Супрематический куб». Выбор редакции – шоколадные конфеты из керамики и яркие кружки с фрагментами картин экспозиции «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве».
За элегантным шелковым платком или эксклюзивным шоппером с репродукциями картин смело отправляемся в Самарский художественный музей! Книги, оригинальные предметы сервировки, фартуки с абстрактным принтом – все это можно найти в «лавке чудес», охраняемой сказочными грифонами.
В музее-галерее «Заварка» можно приобрести универсальные браслеты с логотипом «Заварки» и с орнаментами экстерьера дома Маштакова от самарского бренда BUNTARKA. Однозначно брать себе и всем близким – украшения подойдут как для женщин, так и для мужчин.
Улетные сувениры ждут всех любителей космоса (и не только!) в музейно-выставочном центре «Самара Космическая». Флешки-космопупсы, значки, матрешки, макеты ракеты-носителя «Союз» и даже собака в скафандре в виде матрешки! – это все нам надо!
Любителям советского кинематографа – сюда! Здесь можно приобрести керамическую тарелку с изображением кинокамеры, подставку для телефона или шоппер с цитатой режиссера: «Самарцы всех стран, соединяйтесь!» А уже этим летом музей готовит новую линейку сувениров.
Уникальное место на культурной карте Самары с эксклюзивной коллекцией сувениров: присмотреть можно все – от брелоков, кошельков и ключниц до прихваток и резных деревянных пазлов. Для самых взыскательных – свечи с ароматами «Сказки Пушкина», «100% Горький», «Бабочки Набокова» и «Цветущая усадьба».
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб музеев, галерей и выставочных центров
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