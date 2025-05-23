Это все, что останется: собрали с самарских героев воспоминания о последнем звонке

Чем прощание со школой запомнилось тем, кто уже давно живет взрослую жизнь? Собрали мемориз городских героев. Осторожно, ностальгия!
Ирина Свиридова, заведующая Музеем Модерна
Свой последний звонок я помню плохо, потому что он прошел довольно штатно. К тому же началась пора ЕГЭ, а я сдавала шесть экзаменов, потому что не была уверена, куда поступать. Поэтому мысли были заняты учебой, а еще мы с подругой Катей фанатели от «Сумерек» – читаем и не осуждаем: на дворе 2009 год! – и на последнем звонке спорили кто лучше: Эдвард или Джейкоб? Вопрос, к слову до сих пор открыт.
Юлия Компаниец, ивент-директор «Станкозавода»
Я хорошо помню свой выпускной, который прошел в «Парке Победы»: пластиковые красные стулья в кафе прекрасно сочетались с моим эксцентричным платьем в оранжевых оттенках, оранжевыми сабо и оранжевой сумкой – была уверена, что я самый «главный экспонат». Какое-то время родители, нас контролировали, а потом мы вырвались и отметили выпускной «по-взрослому». Если говорить о настроении, запомнилась какая-то легкость: славное время, когда можно жить одним днем.
Антон Синцов, идеолог «Бори» и «Хвата»
Я учился в гимназии №11: в этой школе к последнему звонку относились очень серьезно. Назывался он «ласт бэлл шоу». Мы нанимали режиссера, Михаила Зиновьевича Нейштадта, и готовили целое представление с номерами и песнями. Но главным, конечно, для всех нас была ночная репетиция в школе. Просто представьте кучу школьников, которые остались на ночь в школе – со всеми вытекающими. Ну, и в конце концов часто вспоминаю сам последний звонок, который у нас проходил на главной сцене ОДО.
Яна Арбузова, художница
У меня не было классического «последнего звонка» – я ушла после девятого класса, никогда не планировала продолжать обучение до одиннадцатого. Школу не любила: само здание давило, а столовая вкусной не казалась. Да и спустя время «ах, школа, школа я скучаю» я не подпеваю. Хотя класс у нас был дружный, а классная руководительница – мудрая и отзывчивая.
Помню, как подруга дулась: «Ты меня бросаешь!» Но я уже думала о другом – ходила на курсы при художественном училище и готовилась к экзаменам. ГИА сдавала на нервах, но не из-за школы, а из-за страха не поступить. Сам последний звонок… даже не помню его. Наверное, он слился с обычными днями: я так рвалась вперед, что не заметила прощания.
Через два года зашла на выпускной одиннадцатиклассников. Смотрела на их банты, слезы и понимала, что не завидую. У меня не было ностальгии тогда, ее нет и сейчас. Школа – это этап, очень длинный этап.
Фото: Архивы пресс-служб
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