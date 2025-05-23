Это все, что останется: собрали с самарских героев воспоминания о последнем звонке

У меня не было классического «последнего звонка» – я ушла после девятого класса, никогда не планировала продолжать обучение до одиннадцатого. Школу не любила: само здание давило, а столовая вкусной не казалась. Да и спустя время «ах, школа, школа я скучаю» я не подпеваю. Хотя класс у нас был дружный, а классная руководительница – мудрая и отзывчивая.

Помню, как подруга дулась: «Ты меня бросаешь!» Но я уже думала о другом – ходила на курсы при художественном училище и готовилась к экзаменам. ГИА сдавала на нервах, но не из-за школы, а из-за страха не поступить. Сам последний звонок… даже не помню его. Наверное, он слился с обычными днями: я так рвалась вперед, что не заметила прощания.

Через два года зашла на выпускной одиннадцатиклассников. Смотрела на их банты, слезы и понимала, что не завидую. У меня не было ностальгии тогда, ее нет и сейчас. Школа – это этап, очень длинный этап.