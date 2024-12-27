Коллекционируем итоги года

Культура

Открытие Третьяковки

Да, мы не оригинальны. Но этого события общественность ждала пять лет. И не прогадала. Третьяковка в Самаре — прогрессивная и современная институция. Не только зоны экспозиции, но и арт-резиденции (первые в России среди бюджетных учреждений), летний двор, буфет, магазин, библиотека, мастерские, кинозал и т.д. и т.п. Настолько современное музейное прочтение не смогли не отметить федеральные коллеги, в этом году Третьяковка в Самаре победила в номинации «Музей России» авторитетной премии «Музейный Олимп», а первую выставку институции посетило более 100 тысяч человек, что более чем в десять раз побило прошлый музейный рекорд посещаемости в регионе. И здесь соединились три составляющие: бренд, ожидание и, конечно же, визионерский подход команды к созданию культурного продукта.



Образовательная программа «Дома рока»

Начав как классический лекторий, во второй половине года кураторы образовательного направления НЕмузея заметно осмелели. И ввели сразу несколько новых направлений, к примеру, show me your gear — мастер-классы с действующими музыкантами, в рамках которых демонстрируется оборудование, а также раскрываются секреты записи, сведения и живого звука. Листенинг-сессии — коллективные прослушивания свежака с последующим обсуждением, а также лекции об истории локальной музыки, концерты и виниловые вечера. Трехчасовые обсуждения творчества Дэвида Боуи с полной посадкой. Лекции об итальянском прогрессив роке… Вы думаете, что речь об LA или Москве? Нет, это лекторий самарского «Дома рока» по пятницам.



Возрождение рейвов

Когда уже, казалось бы, надежда почти умерла, а в городе уже очень давно не открывались (а скорее закрывались) танцплощадки… В Самаре внезапно воскресло рейв-движение. А все благодаря совместным тусовкам промо «Волжский Хват» и «Продленка». Привоз Errortica и Reptiloid во двор Станкозавода посетили почти три тысячи человек, а вечеринки в «Сигнале» с резидентами System 108 до сих вспоминают тусовщики и жалуются на не до конца восстановленный слух. Это очень круто, и мы рады, что рейв жив и будет жить.



Музыкальные хтонь и бурлеск

Музыкальные герои года — это, конечно же, тольяттинские «Золотые зубы» и самарские Pluush. Первые просто снесли стены своими экзистенциальными текстами, всамделишной ностальгией и грустным вайбом в трико Puma. Вторые очаровали ковбойскими шляпами, ярким мейком, пончо и упругим битом. И «Зубы», и «Плюш» выступили на столичном Motherland и выпустили по лонгплею в этом году. Обе группы придумывают… какой будет музыку в России в обозримом будущем. Важнее задачи просто не существует, происходит формирование культурного кода. И музыка здесь — основа, на которой держится хрупкая и такая иллюзорная конструкция новой культуры.



Главное из искусств

Всегда приятнее смотреть кино, которое сделал кто-то из твоих знакомых. Тем интереснее наблюдать за тем, как в российском синема-коммьюнити формируется самая настоящая волжская коалиция. И, если, к примеру, сценарист и режиссер Егор Чичканов уже давно доказал свою принадлежность к элитарному клубу киноделов и окончательно закрепил его сериалом «Комбинация» (7.6 на «Кинопоиске»!), то появление новых поволжских имен вся редакция встретила бурными аплодисментами. Мы говорим про двух режиссеров, которых в этом году можно поздравить с дебютным «полным метром»: Оксану Дегтяреву из Самары и Сашу Кармаеву из Тольятти. Первая сняла мелодраму «Она танцует», которая получила два приза на Международном кинофестивале «Западные ворота»: Гран-при по итогам зрительского голосования и приз «за лучшую женскую роль». По словам Оксаны, чтобы показать историю любви через танец, ей пришлось объединить две своих самых больших страсти – кино и хореографию. Саша представила стране драмеди «Хуже всех» – историю старшеклассницы, которая после очередной порции насмешек завела блог, стала королевой кринжа Жирухой и начала беспощадно стебать весь мир, включая себя. Это стала открытием 46-го Московского международного кинофестиваля. И обе девушки-режиссеры не собираются останавливаться на достигнутом. В локальном кинобизе жизнь тоже кипит: короткометражка «Камелии в розовой мгле», которую режиссер Илья Юртаев закончил в этом году, катается по кинофестивалям (и мечтает превратиться в сериал), создатели фильма «Необычная» и «Она манит аномально» сделали городу роскошный новогодний подарок: 31 декабря на «VK Видео» вышла новая музыкальная комедия от Андрея Петрякова и КО. «Сбудется» – это добрая сказка в декорациях родного города, которая оживляет забытые мечты в жизни серьезных взрослых. И хочется верить, что все сбудется! И у героев фильма, и у наших – таких родных – героев самарского кинематографа, в которых мы безудержно верим.