Кто учил героев: спросили у известных самарских персонажей, кого они считают своим учителем

Елисей Нарышкин, соучредитель ManufactureGroup («Дом77», «Вечно Молодой», «Рюмочка», «Посольство»)

«На каждом этапе жизни у меня были разные учителя. На становление меня как личности повлияли мои родители, школьные учителя, тренер, наставник, друзья и супруга. Но на данный момент мои главные учители – это мои дети: Амелия и Мирон, которые преподносят мне много уроков:

Урок принятия: я принимаю их такими, какие они есть, и научился принимать людей, отличающихся взглядами на жизнь.

Урок радости жизни: обычно взрослые люди погружаются в свои проблемы и заботы и совершенно перестают чувствовать вкус жизни. А дети радуются каждой мелочи, напоминая мне, что жизнь должна быть счастливой и веселой! Вот я и радуюсь вместе с ними и солнцу, и первому снегу, и каждой букашке, которую они находят и пищат от восторга.

Урок обучения и дисциплины: с появлением детей, мне снова пришлось учиться! Учиться их воспитывать, учиться быть родителем, а скоро еще предстоит пройти заново школьную программу. Учусь жесткому тайм-менеджменту: успевать все и везде.

Урок ответственности: теперь я отвечаю не только за себя, но и за всю свою семью. Это научило меня быстро принимать сложные решения.

Урок бытия: я вспоминаю всю свою жизнь и что это значит – «быть ребенком». Учусь по-новому смотреть на мир и изучать его, путешествуя с семьей.