Кто учил героев: спросили у известных самарских персонажей, кого они считают своим учителем

Мы решили, что День учителя, который в нашей стране отмечают сегодня, можно считать отличным поводом задать самарским героям два вопроса: кого ты считаешь своим главным учителем, и чему он тебя научил?
Александр Бердин-Лазурский, основатель Ovo Ceramics
«У меня два учителя. Илья Сульдин и Дима Недыхалов. И вещи, которым они меня научили в общем-то схожи и общи. Не завидовать, не таить зло, стремиться к лучшим людям, не держать профессиональных секретов, не работать на дядю».
Ханя, основательница салона Hey, honey nail и Hey Honey Shop
«Своим главным учителем я считаю моего отца, который учил меня выживать в сложной российской среде»
Иван Родионов, совладелец и шеф-повар студии «Фартук»
«Моим учителем был дедушка – он научил меня и как косулю на охоте в лесу разделывать, и как правильно с людьми договариваться, и как ценить семью. А еще, как отключать у «Нивы» массу!»
Вера Солонская, директор частной школы «Интеллект-плюс»
«Мой главный учитель — это люди, которые творят добро! Это доказывает, что прогресс возможен только в сотрудничестве, а самая главная ценность — люди! Вкладывай в команду, и успех не заставит себя ждать! Главный урок из Библии: «Отдавай, чтобы получить!» Особенно хочу выделить свою коллегу, Татьяну Евгеньевну Садовникову, которая объединяет руководителей частных образовательных организаций»
Елисей Нарышкин, соучредитель ManufactureGroup («Дом77», «Вечно Молодой», «Рюмочка», «Посольство»)
«На каждом этапе жизни у меня были разные учителя. На становление меня как личности повлияли мои родители, школьные учителя, тренер, наставник, друзья и супруга. Но на данный момент мои главные учители – это мои дети: Амелия и Мирон, которые преподносят мне много уроков:
Урок принятия: я принимаю их такими, какие они есть, и научился принимать людей, отличающихся взглядами на жизнь.
Урок радости жизни: обычно взрослые люди погружаются в свои проблемы и заботы и совершенно перестают чувствовать вкус жизни. А дети радуются каждой мелочи, напоминая мне, что жизнь должна быть счастливой и веселой! Вот я и радуюсь вместе с ними и солнцу, и первому снегу, и каждой букашке, которую они находят и пищат от восторга.
Урок обучения и дисциплины: с появлением детей, мне снова пришлось учиться! Учиться их воспитывать, учиться быть родителем, а скоро еще предстоит пройти заново школьную программу. Учусь жесткому тайм-менеджменту: успевать все и везде.
Урок ответственности: теперь я отвечаю не только за себя, но и за всю свою семью. Это научило меня быстро принимать сложные решения.
Урок бытия: я вспоминаю всю свою жизнь и что это значит – «быть ребенком». Учусь по-новому смотреть на мир и изучать его, путешествуя с семьей.
Главный урок: я с каждым днём становлюсь лучше, чтобы быть достойным примером для своих детей!»
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)