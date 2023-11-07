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Архитектурные подкасты в каждый дом: Третьяковка в Самаре выпустила путеводитель по конструктивизму

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Всего запланировано 4 маршрута.

Все выпуски будут выходить постепенно в течение ноября: Маршрут №1 уже есть в подкастах ВК и совсем скоро появится на других подкаст-платформах. Слушать первый выпуск

Дарья Волкова, заведующий отделом просветительской деятельности Филиала Государственной Третьяковской галереи в городе Самара:
«‎Подкаст создан по мотивам пешеходных экскурсий по самарскому конструктивизму, которые мы проводили в начале осени. Для нас очень важен конструктивизм, потому что Фабрика-кухня – ярчайший памятник этой эпохи. Особенность подкаста и экскурсий в том, что они не краеведческие или исторические, а именно архитектурные, они направлены на понимание ярчайших стилистических черт конструктивизма.
Мы выражаем большую благодарность Виталию Самогорову, Анатолию Синельникову и Валентину Пастушенко – главным исследователям локального конструктивизма. При подготовке мы пользовались в том числе их работами, и они уже стали нашими настольными книгами.
Мы советуем слушателям гулять самим и делиться этим гидом с гостями города»

Фото: Архивы пресс-служб

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