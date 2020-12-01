Галерея «Виктория» объявила о начале цикла мероприятий «Неделя Современной Иллюстрации»

С 1 по 6 декабря в галерее «Виктория» состоится несколько арт-встреч в рамках программы «Неделя Современной Иллюстрации».
«Неделя Современной Иллюстрации» - это площадка для обмена опытом как начинающих специалистов в области иллюстрации, искусстве и графическом дизайне, так и для профессионалов, которые хотят узнать о трендах в профессии иллюстратора.
В качестве спикеров на мероприятии будут выступать независимые иллюстраторы Яна Клинк (автор курса «Игра в иллюстрацию» в галерее «Виктория»), Светлана Исханова (дизайнер-иллюстратор, арт-терапевт), Михаил Горелов (художник, дизайнер, иллюстратор) и со-основатели агенства «ТРУД» Светлана и Всеволод Выводцевы.
Программа цикла мероприятий:
- 3 декабря, четверг 19:00 - «Формула иллюстрации?»
Лекция и мастер-класс Яны Клинк.
- 4 декабря, пятница 19:00 - «Профессия: иллюстратор»
Интерактивная лекция Светланы Исхановой о личном творческом пути.
- 5 декабря, суббота 17:00 - «Большие глаза аниме»
Лекция Михаила Горелова о японской визуальности.
- 6 декабря, воскресенье 17:00 - «Чтобы стать успешным иллюстратором, нужно...» или 25 трендов о современной иллюстрации от агентства ТРУД.
Лекция основателей дизайн-бюро «ТРУД» Светланы и Всеволода Выводцевых.
Ознакомиться с подробной программой мероприятий, а также узнать их стоимость можно на официальном сайте галереи «Виктория».
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