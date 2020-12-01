Галерея «Виктория» объявила о начале цикла мероприятий «Неделя Современной Иллюстрации»

С 1 по 6 декабря в галерее «Виктория» состоится несколько арт-встреч в рамках программы «Неделя Современной Иллюстрации».

«Неделя Современной Иллюстрации» - это площадка для обмена опытом как начинающих специалистов в области иллюстрации, искусстве и графическом дизайне, так и для профессионалов, которые хотят узнать о трендах в профессии иллюстратора.

В качестве спикеров на мероприятии будут выступать независимые иллюстраторы Яна Клинк (автор курса « Игра в иллюстрацию » в галерее « Виктория » ), Светлана Исханова (дизайнер-иллюстратор, арт-терапевт), Михаил Горелов (художник, дизайнер, иллюстратор) и со-основатели агенства « ТРУД » Светлана и Всеволод Выводцевы.

Программа цикла мероприятий:

3 декабря, четверг 19:00 - « Формула иллюстрации? »

Лекция и мастер-класс Яны Клинк.

4 декабря, пятница 19:00 - « Профессия: иллюстратор »

Интерактивная лекция Светланы Исхановой о личном творческом пути.

5 декабря, суббота 17:00 - « Большие глаза аниме »

Лекция Михаила Горелова о японской визуальности.

6 декабря, воскресенье 17:00 - « Чтобы стать успешным иллюстратором, нужно... » или 25 трендов о современной иллюстрации от агентства ТРУД.

Лекция основателей дизайн-бюро «ТРУД» Светланы и Всеволода Выводцевых.

Ознакомиться с подробной программой мероприятий, а также узнать их стоимость можно на официальном сайте галереи «Виктория».