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Галерея «Виктория» объявила о начале цикла мероприятий «Неделя Современной Иллюстрации»

С 1 по 6 декабря в галерее «Виктория» состоится несколько арт-встреч в рамках программы «Неделя Современной Иллюстрации». 

«Неделя Современной Иллюстрации» - это площадка для обмена опытом как начинающих специалистов в области иллюстрации, искусстве и графическом дизайне, так и для профессионалов, которые хотят узнать о трендах в профессии иллюстратора. 

В качестве спикеров на мероприятии будут выступать независимые иллюстраторы Яна Клинк (автор курса «Игра в иллюстрацию» в галерее «Виктория»), Светлана Исханова (дизайнер-иллюстратор, арт-терапевт), Михаил Горелов (художник, дизайнер, иллюстратор) и со-основатели агенства «ТРУД» Светлана и Всеволод Выводцевы. 

Программа цикла мероприятий:

  • 3 декабря, четверг 19:00 - «Формула иллюстрации?»

Лекция и мастер-класс Яны Клинк.

  • 4 декабря, пятница 19:00 - «Профессия: иллюстратор»

Интерактивная лекция Светланы Исхановой о личном творческом пути.

  • 5 декабря, суббота 17:00 - «Большие глаза аниме»

Лекция Михаила Горелова о японской визуальности. 

  • 6 декабря, воскресенье 17:00 - «Чтобы стать успешным иллюстратором, нужно...» или 25 трендов о современной иллюстрации от агентства ТРУД.

Лекция основателей дизайн-бюро «ТРУД» Светланы и Всеволода Выводцевых. 

Ознакомиться с подробной программой мероприятий, а также узнать их стоимость можно на официальном сайте галереи «Виктория»

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