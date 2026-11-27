Лондонский бэкграунд, новый взгляд на работу с телом и несколько лет в продажах: Александр Станоев прошел путь от работы на ресепшене до построения карьеры фитнес-тренера в Лондоне, а сегодня является автором концепции и тренировочной методологии фитнес-студии «ТИМ12» в Самаре.

Собака.ru поговорила с тренером о том, почему спорт должен вписываться в привычный график, а не ломать его, и как зарубежный опыт меняет локальную индустрию.

Делитесь: чем британский подход к фитнесу отличается от нашего? И о чем на самом деле мечтает человек, приходя в зал, если отбросить банальные «кубики пресса»?

Лондон научил меня смотреть на картину целиком. Там давно уходят от идеи «пахать в зале из последних сил». Важны сон, стресс, питание и то, насколько тренировки вписываются в жизнь человека. Я понял: людям нужна не просто программа упражнений, а понятная система, внимание тренера и возможность заниматься регулярно, не перестраивая вокруг фитнеса всю жизнь.

Сейчас вы привносите этот опыт в фитнес-студии «ТИМ12». В чем фишка формата?

В основе «ТИМ12» — персональный подход и энергия не- большой группы. Мы сочетаем функциональный фитнес, йогу, пилатес и мобильность под конкретные цели человека. Прогресс оцениваем на диагностике и при необходимости корректируем план — человек всегда понимает, что делает и к какому результату идет.