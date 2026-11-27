ЗОЖ — это вечный тренд! Опять и снова собрали лучших проводников в мир здоровья и красоты в ежегодном номере здорового (и красивого!) человека. Знакомим с лучшими — на наш взгляд! — студиями и салонами красоты, тренерами и нутрициологами, косметологами и мейкап-гуру.
«ТИМ12»
Лондонский бэкграунд, новый взгляд на работу с телом и несколько лет в продажах: Александр Станоев прошел путь от работы на ресепшене до построения карьеры фитнес-тренера в Лондоне, а сегодня является автором концепции и тренировочной методологии фитнес-студии «ТИМ12» в Самаре.
Собака.ru поговорила с тренером о том, почему спорт должен вписываться в привычный график, а не ломать его, и как зарубежный опыт меняет локальную индустрию.
Делитесь: чем британский подход к фитнесу отличается от нашего? И о чем на самом деле мечтает человек, приходя в зал, если отбросить банальные «кубики пресса»?
Лондон научил меня смотреть на картину целиком. Там давно уходят от идеи «пахать в зале из последних сил». Важны сон, стресс, питание и то, насколько тренировки вписываются в жизнь человека. Я понял: людям нужна не просто программа упражнений, а понятная система, внимание тренера и возможность заниматься регулярно, не перестраивая вокруг фитнеса всю жизнь.
Сейчас вы привносите этот опыт в фитнес-студии «ТИМ12». В чем фишка формата?
В основе «ТИМ12» — персональный подход и энергия не- большой группы. Мы сочетаем функциональный фитнес, йогу, пилатес и мобильность под конкретные цели человека. Прогресс оцениваем на диагностике и при необходимости корректируем план — человек всегда понимает, что делает и к какому результату идет.
«Малиновая луна»
В детстве нам говорили, что люди не летают, но это такие глупости! Театр воздушного искусства «Малиновая луна» работает на стыке спорта и красоты: здесь цирковые снаряды превращаются в инструмент раскрепощения (а земля буквально уходит из-под ног!).
Вместо привычных гантелей и гирь — полотна, кольца, стропы и гамаки, подчиняющие гравитацию телу. Прийти можно абсолютно с нуля: тренеры страхуют каждую секунду и на пробном уроке собирают персональную программу — и для тех, кому четыре года, и для тех, кому за 35. Базу докручивают акробатикой, растяжкой и йогой. Летать зовут в две локации: камерную на Молодежной и флагманскую на Ново-Садовой, где сквозь панорамные окна кажется, что ты буквально паришь над Самарой.
MURR
Самарские миллениалки прошли длинный путь от слепого следования трендам до тотальной любви к себе: сегодня в моде не идеальность, а комфорт и состояние прайма. На этой волне в городе появилась студия лазерной эпиляции и аппаратного массажа MURR — и это не просто бьюти-локация, а место, где забота о гладкости кожи и легкости тела становится естественной (и очень эстетичной!) рутиной.
Фаундер MURR — Саша Малоглазкина! — сделала ставку на абсолютную безопасность, экспертность и сервис. Внутри — камерные кабинеты с минималистичным (и крайне стильным!) дизайном в красно-черно-белых тонах, много воздуха и концептуальная косметика Predubezdai на полках. Здесь работают исключительно на оригинальном оборудовании с сертифицированными мастерами, превращая лазерную эпиляцию и массаж в заслуженную перезагрузку, которая сегодня так необходима каждой.
Но главное «Да!» проекта — формула: «внешний уход + внутренний ресурс». В MURR запустили бесплатный сервис по персональному подбору БАДов: никаких хаотичных советов из соцсетей, только грамотная нутрицевтическая поддержка под конкретные запросы организма. Подтверждаем: заходить в свой прайм еще никогда не было так приятно.
Эллина Кристофорова
После 35 организм любит менять правила игры: сон сбоит, ресурс на нуле (хотя анализы в «норме»!). Почему женское здоровье нельзя «чинить» по отдельным симптомам и как собрать стратегию витальности без войны с собой и горы бессмысленных БАДов, объясняет нутрициолог и велнес-коуч Эллина Кристофорова.
Упадок сил и скачки веса при нормальных анализах: почему точечные меры больше не работают?
Женский организм не набор независимых друг от друга систем. Бесполезно пить магний от бессонницы или урезать углеводы ради снижения веса. Дефициты бьют по циклу, хронический стресс — по ЖКТ, а недосып рушит метаболизм. Плюс начинаются возрастные гормональные сдвиги. Я начинаю не с вопроса «Что попить?», а с анализа образа жизни.
В чем суть вашего метода Viriditas?
Он держится на шести опорах: питание, движение, сон, стресс, свет и внутреннее состояние. Не потому, что женщине нужно одновременно «наладить все», а потому, что эти системы постоянно влияют друг на друга.
После 35 важно не списывать изменения тела на возраст, но и не пытаться «оптимизировать» организм бесконечным набором добавок и процедур. Хорошая стратегия начинается с понимания того, что именно изменилось, почему это произошло и какие действия дадут наибольший эффект именно сейчас.
Виктория Баранова
Для стилиста по волосам Виктории Барановой парикмахерское дело — настоящий фамильный код: мама стригла всю жизнь, а сама Вика начинала еще в школе со стрижки челок подругам. Детский интерес перерос в дело жизни: в бэкграунде мастера — лондонские Vidal Sassoon, Saco, Toni & Guy и легендарная «Долорес». Непрерывная учеба дала ей главное — собственный (безошибочно узнаваемый!) почерк.
Ее суперсилы — мегаскорость, а также ювелирный подбор формы и цвета под характер и ритм жизни любого клиента (в кресле у Виктории встречаются самые разные поколения — от 12 до 77 лет!). Логичным этапом роста стало открытие собственной студии, а сегодня ключевой задачей мастера является поиск «своих» людей и воспитание сильной команды, которой она передаст знания и опыт.
«Волжанки»
Когда хочется простого человеческого «выдохнуть, замедлиться и почувствовать себя среди своих», жительницы Самары идут к «Волжанкам». Это женское комьюнити уже четыре года создает пространство искренней поддержки, заботы и бережного восстановления сил.
Завтраки на рассвете у реки, бани, совместные путешествия, фолк-квартирники и даже рейвы с малышами — здесь все пропитано принятием, легкостью и настоящим волжским теплом. «Волжанки» доказывают: чтобы вернуть ресурс, получить поддержку единомышленников и почувствовать себя безусловно своей, иногда достаточно сделать один простой шаг — спуститься к Волге (и позволить себе просто быть!).
Любовь Кильдюшева
Не меняться до неузнаваемости, а снова увидеть в зеркале свежее, отдохнувшее лицо — главная философия косметолога Любови Кильдюшевой. В «Бьюти галерее» она доказывает: здоровая и холеная кожа — это результат грамотной (и действительно доступной!) заботы. Любовь подбирает индивидуальный уход под любой возраст и бюджет — от бережной работы с подростками до системных антивозрастных программ.
А для тех, кто готов к глубокому обновлению, сейчас лучший сезон: открыта запись на срединные пилинги с ювелирной предпилинговой подготовкой. Результат? Чистая, сияющая кожа, которая выглядит суперувлажненно и дорого.
Валерия Федорова
Забываем про бездушные референсы из Pinterest: визажист и стилист по волосам Валерия Федорова уверена, что идеальный образ — это личное видение + безупречная психология! В ее кресле не просто красят и укладывают — здесь возвращают гармонию и напоминают про любовь — к себе настоящей.
Главный принцип в работе с клиентами — какой он?
Я делаю не просто макияж или укладку по запросу, а вписываю работу в образ клиента под конкретное событие. Картинки из Pinterest далеко не всегда подходят человеку в реальности. Моя задача — грамотно интерпретировать запрос под конкретную задачу и внешность.
Знаю, что стилист наполовину психолог. Часто приходится подрабатывать в качестве психологической службы поддержки?
Да, ко мне часто приходят уставшими от свадебной суеты или подготовки ко дню рождения. И мое дело в этом простое — подарить хорошее настроение и образ, чтобы глаза заблестели. Тут пригождается опыт «психолога», особенно с невестами и их мамами. А еще я работаю очень быстро: любой образ собираю ровно за час (и это включая мытье головы и укладку!).
Текст: Анжелика Чернышова, Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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