Они на пять из пяти! Рассказываем, как «Фуд-Инновация» продвигает функциональное питание (по всему миру!)

От небольшого стартапа до статуса резидента «Сколково» и выхода на международный рынок: в этом году «Фуд-Инновация» отмечает свою первую серьезную дату — компании исполнилось пять лет! За это время Екатерина Кравчук и Кирилл Ануфриев доказали, что функциональное питание — основа долголетия. В интервью Собака.ru обсудила с сооснователями историю создания, интернет-портал про биохакинг и то, почему протеин скоро станет такой же базой, как отказ от сахара.
Пять лет назад вы запускали «Фуд-Инновацию». Поделитесь, в чем секрет вашего успешного старта?
Кирилл: Мы сразу приняли решение о запуске собственного производства. Работали в лабораторных условиях: выпускали тестовые образцы небольшими партиями, отрабатывали рецептуру и технологический процесс. Первые контракты получили от крупных сетевых компаний, а через полгода уже вышли на маркетплейсы со своими брендами.
И такой серьезный подход себя оправдал: только за прошлый год — шесть золотых медалей «Продэкспо» и включение в топ «100 лучших товаров России». А какая из наград стала для вас самой ценной?
Екатерина: Любая профессиональная награда — это подтверждение качества, но главный показатель находится не на стене почета, а в продажах. Именно покупатель определяет, состоялся продукт или нет. Каждый год мы прирастаем в оборотах почти в два раза. Для нас это самый важный сигнал: значит, продукты находят аудиторию и становятся частью повседневного рациона.
Логичным продолжением такого роста стало признание вашего научного бэкграунда. Что изменилось внутри проекта, когда вы заслужили статус резидента «Сколково»?
Кирилл: У нашей команды стало больше профессиональной уверенности. Статус «Сколково» — это признание экспертного сообщества: наши разработки действительно соответствуют критериям инновационного продукта. Кроме того, это открыло новые возможности для участия в ключевых отраслевых конференциях и мероприятиях.
«В рационе будущего станут привычными такие продукты, как напиток с L-теанином для концентрации, суперфуд с клетчаткой и микронутриентами, желе с магнием вечером»
Знаем, что, нарастив производственную базу, вы решили шагнуть дальше и создать собственный интернет-портал о биохакинге. Зачем производственной компании уходить в просвещение?
Екатерина: Мы хотим создать пространство, где человеку проще ориентироваться в огромном потоке информации о здоровье и долголетии. Интернет-портал позволит получать прямую обратную связь и создавать новые продукты под сценарии жизни реальных людей. Каждый сможет задать вопрос нутрициологу, получить персональную тренировку и найти единомышленников. Если функциональное питание становится частью жизни, вокруг него неизбежно возникает экосистема.
В первое пятилетие вы приучили рынок к удобным порционным стикам и функциональному желе. А если заглянуть в следующие пять лет — какая категория еды станет нашей базовой обыденностью?
Екатерина: Через пять лет протеин перестанет восприниматься как отдельная категория и станет базовым свойством продукта — как отсутствие сахара. Развиваться будет функциональность, встроенная в обычную еду: сочетание белка и клетчатки, продукты с пребиотиками, формулы для поддержки когнитивных функций, сна и эмоционального состояния.
В рационе будущего станут привычными такие продукты, как напиток с L-теанином для концентрации, суперфуд с клетчаткой и микронутриентами, желе с магнием вечером.
Полезные функции будут встроены в ежедневные продукты, а не вынесены в аптечные категории.
Ждать ли выход «Фуд-Инновации» за пределы России?
Кирилл: Мы давно продаем нашу продукцию за рубежом. Бренды TUNNER и TNR представлены в СНГ, а проект SNC нашел аудиторию во всем мире. На пересечении инноваций, высоких технологий и развития тренда на активное долголетие мы и планируем расти дальше. Наша цель — сделать функциональное питание привычным для каждого.
Фото: Архивы пресс-служб
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