Они на пять из пяти! Рассказываем, как «Фуд-Инновация» продвигает функциональное питание (по всему миру!)

Пять лет назад вы запускали «Фуд-Инновацию». Поделитесь, в чем секрет вашего успешного старта?

Кирилл: Мы сразу приняли решение о запуске собственного производства. Работали в лабораторных условиях: выпускали тестовые образцы небольшими партиями, отрабатывали рецептуру и технологический процесс. Первые контракты получили от крупных сетевых компаний, а через полгода уже вышли на маркетплейсы со своими брендами.

И такой серьезный подход себя оправдал: только за прошлый год — шесть золотых медалей «Продэкспо» и включение в топ «100 лучших товаров России». А какая из наград стала для вас самой ценной?

Екатерина: Любая профессиональная награда — это подтверждение качества, но главный показатель находится не на стене почета, а в продажах. Именно покупатель определяет, состоялся продукт или нет. Каждый год мы прирастаем в оборотах почти в два раза. Для нас это самый важный сигнал: значит, продукты находят аудиторию и становятся частью повседневного рациона.