Очень тонкий вопрос! Екатерина Рублева о том, как построить бизнес «На волосах»

Диплом инженера, полтора года работы втайне от семьи и запоминающееся «поиграйся» от близких — так шесть лет назад Екатерина Рублева, основательница студии «На волосах», начинала свой путь. Сегодня она доказывает: в бьюти-бизнесе можно расти без выгораний, постоянных бессонных ночей и насилия над собой.
Когда вы променяли понятную профессию инженера на бьюти-сферу, наверняка слышали: «Зачем тебе это надо?» Не было страха идти в переполненный рынок?
Была главная мысль: я хочу жить по-другому и видеть себя в зеркале другой. Женщины, красота, изобилие — вот чем для меня был бьюти-мир. На тот момент я зависела от мнения близких, поэтому отучилась молча, и полтора года никто из родных не знал, где именно я работаю. Даже когда появилась первая помощница, папа сказал: «Хорошо, поиграйся».
В такие моменты важно создать вокруг себя вакуум: не посвящать в планы даже самых близких и не обращать внимание на насмешки. Знайте: поддержка обязательно придет — от клиентов и коллег. И главное — помнить, что именно с любимого дела начинается настоящая любовь к себе и к жизни.
Как вам кажется, почему труд бьюти-мастеров воспринимается с таким скепсисом?
В обществе делят труд на «умственный» и «ручной»: если руками — значит, просто процедура. Но у классного мастера руки — инструмент реализации сложных решений. Парикмахер оценивает форму лица, химию составов, структуру волос. А результат кажется легким именно из-за профессионализма: клиент видит пару часов, а не годы обучения.
Ситуация: любимое дело перерастает в бизнес. В жизнь приходит дикая бюрократия. Как тогда не растерять весь кайф?
Здесь действительно много операционки, и работать с клиентами мне нравится куда больше. Но любимое дело не обязано нравиться ежесекундно: важно любить сам смысл того, что ты строишь, и видеть конечную цель.
Задача предпринимателя — не заставлять себя «полюбить рутину», а просто уменьшить ее количество, проще говоря, делегировать. Автоматизировать запись, составить чек-листы, отдать бухгалтерию профи и один раз настроить процессы. Тогда главное продолжит приносить радость.
И все же есть расхожий стереотип, что бизнес строится по формуле: успех = вечное выгорание + бессонные ночи. Как вы масштабируете студию «На волосах», не забывая про главное?
Бессонные ночи у меня были, но я вовремя поняла: если проект держится только на постоянном стрессе — это не бизнес, а работа без выходных. Мой секрет в том, что я перестала делать все сама и признала: «Я не обязана быть лучшей абсолютно во всем».
Сон, отдых и тренировки — это не награда за подвиги, а базовое топливо для дела. В бьюти-сфере энергия — главный инструмент, который нужно беречь наравне с оборудованием. Я не стараюсь работать больше всех, я строю систему. Успех — это не когда ты настолько занят, что нет времени жить. Успех — это когда благодаря своему делу у тебя появляется еще больше возможностей эту жизнь проживать.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
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