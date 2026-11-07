Очень тонкий вопрос! Екатерина Рублева о том, как построить бизнес «На волосах»

Когда вы променяли понятную профессию инженера на бьюти-сферу, наверняка слышали: «Зачем тебе это надо?» Не было страха идти в переполненный рынок?

Была главная мысль: я хочу жить по-другому и видеть себя в зеркале другой. Женщины, красота, изобилие — вот чем для меня был бьюти-мир. На тот момент я зависела от мнения близких, поэтому отучилась молча, и полтора года никто из родных не знал, где именно я работаю. Даже когда появилась первая помощница, папа сказал: «Хорошо, поиграйся».

В такие моменты важно создать вокруг себя вакуум: не посвящать в планы даже самых близких и не обращать внимание на насмешки. Знайте: поддержка обязательно придет — от клиентов и коллег. И главное — помнить, что именно с любимого дела начинается настоящая любовь к себе и к жизни.

Как вам кажется, почему труд бьюти-мастеров воспринимается с таким скепсисом?

В обществе делят труд на «умственный» и «ручной»: если руками — значит, просто процедура. Но у классного мастера руки — инструмент реализации сложных решений. Парикмахер оценивает форму лица, химию составов, структуру волос. А результат кажется легким именно из-за профессионализма: клиент видит пару часов, а не годы обучения.