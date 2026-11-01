Идем против ветра уверенно: выбираем бьюти-средства на осенне-зимний сезон

Серо-дождливое межсезонье не будет больше отражаться на цвете лица, если в утреннюю рутину добавить сыворотку с витамином С и транексамовой кислотой от HoliFrog Sunnyside C Glow Serum. Уезжаем (пока мысленно!) в отпуск благодаря этому продукту из косметички.

Тонер-суперфуд Mandelic & Licorice Superfood Glow Toner