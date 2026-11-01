Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Красота
  • Красота
Красота

Поделиться:

Идем против ветра уверенно: выбираем бьюти-средства на осенне-зимний сезон

Спасаем кожу от волжских ветров и сухого воздуха в отопительный сезон: Собака.ru собрала шесть ключевых бьюти-активов на осенне-зимний сезон. Спойлер: найти каждое (жизненно необходимое!) средство из подборки можно в магазине косметики MEYOUSHOP. Не благодарите!

Тонер EVASION Melatonin Mist

Когда солнце над Самарой садится слишком рано, а утренние подъемы в темноте становятся базой, персональным «гормоном сна» окажется тонер с мелатонином от EVASION Melatonin Mist. Средство работает как мощный ночной регенератор, возвращая лицу отдохнувший (и суперсвежий!) вид.

Сыворотка RejudiCare Retinol SRX Mild 

Бессолнечный сезон — лучшее время для главного антиэйдж-компонента. Вводим (постепенно!) сыворотку с ретинолом от RejudiCare Retinol SRX Mild и радуемся ровному тону, упругости и тому самому «дорогому» сиянию кожи. 

Крем Real Barrier Extreme Cream

Знаем, что прогулки вдоль Волги прекрасны в любую погоду, но только если лицо надежно защищено от обветривания. Поэтому наносим интенсивный ламеллярный крем от Real Barrier Extreme Cream и наслаждаемся прогулкой без эффекта липкой маски и жирной пленки! 

Крем Dr Althea Reju 5000 Cream

Эту невесомую вуаль надо нам (и вам!): крем с ПДРН для укрепления и восстановления барьера кожи лица от Dr Althea Reju 5000 Cream ускоряет заживление и возвращает тканям эластичность.

Сыворотка HoliFrog Sunnyside C Glow Serum

Серо-дождливое межсезонье не будет больше отражаться на цвете лица, если в утреннюю рутину добавить сыворотку с витамином С и транексамовой кислотой от HoliFrog Sunnyside C Glow Serum. Уезжаем (пока мысленно!) в отпуск благодаря этому продукту из косметички. 

Тонер-суперфуд Mandelic & Licorice Superfood Glow Toner

Готовимся к вспышкам камер на рейвах при помощи тонера-суперфуда с миндальной кислотой и лакрицей от PSA HEROINE: Mandelic & Licorice Superfood Glow Toner. Мягкие кислоты бережно полируют кожу, сужают поры и заставляют лицо светиться так, будто за окном не октябрь, а третий месяц августа!

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: