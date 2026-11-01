Идем против ветра уверенно: выбираем бьюти-средства на осенне-зимний сезон

Тонер EVASION Melatonin Mist
Когда солнце над Самарой садится слишком рано, а утренние подъемы в темноте становятся базой, персональным «гормоном сна» окажется тонер с мелатонином от EVASION Melatonin Mist. Средство работает как мощный ночной регенератор, возвращая лицу отдохнувший (и суперсвежий!) вид.
Сыворотка RejudiCare Retinol SRX Mild
Бессолнечный сезон — лучшее время для главного антиэйдж-компонента. Вводим (постепенно!) сыворотку с ретинолом от RejudiCare Retinol SRX Mild и радуемся ровному тону, упругости и тому самому «дорогому» сиянию кожи.
Крем Real Barrier Extreme Cream
Знаем, что прогулки вдоль Волги прекрасны в любую погоду, но только если лицо надежно защищено от обветривания. Поэтому наносим интенсивный ламеллярный крем от Real Barrier Extreme Cream и наслаждаемся прогулкой без эффекта липкой маски и жирной пленки!
Крем Dr Althea Reju 5000 Cream
Эту невесомую вуаль надо нам (и вам!): крем с ПДРН для укрепления и восстановления барьера кожи лица от Dr Althea Reju 5000 Cream ускоряет заживление и возвращает тканям эластичность.
Сыворотка HoliFrog Sunnyside C Glow Serum
Серо-дождливое межсезонье не будет больше отражаться на цвете лица, если в утреннюю рутину добавить сыворотку с витамином С и транексамовой кислотой от HoliFrog Sunnyside C Glow Serum. Уезжаем (пока мысленно!) в отпуск благодаря этому продукту из косметички.
Тонер-суперфуд Mandelic & Licorice Superfood Glow Toner
Готовимся к вспышкам камер на рейвах при помощи тонера-суперфуда с миндальной кислотой и лакрицей от PSA HEROINE: Mandelic & Licorice Superfood Glow Toner. Мягкие кислоты бережно полируют кожу, сужают поры и заставляют лицо светиться так, будто за окном не октябрь, а третий месяц августа!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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