Флагман в городе! Валерия Володина об открытии пятой и самой большой мастерской «Рук не хватает» на 9-й просеке

Пятая мастерская — и сразу рекордный масштаб на 170 квадратных метров на 9-й просеке! Почему выбор пал именно на эту локацию и чем новое пространство удивит ваших постоянных гостей?

Мы всегда старались быть ближе к клиенту в разных районах города. Зайти на 9-ю просеку планировали давно, но ровно два с половиной года ждали «то самое» идеальное помещение. И наконец дождались. Новое пространство удивит гостей кардинально свежей дизайн-концепцией и стартом совершенно нового для нас направления — массажа.

Массаж — шаг в сторону трансформации «Рук не хватает» в полноценный велнес-центр?

Честно говоря, у меня только один вопрос: «Почему я не сделала этого раньше?». Времена меняются! Да и классические моностудии перестали быть мне интересны еще в 2020 году, когда мы впервые успешно запустили направление ухода за волосами. Сегодня ритм жизни такой, что клиенту нужно «все и сразу, и желательно параллельно за 60 минут». Мы просто чутко реагируем на этот запрос и закрываем потребность в тотальном восстановлении в одной локации.