Флагман в городе! Валерия Володина об открытии пятой и самой большой мастерской «Рук не хватает» на 9-й просеке

Сеть мастерских «Рук не хватает» готовит мегарелиз: в середине октября на 9-й просеке, 5-й линии, 10 откроется рекордный по площади пятый филиал. На 170 квадратных метрах пространства разместятся не только зоны ногтевого сервиса, бровей и ухода за волосами, но и совершенно новое для бренда направление — профессиональный массаж.
Основательница сети Валерия Володина рассказала Собака.ru, почему ждала помещение на просеке два с половиной года, как моноформат трансформируется в современную велнес-экосистему и с помощью чего удается удерживать камерный сервис «для своих» при (молниеносно!) растущих масштабах.
Пятая мастерская — и сразу рекордный масштаб на 170 квадратных метров на 9-й просеке! Почему выбор пал именно на эту локацию и чем новое пространство удивит ваших постоянных гостей?
Мы всегда старались быть ближе к клиенту в разных районах города. Зайти на 9-ю просеку планировали давно, но ровно два с половиной года ждали «то самое» идеальное помещение. И наконец дождались. Новое пространство удивит гостей кардинально свежей дизайн-концепцией и стартом совершенно нового для нас направления — массажа.
Массаж — шаг в сторону трансформации «Рук не хватает» в полноценный велнес-центр?
Честно говоря, у меня только один вопрос: «Почему я не сделала этого раньше?». Времена меняются! Да и классические моностудии перестали быть мне интересны еще в 2020 году, когда мы впервые успешно запустили направление ухода за волосами. Сегодня ритм жизни такой, что клиенту нужно «все и сразу, и желательно параллельно за 60 минут». Мы просто чутко реагируем на этот запрос и закрываем потребность в тотальном восстановлении в одной локации.
Есть известный парадокс: чем больше становится бизнес, тем сложнее удержать в нем ощущение искренней заботы. С помощью каких инструментов вы планируете поддерживать ту самую камерную атмосферу «для своих», за которую вас так любят самарцы?
Наше дело строится трех китах — профессионализме, заботе и безопасности. Главное достижение сети за последние годы — построение сильного отдела клиентского сервиса. Мы максимально глубоко погружаемся в запросы каждого гостя и оперативно закрываем любые возникающие задачи. Имея за плечами опыт управления четырьмя успешными филиалами, мы выстроили четкую систему: сохраняем трепетное отношение к клиенту и проявляем заботу на каждом этапе. Только теперь с еще большим комфортом (и массажными кабинетами!).
Реклама
ИП ДРАЧЕВ Е.С
ИНН 63162549743
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)