Укрепляем кожу (и клеточный иммунитет!) перед бархатным сезоном: почему нужно использовать аппаратные процедуры, пользоваться не только SPF и не увлекаться загаром?

Почему важно укреплять кожу перед летним отпуском? Действительно ли солнце — главный враг кожи, или мы его слишком демонизируем?

Укреплять кожу перед отпуском критически важно, чтобы повысить ее устойчивость к агрессивным факторам: активному солнцу, соленой воде, ветру и перепадам температур. Такая продуманная подготовка помогает укрепить естественный защитный барьер, значительно улучшить увлажненность и, конечно, снизить риск пигментации и раздражений. Для этого подходят мягкое очищение, увлажнение, антиоксиданты и уходы для стабилизации меланоцитов, а также биоревитализация и уходы от Image.

УФ-излучение — это не просто безобидный загар. Оно активно провоцирует фотостарение, пигментацию и, к сожалению, повышает онкологические риски. Загар — это, по сути, реакция на повреждение. Мы не демонизируем эту проблему, а всеми возможными способами обращаем на нее внимание, ведь речь идет о здоровье.

С какими главными бьюти-проблемами и жалобами к вам чаще всего приходят пациенты в конце сезона? Что происходит с неподготовленной кожей, когда она резко сталкивается с активным солнцем?

В конце сезона фиксируем такие жалобы, как сильная обезвоженность, шелушение, появление пигментации, стойкие покраснения, тусклый тон лица и обострение акне или розацеа. С неподготовленной кожей, к сожалению, происходит целый каскад негативных реакций. УФ-лучи беспощадно разрушают коллаген и эластин, усиливают выработку меланина, нарушают естественный защитный барьер — в итоге кожа катастрофически теряет влагу, становится чувствительной и реактивной. Внутри развиваются скрытые воспаления, которые со временем приводят к появлению морщин и неровному тону. Соленая вода, ветер и резкие перепады температур на отдыхе только дополнительно истончают липидный слой, усугубляя проблему.

Есть ли какие-то новинки в области аппаратной косметологии, которые помогут подготовиться к отпуску?

Да, и даже две сразу! Первая новинка — это HELEO4, фотодинамическая терапия. Она выравнивает тон кожи, заметно уменьшает воспаления, улучшает текстуру и подходит для быстрого восстановления после других процедур. Я рекомендую ее, когда нужно комплексно улучшить качество кожи: убрать покраснения, поработать с текстурой, а также как подготовку к более инвазивным методикам. Огромный плюс — процедура очень комфортна и не требует восстановления после.

Вторая — PicoSure, пикосекундный лазер. Он эффективно осветляет стойкую пигментацию, сглаживает рубцы и заметно сужает поры, стимулируя выработку коллагена. Это (буквально!) вещь в виш-лист для бархатного сезона. Имеет щадящее воздействие и короткий период восстановления. Помним: выбор всегда зависит от вашей основной задачи. Если цель — общее оздоровление, борьба с тусклостью и легкими воспалениями — выбираем HELEO4. Если же нужно прицельно поработать с выраженной пигментацией, рубцами или значительно улучшить плотность кожи — то PicoSure.

Для кого процедура HELEO4 перед отпуском — это абсолютный мастхэв?

Процедура HELEO4 — абсолютный мастхэв для тех, у кого есть серьезные факторы риска фотоповреждения или уже видны «поводы для тревоги». Я бы особенно выделила несколько категорий пациентов: тех, кто склонен к гиперпигментации (включая поствоспалительную); тех, у кого уже заметны первые признаки фотостарения (тусклость, мелкие морщины, неровный тон); а также пациентов с акне или розацеа (процедура помогает значительно снизить воспаление и укрепить барьер). И, конечно, это незаменимая процедура для тех, кто планирует интенсивный отдых у моря или в горах, где УФ-нагрузка априори выше.

В среднем для профилактики и получения базового эффекта достаточно пройти 3–4 сеанса с интервалом 7–10 дней. При более выраженных проблемах мы рекомендуем 5–6 сеансов раз в 10–14 дней. Важно: курс всегда подбирается косметологом индивидуально. HELEO4 не создает физический барьер от солнца и ни в коем случае не заменяет SPF. Это мощный, умный способ сделать кожу максимально здоровой и устойчивой, чтобы она сама лучше справлялась с агрессивным УФ-воздействием. Поэтому даже после полноценного курса в отпуске обязательно нужна надежная фотозащита: SPF 50+, головные уборы и строгое избегание прямых солнечных лучей в пиковые часы.