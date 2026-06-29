Ольга Разумкова о протоколе Skin Eternity: «Как бы удивительно это ни звучало, доступность такой терапии в России намного выше, чем в других странах, особенно в Америке»

Подсаживайтесь поближе! Международная Био Клиника IBC запустила новую эру регенеративной медицины: здесь разработали протокол Skin Eternity и вместе с этим создали настоящую капсулу времени. О комфорте и безопасности, глобальной, но предельно аккуратной и естественной «перестройке» кожи изнутри Собака.ru рассказала врач-дерматовенеролог и руководитель отделения косметологии и детокса Ольга Разумкова.
«В Самаре встретились несколько специалистов, и именно эта встреча поспособствовала созданию такой технологии, которой мы гордимся»
Мы против усложнений! Можете ли вы объяснить буквально на пальцах, почему фибробласты, выращенные в пробирке, работают лучше любого крема или «укола красоты» в привычном его понимании?
На текущий момент мы наблюдаем, что регенеративная медицина — даже в эстетическом направлении — набирает обороты. Пациенты все чаще склоняются к более физиологичным способам коррекции и омоложения. Одно из перспективных направлений — клеточная терапия, когда омоложение проводится с помощью клеток кожи. Мы инициируем сложный морфологический процесс: имплантируем клетки, которые внедряются, встраиваются и восполняют утраченную функцию, стимулируя новые коллагеновые волокна, тем самым значительно улучшая внешний вид пациента. Никакими кремами, инъекциями, какими бы уникальными они ни были, нельзя достичь такого эффекта, который дает клеточная терапия.
Протокол Skin Eternity — единственный в стране. Как так вышло, что именно в Самаре, а не в Москве, появилась такая вау-технология?
Что касается Skin Eternity — это достаточно эксклюзивный протокол, который включает три мощных регенеративных инструмента: плазмотерапию, омоложение клетками (фибробластами) и экзосомами. Действительно, такой протокол не был представлен нигде ранее. Это полностью авторская разработка команды клиники IBC и, в частности, — моя. Почему Самара, а не Москва? Так сложилось, что в Самаре встретились несколько специалистов, и именно эта встреча поспособствовала созданию такой технологии, которой мы гордимся.
Процедуру возможно провести под седацией, в операционной, с анестезиологом. Это же почти микрохирургия. Не пугает ли пациентов такая серьезная подготовка, и не спрашивают ли они, зачем она нужна, если это «всего лишь омоложение»?
Для данной процедуры не обязательна седация — это дополнительный комфортный инструмент. Мы можем провести ее под аппликационной анестезией с помощью крема-анестетика длительной экспозиции и последующей имплантации клеток, что занимает чуть больше времени. В любой ситуации учитываем болевой порог, пожелания пациента и подбираем индивидуальное решение.
Верно ли я понимаю, что для процедуры забирают клетки соединительной ткани, потом их выращивают в лаборатории? Где находится эта лаборатория? И сколько времени занимает «выращивание»?
Протокол Skin Eternity состоит из нескольких этапов. Первый этап — подготовительный: забор биоптата кожи из заушной складки. С помощью панч-биопсии забирается маленький кусочек кожи диаметром около трех-четырех миллиметров, помещается в специализированную транспортную среду и отправляется в нашу биотехнологическую лабораторию в Самаре, которая находится прямо около клиники. Там эксперты выделяют из биоптата клетки-фибробласты и изучают их пролиферативную активность. Если они проходят контроль, начинается активная культивация. Процесс занимает около полутора-двух месяцев — в зависимости от необходимого количества, которое рассчитывается исходя из обрабатываемых зон. Для зоны лица от момента забора до получения терапии проходит около полутора месяцев. Пока происходит наращивание клеточной культуры, мы готовим пациента с помощью одного из инструментов — плазмотерапии: обрабатываем кожу различными формами плазмы в зависимости от исходных данных пациента. Это может быть богатая плазма, фибриновая плазма или их комбинация, чтобы ткани были максимально подготовлены к имплантации аутологичных фибробластов.
Экзосомы в составе протокола — для чего они нужны?
Экзосомы в нашем протоколе — третий завершающий этап: после подготовки ткани и имплантации клеток для лучшей коммуникации между ними мы проводим терапию экзосомами, полученными из фибробластов. У них есть понятие органотропности и органоспецифичности, поэтому экзосомы из фибробластов максимально эффективно работают с кожей, усиливая результат. Это тоже эксклюзив: сегодня на рынке представлены разные виды экзосом животного и растительного происхождения, но из фибробластов я не встречала.
«Как бы удивительно это ни звучало, доступность такой терапии в России намного выше, чем в других странах, особенно в Америке»
Пациенты едут к вам из других регионов. Откуда чаще всего? Что их мотивирует — то, что «такого больше нигде нет», или самарские цены?
География наших пациентов очень широка: к нам приезжают не только из разных городов, но и из разных стран. Месяц назад у меня была пациентка из США — очень подкованная в вопросах клеточной терапии! Работать с ней было действительно легко, потому что она уже просвещена. Как бы удивительно это ни звучало, доступность такой терапии в России намного выше, чем в других странах, особенно в Америке. Также есть пациенты из Москвы и других регионов — и мы этому очень рады! Жители Самары тоже интересуются и пользуются этой технологией.
Каким будет реабилитационный период после Skin Eternity?
Реабилитация будет почти такой же, как после обычной инъекционной процедуры, хотя может быть чуть более агрессивной из-за большей плотности инъекций. Если мы дополняем работу игольчатым РФ или легкой фракционной шлифовкой для работы с не самыми молодыми клетками, реабилитация займет в среднем семь-десять дней — не более.
Сколько нужно визитов, чтобы увидеть реальный результат? И что происходит между ними?
Если говорить о визитах на клеточную терапию, то основных — два. Первый — как раз подготовительный с забором материалов. Вторая встреча наступает через полтора-два месяца, когда пациент приезжает на саму имплантацию. И примерно через месяц-полтора мы уже видим первые изменения! Иногда положительная обратная связь (так, отмечают сияние и плотность кожи!) поступает к нам уже через неделю, но окончательный результат формируется к концу шестого месяца.
«Роскошный минимум, который может позволить себе каждый уважающий и любящий себя адепт здоровья и ухоженности»
Клиника IBC — амбассадор естественности. Как именно с помощью процедуры удается добиться возвращения чертам лица натуральной анатомии и не сделать всех на одно лицо?
Мы предлагаем клеточную терапию именно как альтернативу другим инъекционным способам коррекции. Пациенты получают очень натуральные и красивые результаты омоложения кожи. Это не замена пластической операции, а физиологичное дополнение после пластики, либо вариант для тех, кто не готов к операции, но хочет выглядеть роскошно. Речь идет о качестве, тургоре и сиянии кожи, работе со старыми патологическими клетками и их физиологичном замещении на новую популяцию, полученную в лабораторных условиях искусственно, но аутологично. Что и дает максимум результата.
Кто ваш пациент? Например, подходит ли протокол тем, кто уже делал множество инъекций и хочет перезагрузиться?
Постоянное использование инъекционных программ не является противопоказанием. Пациентом может быть любой — с розацеа или тот, кто занимается профилактикой и хочет прекрасно выглядеть через 10-15 лет. Процедура отлично поможет в избавлении от фотостарения (которое агрессивнее хроностарения!). Так что этот протокол для умных пациентов, которые заблаговременно заботятся о качестве кожи.
Насколько мне известно, эффект от процедуры накапливается. На какой срок можно рассчитывать — год, три, десять?
Даже после однократной процедуры эффект заметен минимум два-три года. Другое дело, что пациент видит себя каждый день и не замечает таких разительных изменений, как окружающие, которые отмечают прекрасный вид и через шесть месяцев, и через год, и через два. Кратность процедур индивидуальна: при розацеа — раз в год, для профилактики возрастных измененией с 35 лет — раз в 5 лет, а после 45 — раз в два года. И, как мне кажется, это роскошный минимум, который может позволить себе каждый уважающий и любящий себя адепт здоровья и ухоженности.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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