Ольга Разумкова о протоколе Skin Eternity: «Как бы удивительно это ни звучало, доступность такой терапии в России намного выше, чем в других странах, особенно в Америке»

«В Самаре встретились несколько специалистов, и именно эта встреча поспособствовала созданию такой технологии, которой мы гордимся»

Мы против усложнений! Можете ли вы объяснить буквально на пальцах, почему фибробласты, выращенные в пробирке, работают лучше любого крема или «укола красоты» в привычном его понимании?

На текущий момент мы наблюдаем, что регенеративная медицина — даже в эстетическом направлении — набирает обороты. Пациенты все чаще склоняются к более физиологичным способам коррекции и омоложения. Одно из перспективных направлений — клеточная терапия, когда омоложение проводится с помощью клеток кожи. Мы инициируем сложный морфологический процесс: имплантируем клетки, которые внедряются, встраиваются и восполняют утраченную функцию, стимулируя новые коллагеновые волокна, тем самым значительно улучшая внешний вид пациента. Никакими кремами, инъекциями, какими бы уникальными они ни были, нельзя достичь такого эффекта, который дает клеточная терапия.

Протокол Skin Eternity — единственный в стране. Как так вышло, что именно в Самаре, а не в Москве, появилась такая вау-технология?

Что касается Skin Eternity — это достаточно эксклюзивный протокол, который включает три мощных регенеративных инструмента: плазмотерапию, омоложение клетками (фибробластами) и экзосомами. Действительно, такой протокол не был представлен нигде ранее. Это полностью авторская разработка команды клиники IBC и, в частности, — моя. Почему Самара, а не Москва? Так сложилось, что в Самаре встретились несколько специалистов, и именно эта встреча поспособствовала созданию такой технологии, которой мы гордимся.

Процедуру возможно провести под седацией, в операционной, с анестезиологом. Это же почти микрохирургия. Не пугает ли пациентов такая серьезная подготовка, и не спрашивают ли они, зачем она нужна, если это «всего лишь омоложение»?

Для данной процедуры не обязательна седация — это дополнительный комфортный инструмент. Мы можем провести ее под аппликационной анестезией с помощью крема-анестетика длительной экспозиции и последующей имплантации клеток, что занимает чуть больше времени. В любой ситуации учитываем болевой порог, пожелания пациента и подбираем индивидуальное решение.

Верно ли я понимаю, что для процедуры забирают клетки соединительной ткани, потом их выращивают в лаборатории? Где находится эта лаборатория? И сколько времени занимает «выращивание»?

Протокол Skin Eternity состоит из нескольких этапов. Первый этап — подготовительный: забор биоптата кожи из заушной складки. С помощью панч-биопсии забирается маленький кусочек кожи диаметром около трех-четырех миллиметров, помещается в специализированную транспортную среду и отправляется в нашу биотехнологическую лабораторию в Самаре, которая находится прямо около клиники. Там эксперты выделяют из биоптата клетки-фибробласты и изучают их пролиферативную активность. Если они проходят контроль, начинается активная культивация. Процесс занимает около полутора-двух месяцев — в зависимости от необходимого количества, которое рассчитывается исходя из обрабатываемых зон. Для зоны лица от момента забора до получения терапии проходит около полутора месяцев. Пока происходит наращивание клеточной культуры, мы готовим пациента с помощью одного из инструментов — плазмотерапии: обрабатываем кожу различными формами плазмы в зависимости от исходных данных пациента. Это может быть богатая плазма, фибриновая плазма или их комбинация, чтобы ткани были максимально подготовлены к имплантации аутологичных фибробластов.

Экзосомы в составе протокола — для чего они нужны?

Экзосомы в нашем протоколе — третий завершающий этап: после подготовки ткани и имплантации клеток для лучшей коммуникации между ними мы проводим терапию экзосомами, полученными из фибробластов. У них есть понятие органотропности и органоспецифичности, поэтому экзосомы из фибробластов максимально эффективно работают с кожей, усиливая результат. Это тоже эксклюзив: сегодня на рынке представлены разные виды экзосом животного и растительного происхождения, но из фибробластов я не встречала.