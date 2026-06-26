Волжское бьюти-веселье: рассказываем, как восстановиться после бурного отпуска в Самаре

Специально для тех, кто планирует отдых в Самаре на полную (а такой сценарий здесь вовсе не редкость!), собрали подборку процедур под кодовым названием «бьюти-сос-восстановление». Возвращаем волосам жизнь после заволжского кутежа и не забываем про кожу в период активного солнца вместе с магазином косметики MEYOUSHOP, концептуальной парикмахерской «Люди» и салонами Manufaktura beauty.
MEYOUSHOP
Знаем, где собрать по-настоящему волжскую косметичку! Уже 12 лет MEYOUSHOP — магазин косметики в Самаре — прививает жителям и гостям города культуру правильного ухода и доказывает, что здоровая кожа — это результат чистой науки (и правильных привычек!).
За плечами команды — десятки тысяч консультаций и четкое понимание того, как заставить домашний уход работать на максимум. Здесь подтверждают базу: качественные средства на полке в ванной комнате — это не просто эстетика, а необходимый минимум, который готовит кожу к профессиональным процедурам и помогает поддерживать результат после посещения кабинета косметолога.
Ассортимент проекта менялся вместе с глобальными трендами: начав с популярной Кореи, сегодня бьюти-хаб привозит в Самару передовые мировые бренды уровня Jan Marini, Allies of Skin и MT Metatron. Но в MEYOUSHOP ценят не столько громкие имена и бренды, сколько умение с ними обращаться: постоянное обучение команды позволяет консультантам подбирать персонализированные схемы ухода, которые бьют по проблемам акне, пигментации и возрастных изменений точно в цель.
Да, здесь не будет никаких гендерных границ и эйджизма: косметика подходит как для мужчин, так и для женщин любых возрастов, потому что чистая, сияющая кожа — это мегатренд вне времени и бьюти-законов (вчера, сегодня, завтра!).
ТРЦ «МегаСити»
«Люди»
Что общего у волжского гедонизма и японского ухода для волос Advante? Оба вызывают мгновенное привыкание и — проверено! — дарят чистое удовольствие. После легендарных ночей Заволгой процедура в концептуальной парикмахерской «Люди» работает как настоящий спасательный круг. В основе ухода — космотехнология на базе фуллерена С60 — мощнейшего антиоксиданта, который моментально реанимирует структуру волос, пропуская активные компоненты в самые глубокие слои. Что получаем на выходе? Плотность, гладкость и зеркальный блеск без намека на утяжеление. Эффект такой, будто после бурного самарского кутежа проснулись не в палатке где-то на другом берегу реки, а в премиум-рекане с безупречным климат-контролем (и той самой вау-укладкой!). В этом и кроется настоящий волжский культурный код — шумно и красиво гулять и не менее красиво восстанавливаться после отдыха.
ул. Садовая, 254
Manufaktura beauty
Команда Manufaktura beauty уверена: внешнее преображение бессмысленно без глубокой молекулярной работы. Волосы требуют не просто укладки, а тотальной реанимации? Приготовьтесь — в игру вступает японский бренд-легенда Tokio Inkarami. Восполнение кератина и восстановление структуры волос на рекордные 140% — это история не просто про блеск, а про возвращение волосам природной силы и упругости. Продолжаем бьюти-уход спа-сетом для рук от BANDI. Начинаем с деликатного гоммажа, который мягко обновляет кожу, подготавливая ее к омолаживающей сыворотке. Ее секрет — в микротермальном эффекте и центелле азиатской, которые запускают микроциркуляцию и клеточное обновление. Третий этап — расслабляющий массаж с кремом, который снимает напряжение и возвращает коже эластичность. Финальный штрих — инновационный «защитный экран», способный буквально запечатать влагу внутри и создать тот самый «бархатный эффект».
ул. Лесная, 33
ул. Куйбышева, 91
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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