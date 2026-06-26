Волжское бьюти-веселье: рассказываем, как восстановиться после бурного отпуска в Самаре

Знаем, где собрать по-настоящему волжскую косметичку! Уже 12 лет MEYOUSHOP — магазин косметики в Самаре — прививает жителям и гостям города культуру правильного ухода и доказывает, что здоровая кожа — это результат чистой науки (и правильных привычек!).

За плечами команды — десятки тысяч консультаций и четкое понимание того, как заставить домашний уход работать на максимум. Здесь подтверждают базу: качественные средства на полке в ванной комнате — это не просто эстетика, а необходимый минимум, который готовит кожу к профессиональным процедурам и помогает поддерживать результат после посещения кабинета косметолога.

Ассортимент проекта менялся вместе с глобальными трендами: начав с популярной Кореи, сегодня бьюти-хаб привозит в Самару передовые мировые бренды уровня Jan Marini, Allies of Skin и MT Metatron. Но в MEYOUSHOP ценят не столько громкие имена и бренды, сколько умение с ними обращаться: постоянное обучение команды позволяет консультантам подбирать персонализированные схемы ухода, которые бьют по проблемам акне, пигментации и возрастных изменений точно в цель.

Да, здесь не будет никаких гендерных границ и эйджизма: косметика подходит как для мужчин, так и для женщин любых возрастов, потому что чистая, сияющая кожа — это мегатренд вне времени и бьюти-законов (вчера, сегодня, завтра!).

ТРЦ «МегаСити»

«Люди»