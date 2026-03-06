Это же естественно! Карина Костюк о тренде на натуральность в макияже, укладках, перманенте и наращивании ресниц

Что естественно, то в тренде! Вместе со студией «Аура» говорим «Пока!» четким контурам, гипервеерам на глазах и обилию стайлинга и впускаем в свою жизнь легкие техники, натуральность и искренность. Основатель бьюти-хаба Карина Костюк помогла разобраться, как выглядят бьюти-мастхэвы в эпоху сверхчистой эстетики, какие трендовые акценты в макияже мы забираем себе прямо сейчас и почему все-таки не стоит обходить стороной (бу! испугались?) перманент и наращивание ресниц.
Бьюти-эра естественных образов уже тут! Как подчеркнуть индивидуальность каждого клиента без кардинальных (и мегаярких!) изменений?
В первую очередь, стоит видеть в работе не набор шаблонов, а уникальную личность со своими пожеланиями. Тут главное – разговор: наша задача – узнать, какой финальный результат хочет получить клиент, услышать его запросы и учесть все нюансы – от формы лица до цветотипа.
Почему сейчас натуральность – такой актуальный тренд? И, как вам кажется, он с нами надолго?
Да, я думаю, что натуральность с нами надолго. Многие девушки перестают гнаться за однотипными трендами и глянцевыми картинками из соцсетей – одним словом, уходят от трафаретов. Сейчас в приоритете искренняя красота: все, что есть внутри, отражается снаружи.
Многие скажут, что образ «как будто собралась сама» не совсем выгодная для клиента тема – он и правда может собраться сам. Давайте вместе «разобьем» этот миф: что получает гость, придя к вам в салон за полным образом?
В первую очередь, девушка получает настроение. Я искренне считаю, что день, который начинается с укладки и макияжа, ощущается иначе (поверьте, такой настрой не спутать ни с чем!). К тому же каждая клиентка получает профессиональную услугу: мы помогаем ей посмотреть на себя с нового ракурса. Визажист может подчеркнуть то, чему до этого вовсе не уделялось внимание.
Что популярно прямо сейчас в укладках? А от чего мы в 2026 году будем уходить?
В тренде – легкие текстуры: мягкие волны и минимальный воздушный прикорневой объем. Говоря про антитренды – в этом году мы будем отдаляться от перегруженности: структурные кудри, обилие стайлинга и большие объемные корни – все это вышло из моды еще пару лет назад, поэтому ожидать возвращения этих техник точно не стоит.
Какие акцентные оттенки популярны в макияже глаз, губ и в контуринге?
На показы сейчас возвращаются яркие губы и цветастые тени «а-ля камбэк в восьмидесятые». Но здесь важно помнить, что клиентский макияж индивидуален – не каждому подойдут такие мейкап-эксперименты, как терракотовые или голубые тени. Тем, кто все-таки захочет примерить на себя что-то новое, посоветую добавить в образ цветную тушь и эффект «зацелованных губ» с мягкой растушевкой помады.
Перманент-2026: насколько он отличается от того, к которому мы все стремились десять лет назад?
Перманент сейчас и те же десять лет назад – две разные истории (отличаются даже названия, потому что все привыкли к слову татуаж!). Перманент – это абсолютно другая, более натуральная техника. Знаете ли вы, что сейчас мы применяем в работе такие пигменты, которые со временем выходят полностью из кожи? Это удобно, потому что рефреш и изменение формы бровей без долгосрочных и болезненных удалений старого пигмента стали реальностью. Да и про инверсию цвета благодаря новым технологиям все уже давно начали забывать. В своей практике я выбираю исключительно плавные техники с растушеванным началом и без четких линий.
Многие в 2026 году боятся любых процедур с ресницами из-за всем знакомых ресниц-вееров из прошлого десятилетия. Можно ли сказать, что индустрия ламинирования и наращивания сейчас шагнула далеко вперед?
Конечно, да! Уже давно придумали адаптивное наращивание, при котором ресницы не клеят «веерами», а придают им легкий натуральный объем. Кстати, очень востребованы сейчас коричневые оттенки. И, конечно, не стоит забывать про ламинирование ресниц – достойную альтернативу для тех, кто хочет достичь максимально натурального эффекта.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Архивы пресс-служб
