Это же естественно! Карина Костюк о тренде на натуральность в макияже, укладках, перманенте и наращивании ресниц

Бьюти-эра естественных образов уже тут! Как подчеркнуть индивидуальность каждого клиента без кардинальных (и мегаярких!) изменений?

В первую очередь, стоит видеть в работе не набор шаблонов, а уникальную личность со своими пожеланиями. Тут главное – разговор: наша задача – узнать, какой финальный результат хочет получить клиент, услышать его запросы и учесть все нюансы – от формы лица до цветотипа.

Почему сейчас натуральность – такой актуальный тренд? И, как вам кажется, он с нами надолго?

Да, я думаю, что натуральность с нами надолго. Многие девушки перестают гнаться за однотипными трендами и глянцевыми картинками из соцсетей – одним словом, уходят от трафаретов. Сейчас в приоритете искренняя красота: все, что есть внутри, отражается снаружи.

Многие скажут, что образ «как будто собралась сама» не совсем выгодная для клиента тема – он и правда может собраться сам. Давайте вместе «разобьем» этот миф: что получает гость, придя к вам в салон за полным образом?

В первую очередь, девушка получает настроение. Я искренне считаю, что день, который начинается с укладки и макияжа, ощущается иначе (поверьте, такой настрой не спутать ни с чем!). К тому же каждая клиентка получает профессиональную услугу: мы помогаем ей посмотреть на себя с нового ракурса. Визажист может подчеркнуть то, чему до этого вовсе не уделялось внимание.