Сказок не рассказываем: Оксана Хохлова и Валибек Эрметов написали книгу о доказуемом волшебстве Fotona

Глава первая. Три кита Fotona

Валибек: Fotona в гинекологии – незаменимый помощник, и вот почему: во-первых, его сила заключается в многофункциональности. Все дело в лазерах, которые имеют два спектра, и эта возможность выбора длины волны делает индивидуальный подход к каждому пациенту не сказкой, а реальностью. Во-вторых, пациенты и врачи ценят аппарат за минимальную инвазивность, что, в свою очередь, снижает риск осложнений, уменьшает время восстановления (от одного до трех дней!) и позволяет пациентам быстрее вернуться к повседневной жизни. И никакого наркоза! А в-третьих, этот лазер – ответственный за высокую безопасность и комфорт: современные системы охлаждения и контроль за температурой тканей во время процедуры позволяют свести к минимуму болевые ощущения.

Глава вторая. И кому это надо?

Оксана: Лазерная система придет на помощь всем, кто испытывает различные проблемы, вызывающие дискомфорт: от поражений наружных и внутренних органов до опущения органов малого таза. Одна процедура решает несколько задач: лифтинг, уплотнение кожи, улучшение тона и текстуры, борьба с пигментацией и сосудистыми изменениями.

А вот тем, у кого обнаружены злокачественные новообразования, сахарный диабет первого и второго типов, воспаления, инфекции, склонность к патологии заживления ран, применение Fotona запрещено. К противопоказаниям относятся еще и беременность, эпилепсия, светобоязнь в анамнезе и неврологические расстройства.

Глава третья. Засекаем время!

Валибек: Время, необходимое на одну процедуру с использованием Fotona, зависит от конкретной процедуры: обычно на визит пациент тратит от тридцати минут до часа. Для получения оптимальных результатов рекомендуется проходить курс процедур: от трех до пяти сеансов с интервалами в четыре-шесть недель. Но и здесь, конечно же, все индивидуально!

Оксана: Что тут действительно ценно? Пациентка уже после первой процедуры видит тот самый результат, который кратно возрастает и усилится через четыре-шесть недель после применения лазера. Так что долгожданные изменения точно не заставят себя долго ждать!