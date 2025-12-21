Татьяна Папкова, руководитель Центра баланса красоты и здоровья Time4me

Выбор оборудования Quanta System – итальянского бренда лазеров для косметологии! – связан с сочетанием качества, функциональности и оптимальности длины волны и высокой плотности энергии. И это три надежных и крепких кита, на которых строится доверие наших пациентов к аппарату DUETTO.

А еще – и это важно! – его выбирают за меньшее количество процедур для достижения результата и больший интервал между визитами в центр. Возможность работы даже с загорелой кожей – однозначное «да!» для многих женщин: все параметры настраиваются индивидуально под каждого пациента в соответствии с фототипом его кожи, структурой и цветом волос.

Елена Учаева, врач-косметолог Центра баланса красоты и здоровья Time4me

В мире, в котором существует множество лазерных систем, команда Time4me выбрала именно DUETTO. И вот почему: компания Quanta System входит в состав крупнейшего мирового лазерного холдинга El.En. Group и по праву считается одним из лидеров в разработке и производстве лазерных систем. А сам лазер, на котором мы остановили свое внимание, закрывает все потребности пациентов: от удаления волос до дермального омоложения.

Лазер сделал возможным удаление светлых и седых волос. Это стало реальностью благодаря комбинации двух длин волн, признанных во всем мире «золотым стандартом». Александритовый лазер эффективно работает со светлыми волосами, а неодимовый лазер воздействует на питающие сосуды волосяной луковицы, что позволяет удалять и седые, уже потерявшие меланин, волосы.

Ирина Радионова, врач – дерматовенеролог-косметолог Центра баланса красоты и здоровья Time4me

Система борется не только с «лишними» волосками, но и помогает при пигментации, артериальных и венозных сосудах на лице, теле и в борьбе с акне. Аппарат позволяет проводить как лазерные, так и IPL-процедуры, включая фотоомоложение и фотоэпиляцию, что делает его многофункциональным «бойцом» в эстетической медицине. Кожа становится гладкой и шелковистой, существенно улучшается ее структура.

Многие не идут на лазер, потому что думают, что «это больно». Важно, что DUETTO оснащен специальными системами охлаждения, которые снижают температуру кожи, пока лазер воздействует на волосяной фолликул. Это помогает защитить окружающие ткани от перегрева и уменьшить болевые ощущения. Все параметры настраиваются индивидуально под каждого пациента в соответствии с фототипом кожи, структурой волос и их цветом.