Это будет блестяще! Делимся тремя новогодними образами от мастеров студии LU:DI

Желание поэкспериментировать с образом к Новому году усиливается (сто процентов понимания, ноль – осуждения): даем фантазии свободу и вместе со студией LU:DI примеряем на себя три образа – от блесток в волосах (да-да, возвращаем лак из детства на полки!) и графичных гиперстрелок до спокойной классики. Подготовили подробные референсы: за мейк отвечала Валентина Реброва, а за укладку – Лидия Ильина и Диана Чкадуа. 

Снег и блеск

Серебристый блеск на веках ловит свет – мягко, чисто, с легким ощущением праздника. А нюдовые губы удерживают баланс и дают макияжу звучать тонко, без лишней драматизации. Текстура, собранные волосы… и вдруг появляется лак с блестками – тот самый, как из детства. Но когда, если не на Новый год, позволить ему вернуться? Блестки здесь работают деликатно, как легкий световой шум. 

Супергладко и остро 

Вытянутая стрелка – чистая, но не «холодная» графика: ее смягчает живая сияющая кожа. Гладкие волосы с аккуратно выведенными линиями у лица – это уже не просто укладка, а работа с формой и ритмом. Чистота текстуры создает ощущение модной строгости, которая красиво поддерживает архитектуру макияжа.

Сверхновая классика

Теплая дымка на глазах делает взгляд мягким и глубоким, а глянцевый карамельный нюд на губах поддерживает эту теплоту и создает ощущение ровного, дорогого сияния кожи. Свободные, крупные и спокойные волны с мягким, почти зеркальным блеском – это классика, но в современном прочтении. Такая текстура делает образ чувственным и подчеркивает природную красоту, не перетягивая внимание.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Лида Щедрина
Макияж: Валентина Реброва (LU:DI)
Укладка: Лидия Ильина, Диана Чкадуа (LU:DI)

