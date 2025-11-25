Пусть будет чисто! Кристина Надоненко об эффективном удалении татуировок, татуажа – и не только

На опережение

Недавно Dr. Nadonenko стала первой клиникой в Самарской области, у которой появился настоящий мастхэв из мира косметологии – пикосекундный александритовый лазер PicoSure Pro. Наши врачи прошли топовое обучение в России по работе с этим аппаратом и теперь знают все секреты удаления татуировок, татуажа – и не только! Этот бьюти-помощник справляется еще и с осветлением пигмента перед перекрытием старых тату и избавляет от любых следов постакне, пигментных пятен и рубцов.

Отменяем ожоги!

А теперь считаем плюсы. Во-первых, удаление татуировок и татуажа с помощью лазера PicoSure Pro – эффективный метод выведения пигмента без риска ожогов и повреждений кожи. Никакого термического воздействия (только механическое!), а значит – минимальные болезненность и вероятность рубцевания.

Во-вторых, лазер разрушает даже стойкие цвета: черный, синий, зеленый, красный, желтый и оранжевый. В-третьих, он экономит не только драгоценные нервы, но и время: один сеанс длится около двадцати минут. Для полного удаления татуировки или татуажа потребуется в два раза меньше сеансов, чем при работе с другими лазерами!