Время искать ответственных! Юлия Вотякова о трех важных правилах при выборе специалистов в свою команду

Наращивание волос – услуга, требующая не только художественного вкуса, но и высокой технической квалификации. Ошибки мастера могут привести к повреждению волос клиента, дискомфорту, ухудшению репутации салона и серьезным юридическим последствиям. Поэтому при найме мастера важно провести тщательную проверку и оценку компетенций.

Во-первых, при выборе мастера в команду мы внимательно изучаем портфолио: просматриваем все фото работ с разных ракурсов и без ретуши и особенно отмечаем наличие сложных случаев, например, кейсов с короткими стрижками. Также уделяем внимание повышению квалификации, прохождению семинаров и мастер-классов.

Во-вторых, перед наймом также обязательно проводим оценку скорости и чистоты работы. Не менее важный критерий при выборе мастера для нас – это этика: по-настоящему «наш» специалист должен уметь работать с клиентом и быть вежливым.

И, наконец, в-третьих, мы обращаем внимание на любые – даже самые малейшие! – рэдфлаги. Так, кандидат нам не подходит, если у него отсутствует интерес к новым техникам и обучению (а ведь это важно!). Также мы откажем, если мастер сильно торопится или, наоборот, работает слишком медленно. Не будем работать и с теми, кто не способен грамотно подобрать тон и структуру, убеждая себя (и нас!), что «все волосы одинаковы». В Nice Hair мы не берем «самоучек» без практического подтверждения навыков. И, конечно, мы никогда не станем поддерживать грубое общение, нарушение норм этикета и политики салона.