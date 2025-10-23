Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Блонд – это звучит дорого! Разбираемся в нюансах ухода, наращивания и коррекции светлых волос вместе с Юлией Вотяковой

Перед тем, как «перейти на светлую сторону», нужно хорошо все обдумать и подготовиться не только к увеличению баночек на полке в ванной комнате, но и к резкому возрастанию бьюти-процедур. Что будет ждать обладательниц роскошного блонда (не только в уходовых делах, но и в вопросах наращивания волос!), рассказала основатель сети салонов Nice Hair Юлия Вотякова. 

Отличается ли процесс наращивания волос, если мы говорим про блонд? 

Осветление меняет структуру волоса: кутикула приоткрывается, волосы теряют влагу, становятся ломкими и чувствительными к механическому воздействию. В связи с этим нужно прибегнуть к щадящему методу наращивания, одним из которых является ленточное. А еще блондинкам подойдет микрокапсульное наращивание: очень маленькие и незаметные капсулы не будут сильно утяжелять и так ослабленный от осветления волос. 

Чаще ли нужна будет коррекция обладательницам блонда? 

Частота коррекции зависит от типа наращивания, индивидуальных особенностей роста волос и правильного ухода за ними. В среднем коррекция делается каждые полтора-два месяца.

Что есть на полочке в ванной комнате у блондинки, чего нет у брюнетки? 

На полочке блондинки могут встретиться блондирующие шампуни и бальзамы, маски с кератином или маслами, оттеночные маски или тонирующие шампуни. Блонд требует более интенсивного увлажнения, поэтому в коллекции уходовых средств обязательно должно быть масло, чтобы наносить его на кончики волос.

Также в уходе блондинок используются бессульфатные шампуни, чтобы не вымывать пигмент: такие шампуни необходимы всем, кто окрашивает волосы. В остальном уход за волосами подбирается не по цвету, а по структуре волоса.

Можно ли блондинке нарастить темные волосы и потом их покрасить? Или пряди сразу подбираются под тон? 

Мы всегда рекомендуем менять цвет до наращивания волос. Клиент приходит к нам после колориста, и мы подбираем волосы в тон уже окрашенных волос. 

«Быть блондинкой – дороже, чем брюнеткой» – миф или суровая правда? 

Частично это правда, но не всегда. Да, для окрашенных волос требуются профессиональный уход и частое тонирование для нейтрализации желтизны. Если блонд – естественный цвет, то уход может быть таким же, как у брюнетки.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: архивы пресс-служб

