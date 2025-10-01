Ручная работа: ухаживаем за кожей рук вместе с ведущими специалистами клиник и салонов красоты

Юлия Чудаева

основатель сети студий маникюра «Большое Красное Яблоко»

Увлажнение, уход, забота

Есть три главных кита, на которых держатся красота и ухоженность кожи рук, и увлажнение – первый из них. Иметь крем для рук (и, конечно, пользоваться им!) стоит везде: в каждой сумке, на рабочем столе, в машине, на прикроватной тумбочке. Второй – уход: моя любимая – старая и добрая! – парафинотерапия еще никогда не подводила. И третий – это забота и защита. Можно будет забыть про уходовые средства, если вовремя начать носить перчатки: теплые – на улице, хозяйственные – для домашних дел.

Пора на массаж

Массаж кистей – это история не только про релакс и расслабление, но еще про предотвращение разных неприятных заболеваний суставов и, конечно, уход, если во время массажа используются различные средства для кожи. И это – без лищней скромности – лучшее, что придумало человечество!