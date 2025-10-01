Ручная работа: ухаживаем за кожей рук вместе с ведущими специалистами клиник и салонов красоты

Глаза – зеркало души, а руки – настоящая визитная карточка. Собака.ru уверена: кожа рук (не меньше, чем лица!) нуждается в заботе на постоянной основе. Какие бьюти-процедуры поддержат красоту и молодость – от кистей до плеч? И как помочь коже быть всегда фрэш – при любой погоде за окном? Собрали подробный – и такой ручной! – гид от ведущих специалистов клиник и салонов красоты.
Юлия Чудаева
основатель сети студий маникюра «Большое Красное Яблоко»
Увлажнение, уход, забота
Есть три главных кита, на которых держатся красота и ухоженность кожи рук, и увлажнение – первый из них. Иметь крем для рук (и, конечно, пользоваться им!) стоит везде: в каждой сумке, на рабочем столе, в машине, на прикроватной тумбочке. Второй – уход: моя любимая – старая и добрая! – парафинотерапия еще никогда не подводила. И третий – это забота и защита. Можно будет забыть про уходовые средства, если вовремя начать носить перчатки: теплые – на улице, хозяйственные – для домашних дел.
Пора на массаж
Массаж кистей – это история не только про релакс и расслабление, но еще про предотвращение разных неприятных заболеваний суставов и, конечно, уход, если во время массажа используются различные средства для кожи. И это – без лищней скромности – лучшее, что придумало человечество!
Ирина Игнатьева
врач-косметолог института красоты Babor в Самаре
Защищаемся!
Первое – и самое главное! – правило в «ручном» вопросе – это максимально защитить кожу: при любом взаимодействии с химическими и моющими веществами необходимо надевать перчатки. Второе – сохранить молодость кожи рук помогут питательные, увлажняющие и защитные кремы. Третье – обязательно положите мини-версию крема для рук в свою сумочку, чтобы при необходимости он всегда был у вас под рукой!
Мой мастхэв – я наношу ферментную пудру от Babor не только на лицо, но и на кожу рук: благодаря деликатному воздействию ферментов и витамина С кисти будут гладкими и сияющими. Такой способ хорош еще и в борьбе с пигментными пятнами. После использования ампульного концентрата на кожу лица, шеи и декольте я обязательно наношу остатки драгоценных эликсиров и на кожу рук, а завершаю ритуал ухода нанесением крема из линии Babor SPA.
Обязательная двухнеделька
Уход для рук в салоне я бы порекомендовала делать раз в две недели, совмещая эту процедуру с маникюром или с уходом для лица. Для более эффективного результата можно обращаться к фотоомоложению Magma и к омоложению на клеточном уровне Heleo4, а для дополнительного увлажнения – к неинвазивной мезотерапии Dermadrop.
Анна Нестерова
врач-эксперт клиники Skinerica в Самаре
Руки вверх!
Ботулинотерапия – один из действительно работающих способ для ухода за ладонями. Она применяется при гипергидрозе – повышенном потоотделении: процедура делает кожу сухой, улучшает качество жизни и повышает уверенность в себе. Да и подмышечные впадины (не меньше, чем кожа рук!) нуждаются во внимании. Ботулинотерапия, проведенная в этой зоне, избавит от неприятного запаха, а также следов на одежде – от полугода до года.
Это комбо
С возрастом кисти рук тоже (и это нормально!) «взрослеют»: появляются морщины, снижается наполненность тканей, кожа истончается, начинают просвечивать вены и сухожилия. Наиболее эффективно вернуть молодость рукам помогает сочетание процедур: для гладкой и ухоженной кожи выбираем курс биоревитализации и игольчатый RF-лифтинг, для придания мягкости контуров – филлеры на основе гиалуроновой кислоты, а также коллагеностимуляторы на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция. Результат от таких процедур сохраняется долго – около года. Но здесь не стоит забыть про противопоказания, к которым относятся острые воспалительные процессы, обострение хронических заболеваний, сахарный диабет в стадии декомпенсации, нарушение свертываемости крови, онкология, аутоиммунные и психические заболевания.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Кристина Штейнфельд, Елизавета Макаревич, Анастасия Костина
