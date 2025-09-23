Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пластическая хирургия 50+: есть ли особенности? Отвечают Екатерина Вовк, Роман Кочетков и Марина Буканова!

Новое время диктует новые правила, и вот одно из них: после пятидесяти жизнь только начинается! Это значит, что в этом возрасте женщины – и мужчины! – хотят быть красивыми и желанными. Есть ли какие-то особенности у пластической хирургии 50+? Разумеется! Как и у любого другого возраста! О том, как готовиться к операции и какие вмешательства можно назвать самыми эффективными и безопасными, Собака.ru рассказали самарские хирурги.

Все только начинается!

Екатерина Вовк

Пластический хирург, кандидат медицинских наук

После пятидесяти лет ко мне обращаются около одной трети от общего числа пациентов. Зачастую они приходят с запросом на проведение блефаропластики и подтяжки лица. А еще – и нередко! – пациентам требуется маммопластика – подтяжка и уменьшение молочных желез и реимплантация. 

Люди в данном возрасте проходят более тщательное обследование: сдают расширенные анализы, уделяют особое внимание сердечно-сосудистой системе и проходят консультацию кардиолога. Всех пациентов обязательно смотрит флеболог – специалист, специализирующийся на профилактике и лечении венозных сосудов. Важно, что все операции за пятьдесят всегда проходят в компрессионном трикотаже, чтобы исключить тромбозы и эмболии как во время наркоза, так и в послеоперационном периоде.

Но сначала – чек-ап

Роман Кочетков

Пластический хирург

У людей старше пятидесяти лет, если они не уделяли должного внимания своей физической форме, появляется ряд заболеваний, которые могут влиять на течение послеоперационного периода. Речь здесь идет и про излишнюю массу тела, и про гипертонию, и про остеохондроз, и про нарушение толерантности к глюкозе. Кроме того, могут быть проявления ишемической болезни сердца или сосудов нижних конечностей. Поэтому перечень обследований иногда расширяется до полного – и самого детального! – чек-апа, ведь основная задача – не навредить пациенту и вовремя диагностировать возможную скрытую патологию.

Не стоить забывать о стандартном обследовании на онкозаболевания. Поэтому УЗИ молочных желез и органов брюшной полости стоит пройти даже при эстетической операции на лице. У мужчин целесообразно добавить исследование крови на простатический специфический антиген.

Больше лет – больше рисков?

Марина Буканова

Пластический хирург и онколог

По моим наблюдениям, значительной разницы в послеоперационном периоде у пациентов тридцати, сорока и пятидесяти лет нет. Главное – правильно и грамотно подготовиться к операции. 

Да и риски осложнений значительно возрастают именно у тех пациентов, которые отказываются соблюдать послеоперационные рекомендации. Ошибочно думать, что чем старше человек, тем выше вероятность столкнуться с осложнениями после хирургического вмешательства. Здесь я, наоборот, наблюдаю обратное: чем взрослее человек, тем ответственнее он подходит к своему здоровью.

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Анастасия Пудинова, Дарья Мищенко, архивы пресс-служб

Семья и дети

