Пластическая хирургия 50+: есть ли особенности? Отвечают Екатерина Вовк, Роман Кочетков и Марина Буканова!

Пластический хирург, кандидат медицинских наук

После пятидесяти лет ко мне обращаются около одной трети от общего числа пациентов. Зачастую они приходят с запросом на проведение блефаропластики и подтяжки лица. А еще – и нередко! – пациентам требуется маммопластика – подтяжка и уменьшение молочных желез и реимплантация.

Люди в данном возрасте проходят более тщательное обследование: сдают расширенные анализы, уделяют особое внимание сердечно-сосудистой системе и проходят консультацию кардиолога. Всех пациентов обязательно смотрит флеболог – специалист, специализирующийся на профилактике и лечении венозных сосудов. Важно, что все операции за пятьдесят всегда проходят в компрессионном трикотаже, чтобы исключить тромбозы и эмболии как во время наркоза, так и в послеоперационном периоде.