Бьюти-трюки во время беременности – «за» и «против»: отвечают ведущие косметологи Самары

Чтобы беременность не переросла в сэд-стори «ничего нельзя и токсикоз», стоит разобраться в вопросах «запрещенки» и «разрешенки» вовремя (в идеале – еще на моменте планирования!) Собака.ru разложила все по бьюти-полочкам и составила максимально подробный гайд по косметологическим процедурам для всех, кто не хочет забывать про себя и свою красоту на протяжении девяти месяцев. Вместе с ведущими косметологами Самары узнали, что можно, а что – категорически нельзя на разных триместрах беременности, и разработали мастхэв-список, который точно поможет сиять.
Релакс – и никакого напряжения
Ирина Радионова
Врач-косметолог и дерматолог Центра баланса красоты и здоровья Time4me
Девушки и женщины во все периоды жизни хотят оставаться привлекательными, тем более в самое волшебное время в жизни – зарождения и ожидания ребенка. Как таковых противопоказаний к процедурам по лицу и телу при планировании беременности нет. Конечно, если женщина не принимает специальные гормональные препараты. Крема с ретинолом при планировании беременности и ее наступлении желательно отменить, так как они усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету и могут спровоцировать гиперпигментацию.
В первом триместре сильно меняется гормональный фон, и нужно быть крайне внимательной к себе. И если нет никаких специальных рекомендаций от гинекологов, то можно позволить себе и лимфодренажный массаж, и процедуры по уходу за лицом и телом без нагревов и воздействий физических факторов. То есть разрешено все, что вызывает расслабление и положительные эмоции. А кожу во время беременности – и не только! обязательно следует защищать от ультрафиолетового излучения. Но абсолютно всегда нужно консультироваться индивидуально со своим врачом и доверять его рекомендациям.
Отекам минус балл
Виолетта Лозинская
Косметолог и основатель лаборатории красоты и здоровья Self Care Lab
Второй триместр нередко сопровождается пигментацией: причиной этому служат гормоны, которые в этот период активно вырабатывает организм. Против пигментации я советую средства с азелаиновой кислотой, а также уходовые процедуры – энзимные пилинги, маски и средства с компонентами, разрешенными беременным. Во время третьего триместра клиентки устают больше обычного: они очень ждут появления малыша, и в этот период часто наблюдаются отеки. И мануальное эстетическое моделирование лица – настоящая пластика без скальпеля – может помочь избавиться и от отечности, и от мешков под глазами.
Перечень косметологических процедур не меняется по триместрам. В период беременности есть общий ряд противопоказаний, и вне зависимости от триместра они будут одинаковыми. Под запретом у нас все инвазивные процедуры – инъекции, аппаратная косметология, а также средства, в составе которых содержится ретинол. Часто в период беременности за счет дефицита микро- и макроэлементов и витаминов наблюдаются индивидуальные реакции на коже, поэтому с беременными клиентками я работаю очень аккуратно. Для меня важно поддержать хорошее состояние их кожи и действовать крайне деликатно.
Косметичку к осмотру!
Кристина Герасимова
Косметолог, основатель студии Gera Esthetic
Косметологические процедуры могут значительно облегчить период беременности и повысить уверенность женщины в себе. Не секрет, что во время беременности кожа подвергается сильным изменениям: гормональные сдвиги вызывают пигментацию, отеки, сухость или, наоборот, повышенную жирность кожи. Приятные ритуалы ухода поднимают настроение, снимают стресс, дарят ощущение гармонии и спокойствия, что особенно важно во время беременности. Лично я специализируюсь на качестве кожи и эстетических процедурах, и мой мастхэв – это массаж лица, который способен снять отеки, улучшить цвет лица, разгладить морщины и – приятным бонусом! – поднять настроение.
В моем личном топе есть несколько средств, которых я считаю настоящими бьюти-бойцами – незаменимыми помощниками. Первое – и самое базовое – это крем с SPF, второе – пенка или гель без агрессивных компонентов для ежедневного умывания. Следом идет средство для глубокого домашнего очищения: это может быть энзимная пудра или полирующий скраб. Также советую всегда иметь в косметичке увлажняющие и питательные маски для лица, а также сыворотки, подходящие конкретному человеку. Важно помнить, что все рекомендации составляются сугубо индивидуально и подбираются в зависимости от состояния кожи в момент обращения к косметологу.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: архивы пресс-служб, Полина Масалова
