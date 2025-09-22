Бьюти-трюки во время беременности – «за» и «против»: отвечают ведущие косметологи Самары

Врач-косметолог и дерматолог Центра баланса красоты и здоровья Time4me

Девушки и женщины во все периоды жизни хотят оставаться привлекательными, тем более в самое волшебное время в жизни – зарождения и ожидания ребенка. Как таковых противопоказаний к процедурам по лицу и телу при планировании беременности нет. Конечно, если женщина не принимает специальные гормональные препараты. Крема с ретинолом при планировании беременности и ее наступлении желательно отменить, так как они усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету и могут спровоцировать гиперпигментацию.

В первом триместре сильно меняется гормональный фон, и нужно быть крайне внимательной к себе. И если нет никаких специальных рекомендаций от гинекологов, то можно позволить себе и лимфодренажный массаж, и процедуры по уходу за лицом и телом без нагревов и воздействий физических факторов. То есть разрешено все, что вызывает расслабление и положительные эмоции. А кожу во время беременности – и не только! обязательно следует защищать от ультрафиолетового излучения. Но абсолютно всегда нужно консультироваться индивидуально со своим врачом и доверять его рекомендациям.