Мы будем защищаться: разбираемся в вопросах термозащиты вместе с Юлией Вотяковой

Солнце светит всем одинаково (и на самом деле двенадцать месяцев в году!) – не забываем про термозащиту даже в самые пасмурные осенние дни. Разбираемся, когда необходимы термосредства, на что обратить внимание при их выборе, а от чего точно стоит отказаться, вместе с основателем студии наращивания волос Nice Hair Юлией Вотяковой.

Летний сезон подошел к концу: значит ли это, что от термозащиты пора избавляться?

Нет, нет, нет и еще раз нет. Термозащита нужна не только летом – она защищает волосы от любого воздействия высоких температур: фена, плойки и утюжка. Даже если вы редко укладываетесь приборами, фен после мытья волос все равно создает нагрузку на их структуру. Поэтому средство стоит оставлять в уходе круглый год.

Когда необходима термозащита?

Обязательно перед сушкой феном – даже на холодном режиме поток воздуха сушит кутикулу – перед стайлингом и перед любым солнечным воздействием – ультрафиолет разрушает кератин в волосах, как и нагрев от приборов для укладки. 

Отличается ли термозащита для своих и наращенных волос?

Нет, но есть особенности. Для наращенных волос важно не наносить спрей на корни, так как масла в составе термозащиты могут ослаблять капсулы и ленту крепления, а также стоит выбирать спреи или легкие кремы, которые равномерно распределяются по длине. 

Как выбрать термозащиту?

Состав – это архиважно! Положительно влияют на волосы полимеры, образующие пленку-барьер, протеиновые комплексы и аминокислоты, которые укрепляют структуру и UV-фильтры. А вот слишком тяжелые масляные средства на тонких волосах и формул с высоким содержанием спиртов лучше избегать – они будут быстро загрязнять и сильно пересушивать волосы. 

Термозащита в разгар отпусков: нужна ли она?

Да, обязательно! Многие думают, что она нужна только при укладке, но солнце повреждает волосы не меньше, чем горячие инструменты: и разрушает кератин, и вымывает пигмент, и сушит кутикулу. В отпуске лучше использовать термозащиту с UV-фильтрами и наносить ее не только перед укладкой, но и перед выходом на улицу. Это особенно важно для (!) окрашенных и осветленных волос.

Фото: Архивы пресс-служб

Комментарии (0)

