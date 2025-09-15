Космическая косметичка: Женя Артемьева о лучших бьюти-средствах на выход и на каждый день

Если бы ты могла сделать макияж только одним косметическим продуктом, что бы ты выбрала?

Для меня мультипродукт – это румяна, особенно кремовые! Если удачно подобран оттенок, то можно и подкрасить им губы, и использовать в качестве теней, и – ну, конечно! – использовать их по назначению. Выходит три в одном!

Какой современный бьюти-тренд ты бы никогда не пробовала?

Загар с эффектом контуринга. Это когда SPF не наносится на те зоны, которые должны затемниться или загореть, например, на скулы и нос. В Таиланде я видела девушек с такими «пятнистыми последствиями». На деле выходит не очень, да и для кожи опасно.

Какой продукт в твоей косметичке стал незаменимой классикой?

Знаменитый тон ESTEE LAUDER Double Wear. Десять из десяти! Всегда безупречное покрытие на любое состояние кожи. Купила уже третью банку, одной мне хватает на год. Тяжеловато на каждый день, но для выхода в свет – идеально.

Есть ли у тебя косметика, которую ты используешь только осенью?

Когда включают отопление, кожа начинает нервничать, плюс – ветер, минус – витамины. В это время я добавляю больше питательных масок и заменяю обычную умывалку на более мягкую.

Что для тебя значит «идеальный макияж»?

Для меня лучший вариант – это эффект «без макияжа». Когда скрыты все нюансы и подчеркнуты достоинства. Без перегруза! Звучит просто, но на деле занимает приличное количество времени.

Назови один отличный косметический продукт, про который незаслуженно мало кто знает.

Влагостойкая тушь (не путать с водостойкой!). Мне ее посоветовала подписчица, и это было крутое открытие! Выдерживает дождь, бассейн и эмоции, при этом легко снимается, даже теплой водой.

Что бы ты выбрала: много качественной уходовой косметики или декоративной?

Конечно, уходовой! Здоровый цвет лица, густые ресницы и увлажненные губы хороши сами по себе. Это база, на которой и макияж выглядит лучше.

Текст: Екатерина Узилова

Фото: Николай Антипов